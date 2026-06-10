El Gobierno Vasco extiende la ayuda por crianza hasta los 4 años y la aplicará con efectos retroactivos

La medida será retroactiva desde el 1 de enero de 2026 y podrá solicitarse cuando el decreto se publique en el BOPV, previsto para finales de junio. La ampliación también incluye a familias de acogida y monoparentales con menores de 4 a 7 años.

El Gobierno Vasco ha aprobado en el Consejo de Gobierno del 2 de junio de 2026 el decreto que amplía las ayudas a las familias con hijos e hijas. La prestación de 200 euros al mes, que hasta ahora se reconocía hasta los 3 años, se extenderá hasta que el niño o la niña cumpla 4 años.

Quién puede pedir la ayuda de 200 euros al mes en Euskadi

La ayuda está dirigida a apoyar la crianza y fomentar la natalidad, además de reforzar los recursos de las familias con menores. ¿La clave? Aliviar el gasto que supone criar a un hijo, algo que muchas casas notan mes a mes.

Podrán solicitarla quienes tengan residencia y empadronamiento en Euskadi, en el mismo domicilio que el niño o la niña. Se exige una antigüedad mínima de un año o, como alternativa, cinco años dentro de los diez anteriores. También será necesario convivir con la persona menor y tener su guarda durante el periodo subvencionable.

Qué novedades incluye el decreto para familias numerosas, monoparentales y de acogida

Una de las novedades principales es que la ayuda de 100 euros mensuales se reconocerá a familias numerosas con hijos o hijas de 4 a 7 años. Esta misma prestación llegará también a familias monoparentales con uno o más menores dentro de esa edad.

Además, las familias de acogida y de tutela podrán acceder por primera vez a las ayudas de 100 y 200 euros mensuales. En Euskadi, la medida afectará a 621 familias de acogida.

Cómo se aplicará la retroactividad desde enero de 2026 para las familias

La ampliación tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que las familias podrán generar derecho a la ayuda desde esa fecha, aunque el decreto se publique después.

Por ejemplo, si una hija cumplió 3 años el 12 de agosto de 2025, la familia tendrá derecho desde enero hasta julio de 2026. Si el menor cumplió 3 años el 12 de enero de 2026, podrá recibirse desde enero de 2026 hasta diciembre de 2027. En cambio, si cumplió 4 años el 12 de enero de 2026, no corresponderá la ampliación.

Cuándo se podrán solicitar las nuevas ayudas tras publicarse el decreto

Las nuevas ayudas podrán pedirse a partir de la publicación del decreto en el BOPV, prevista para finales de junio. La ampliación hasta los 4 años supondrá una inversión adicional de 33,3 millones de euros para el pago de 2026. La inversión prevista para los siguientes cuatro años asciende a 85,8 millones.