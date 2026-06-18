Sale a subasta una parcela con más de 280 m2 tasada en más de 200.000 euros por un precio de salida desde 120.000 euros

La parcela urbana, situada en la urbanización O Vieiro, tiene más de 280 metros cuadrados y permite levantar hasta 186 metros cuadrados en dos plantas. La subasta estará abierta hasta el 10 de julio a través de Escrapalia.

Una nueva oportunidad inmobiliaria llega al área metropolitana de A Coruña (Galicia). El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública una parcela urbana en Oleiros con un precio de partida de 120.000 euros, pese a estar tasada en más de 200.000 euros. ¿El objetivo? Facilitar la venta de este activo procedente del concurso de una persona física, gestionado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña.

La parcela en Oleiros permite construir una vivienda unifamiliar de hasta 186 metros cuadrados

El terreno se encuentra en la urbanización O Vieiro, en Oleiros, y cuenta con una superficie superior a los 280 metros cuadrados. Según la información facilitada por Escrapalia, dispone de una edificabilidad de 186 metros cuadrados construidos, lo que permite proyectar una vivienda unifamiliar distribuida en planta baja y primera.

La finca está identificada con el número 41145 y se ubica en suelo urbano consolidado. Está regulada por el Plan Parcial del SUNP B29-R y el PXOM de Oleiros, bajo la ordenanza Z1, Manzana 5.

Uno de los puntos relevantes es que el sótano no computa dentro de la edificabilidad indicada. Por tanto, puede resultar una opción interesante para quienes buscan levantar una casa en una zona residencial próxima a A Coruña, pero sin renunciar a un entorno más tranquilo. Dicho claro: puede ser una ocasión para mirar con lupa.

El terreno cuenta con servicios urbanos y buena comunicación cerca de la ría do Burgo

La parcela se encuentra en una ladera suave con orientación sur-sureste, a 900 metros de la ría do Burgo y a 400 metros de la N-VI. Además, está bien comunicada mediante autobús y dispone de acceso rodado. Antes de pujar, conviene tener claros los datos principales del activo:

Característica Detalle Precio de salida 120.000 euros Tasación Más de 200.000 euros Superficie Más de 280 m² Edificabilidad Hasta 186 m² construidos Uso permitido Vivienda unifamiliar Fin de la subasta 10 de julio Depósito de garantía 30.000 euros

La finca dispone de servicios de agua, electricidad, saneamiento, gas, telefonía y alumbrado público. Además, desde Escrapalia señalan que cuenta con una solución constructiva viable mediante zapatas corridas, sin presencia de nivel freático ni sulfatos agresivos, lo que facilita una edificación con costes previsibles.

La subasta exige registro gratuito y un depósito reembolsable de 30.000 euros

La puja permanecerá abierta hasta el próximo 10 de julio. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Escrapalia y realizar un depósito de garantía de 30.000 euros, que será reembolsable en caso de no resultar adjudicatarios. ¿Para quién puede encajar esta parcela? Según Escrapalia, puede ser de interés para:

Familias que quieran construir su vivienda en un entorno residencial, inversores interesados en el crecimiento del área metropolitana de A Coruña, o profesionales y jubilados que busquen proximidad a la ciudad y tranquilidad natural.

No obstante, la finca está afectada por la servidumbre aeroportuaria del Aeropuerto de Alvedro, lo que limita la altura de futuras construcciones. Aun así, desde Escrapalia explican que esta circunstancia no impide desarrollar una vivienda unifamiliar conforme a la normativa vigente.