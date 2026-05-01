Hacienda aplicará retenciones de hasta 591 euros a quienes cobren el SMI aunque no estén obligados a hacer la Renta

Los trabajadores que cobren 1.221 euros al mes en 14 pagas tendrán una retención en nómina de unos 43 euros mensuales. Podrán recuperarla en la declaración de la Renta mediante una deducción de 590,89 euros.

El nuevo salario mínimo interprofesional para 2026 se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros al año. El Gobierno mantiene que quienes cobren el SMI no pagarán IRPF, pero la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros sí implica retenciones en la nómina.

Por qué habrá retención en la nómina de quienes cobren el salario mínimo

La clave está en el diseño elegido por Hacienda. No se ha elevado el mínimo exento del impuesto, sino que se ha creado una deducción específica para compensar el IRPF estatal y autonómico.

Con este sistema, Hacienda practicará una retención estimada de unos 523 euros al año, cerca de 43 euros al mes. ¿Se pierde ese dinero? No necesariamente, pero tampoco se evita desde el principio.

El trabajador deberá presentar la declaración de la Renta para recuperar el importe. Y aquí aparece la principal duda: con ese nivel de ingresos no existe obligación de declarar, por lo que algunos beneficiarios podrían no solicitar la devolución.

Cómo funciona la deducción de Hacienda para recuperar el dinero retenido

La deducción prevista asciende a 590,89 euros y busca dejar el tipo efectivo en el 0%. El Gobierno defiende que la medida supone una “bajada fiscal de hasta 591 euros” para salarios por debajo de 20.000 euros brutos anuales.

Estos son los datos principales de la medida:

Concepto Dato confirmado SMI mensual en 2026 1.221 euros en 14 pagas Salario anual 17.094 euros Retención estimada 523 euros al año Retención mensual aproximada 43 euros Deducción prevista 590,89 euros

Por lo tanto, el resultado fiscal final puede ser cero, pero solo si se tramita la Renta. Vamos, que conviene estar atentos y no dejar pasar el trámite.

Qué críticas genera la medida entre expertos fiscales y agentes sociales

La fórmula no convence a todos. Técnicos de Hacienda y asesores fiscales consideran que sería más claro elevar el mínimo exento hasta igualarlo al SMI, en lugar de aplicar retenciones y devolverlas después mediante una deducción.

Los agentes sociales también han mostrado reparos. La patronal cuestiona que un salario que antes tributaba deje de hacerlo a través de una deducción que reduce la recaudación pública. Los sindicatos, por otro lado, temen que el sistema genere confusión entre trabajadores con menor formación fiscal.

El perfil señalado por los sindicatos es el siguiente:

Mujeres mayores de 35 años, con contrato indefinido, empleadas en el sector servicios, especialmente comercio y hostelería, y residentes en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

El debate de fondo apunta a una reforma más amplia del IRPF para adaptar tramos y tipos a la nueva realidad salarial.

Qué papel tiene Hacienda y qué ha dicho el Tribunal Supremo recientemente

El Ejecutivo sostiene que el objetivo es suavizar el salto del IRPF, es decir, evitar que pequeñas subidas salariales generen tipos marginales elevados. También recuerda que el tratamiento fiscal del SMI ha cambiado en los últimos años.

Además, el Tribunal Supremo ha respaldado recientemente la potestad de Hacienda para fijar la base imponible en determinadas operaciones inmobiliarias según el valor de tasación hipotecaria cuando sea superior al escriturado. Aunque es un asunto distinto al SMI, refuerza el margen de actuación de la Agencia Tributaria.