Ah! cierra el 29 de junio y sus clientas ya hacen cola emocional para llevarse un recuerdo

Hay tiendas que uno recuerda por lo que venden, pero también por cómo te hacen sentir al entrar. En el Casco Viejo de Bilbao, Ah! era una de esas direcciones que tenían algo más que perchas, escaparates y etiquetas. El comercio de Vanesa Santos, situado en la calle Carnicería Vieja, bajará la persiana el próximo 29 de junio después de dos décadas de vida, color y mucha personalidad.

La despedida llega con descuentos, recuerdos compartidos y una ola de apoyo que ha saltado de Instagram a la propia calle. Sus clientas, vecinas y sus queridos ‘AH!mIGuis’ están volcándose para acompañarla en este cierre. Y sí, cuando una tienda de barrio cierra así, no se va solo un negocio: se apaga un pequeño faro cotidiano.

Cuándo cierra Ah! y por qué su despedida emociona tanto en Bilbao

La tienda Ah!, uno de los comercios más reconocibles del Casco Viejo, cerrará el próximo 29 de junio tras dos décadas en la calle Carnicería Vieja. Durante todo este tiempo, el local se convirtió en un espacio de moda, artesanía, ilustraciones y pequeños objetos elegidos con mimo por Vanesa Santos.

Para muchas clientas, Ah! no era solo una tienda donde comprar prendas originales. Era un lugar de trato cercano, de regalos envueltos con detalle y de recomendaciones hechas casi como quien aconseja a una amiga. De ahí que el cierre haya despertado tantos mensajes de cariño, porque el comercio de barrio, cuando funciona de verdad, también crea comunidad.

Vanesa ha explicado su despedida con mucha emoción. «No puedo dejar de llorar. Se me parte el alma, lo di todo por ella, me dejé la piel… y me dio gente maravillosa en el camino», cuenta. Una frase que resume bastante bien lo que hay detrás de esta bajada de persiana: trabajo, cansancio, recuerdos y una red de apoyo que ahora se está notando más que nunca.

Qué descuentos hay en Ah! antes del cierre del 29 de junio

Aunque Vanesa Santos ya no está detrás del mostrador, la tienda sigue abierta hasta el 29 de junio y todavía quedan prendas y accesorios seleccionados por ella. Su amiga Pepa, que le está echando una mano en esta recta final, ha contado que la respuesta está siendo muy fuerte y que se está vendiendo muchísimo.

Entre las oportunidades disponibles hay prendas de la colección actual al 40%, ropa de otras temporadas desde 10 euros y algunos bolsos con un 20% de descuento. También quedan guantes de piel y gorros de lana a muy buen precio, según detalla su amiga. Vamos, que quien quiera llevarse un recuerdo de Ah! todavía tiene margen, aunque tampoco conviene dormirse en los laureles.

El movimiento ya se nota en la calle Carnicería Vieja. Pepa explica que incluso llegó una chica de Zaragoza que conocía a Vanesa por redes sociales y quería llevarse algo de recuerdo. Ese gesto resume muy bien hasta dónde llegó el vínculo que Vanesa construyó desde su tienda y desde Instagram.

Quién es Vanesa Santos y cómo levantó Ah! desde un finiquito de 600 euros

Vanesa Santos tiene hoy 47 años y llegó a Bilbao hace dos décadas con «un finiquito de 600 euros en el bolsillo» y la ilusión de montar su propio negocio. Dejó Galicia por amor y en 2006 abrió Ah!, un pequeño universo donde mezcló artesanía local, moda con personalidad e ilustraciones con mensajes poderosos.

Los comienzos no fueron precisamente de postal. Los fines de semana trabajaba como camarera en bodas para poder sacarse «un sueldo», mientras iba dando forma a su proyecto. Con intuición, muchas horas y bastante cabezonería de la buena, fue convirtiendo la boutique en un espacio muy reconocible.

Ah! empezó en un pequeño local de Marzana, pero después encontró su hogar definitivo en Carnicería Vieja. Una amiga recuerda que Vanesa ya se trajo mucha clientela de aquella primera etapa y que aprovechó el local más grande para celebrar talleres de costura. Incluso la marca Alfa le regaló máquinas de coser.

Por qué Ah! fue mucho más que una tienda de ropa en el Casco Viejo

Una de sus amigas lo resume así: «Vanesa creó la primera concept store de Bilbao cuando ni siquiera sabíamos lo que era eso». Dicho en sencillo, una concept store es una tienda que no se limita a vender productos, sino que construye una idea, una estética y una forma de vivir alrededor de lo que ofrece.

En Ah! había diseñadores vascos y gallegos, pequeñas marcas, artesanos y creadores independientes que no siempre encontraban hueco en otros comercios. Vanesa disfrutaba yendo a ferias y conociendo personalmente a los artesanos. Ese contacto directo luego se notaba en la tienda, porque cada prenda y cada accesorio parecían tener una historia detrás.

También cuidaba mucho los detalles. Su amiga recuerda cómo envolvía los regalos, las notas escritas por ella que mandaba con las prendas compradas a distancia y todo el material que todavía conserva en el local: celofanes de colores, cuerdas, pegatinas especiales y blondas. No era solo vender; era hacer que recibir un paquete o llevarse una bolsa tuviera algo de pequeño ritual.

Cómo Instagram convirtió a las ‘AH!mIGuis’ en una comunidad fiel

En 2012, Vanesa abrió una cuenta de Instagram para compartir imágenes de la tienda. Con el tiempo, ese perfil se convirtió en una especie de hogar virtual donde ella misma se grababa, posaba con la ropa, enseñaba novedades y daba ideas de regalo a sus clientas. Ahí reunió una comunidad fiel de más de 13.000 seguidores.

Sus ‘AH!mIGuis’, como ella llama a esa comunidad, se han volcado ahora para hacer más llevadera la despedida. En redes se repite la idea de vaciar Ah!, llevarse un recuerdo de una tienda especial y ayudar a Vanesa. Y, por lo que cuenta Pepa, ese empujón digital ya está teniendo efecto real en las ventas.

Vanesa también usó la tienda y sus redes para animar la calle y lanzar mensajes con intención. En carnavales o Halloween se disfrazaba y convertía el escaparate en un decorado de película. En otra ocasión adornó la cristalera con esquelas de negocios y coronas de flores para advertir de que, si no se apoya al comercio local, «tu barrio se convierte en un cementerio». Durante el confinamiento impulsó la ‘Revolución de los labios rojos’, un gesto simbólico que invitaba a pintarse los labios de rojo para compartir miedos, incertidumbre y ganas de seguir adelante juntas.

Qué mensajes de apoyo está recibiendo Vanesa antes de cerrar Ah!

Ahora, todo ese cariño está volviendo hacia ella. Vanesa se siente «abrumada» por la cantidad de mensajes que le han llegado en este momento complicado. En Instagram pueden leerse frases como «Amore, has creado algo maravilloso, pero es la hora de soltar y de disfrutar de la vida», «¡Qué recorrido y qué recuerdos! Qué suerte haberte encontrado en ese rincón con tanto cariño» o «Este nuevo comienzo te traerá también cosas maravillosas».

El apoyo también llega desde el propio Casco Viejo. Sus vecinas de enfrente, las creadoras de la tienda Lotune, han querido despedirse con palabras de reconocimiento. «Un gran negocio va a bajar la persiana, pero puedes estar muy orgullosa de lo que construiste con tanta dedicación y esfuerzo. Quédate con eso, Vane, con el grandísimo trabajo que has hecho y la comunidad que has creado. Te echaremos de menos enfrente, pero vive y sé feliz, porque ahora te toca ser feliz».

La despedida de Ah! tendrá también una parte de agradecimiento. Vanesa no pudo celebrar la fiesta que soñaba por el 20 aniversario, pero sí quiere hacer una fiesta de despedida. «Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado tanto y que me ha dado fuerzas para seguir adelante», dice desde Galicia, donde se ha instalado para estar cerca de su familia.

Qué puede hacer quien quiera apoyar a Vanesa y llevarse un recuerdo de Ah!

Quien quiera apoyar a Vanesa Santos todavía puede hacerlo antes del cierre del 29 de junio. La tienda sigue en la calle Carnicería Vieja, en el Casco Viejo de Bilbao, y aún quedan prendas, bolsos, guantes de piel, gorros de lana y artículos de distintas temporadas. No hace falta montar una gincana administrativa, que bastante papeleo da ya la vida: basta con acercarse y elegir algo que tenga sentido como recuerdo.

Para no perderse en la despedida, estos son los pasos prácticos que se desprenden de la información disponible:

Pasar por Ah! antes del 29 de junio, fecha prevista para el cierre. Revisar las prendas de la colección actual con descuento del 40%. Mirar la ropa de otras temporadas, disponible desde 10 euros. Preguntar por los bolsos con un 20% de descuento. Valorar otros artículos que siguen en tienda, como guantes de piel o gorros de lana. Llevarse un recuerdo y, al mismo tiempo, ayudar a vaciar el comercio en esta última etapa.

La despedida llega después de un año y medio especialmente duro para Vanesa, que sufrió un derrame cerebral y se trasladó a Galicia para estar cerca de su familia. Ella misma reconoce que ha trabajado muchísimo, con jornadas que empezaban a las diez de la mañana y podían acabar a las once de la noche grabando vídeos. Ahora mira hacia adelante con una lección clara: hay que disfrutar más de la vida y dedicar más tiempo a los suyos. Ah! baja la persiana, sí, pero deja una huella difícil de borrar en el Casco Viejo.