El IRPF se actualiza en 2026 para aliviar la carga fiscal de la mayoría de perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI)

El Real decreto ley 5/2026, de 17 de febrero, introduce una deducción de hasta 590,89 euros para trabajadores con rentas bajas y medias-bajas y, a la vez, medidas fiscales por los temporales en Andalucía y Extremadura. Según la normativa oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esta modificación traslada los cambios normativos a la campaña de la Renta 2026, permitiendo ajustar el efecto de la subida del SMI desde 1 de enero de 2026.

La reforma del IRPF busca reducir o neutralizar la tributación del salario mínimo interprofesional. Quienes ganen hasta 17.094 euros anuales podrán restar 590,89 euros en la renta de 2026, y quienes cobren algo más tendrán una deducción menor, siempre que respeten los límites de ingresos.

Quién puede beneficiarse de la nueva deducción en la declaración de la renta 2026

¿Cobras el salario mínimo o un sueldo parecido y ves cómo suben las retenciones? La norma actualiza la disposición adicional sexagésima primera de la Ley del IRPF, con un enfoque similar al que recoge el calendario fiscal de la campaña de este año en un artículo publicado en Talent24h sobre las novedades más importantes de Hacienda para esta declaración.

Los requisitos se centran en el nivel de ingresos. Los rendimientos íntegros del trabajo no pueden superar los 20.048,45 euros y las otras rentas no exentas deben quedar por debajo de 6.500 euros. Cumplidos estos límites, la deducción se resta de la cuota y compensa parte de las retenciones.

Rendimientos del trabajo hasta 20.048,45 euros y otras rentas no exentas hasta 6.500 euros.

Cómo se calcula la deducción según tu salario y el salario mínimo interprofesional

La deducción máxima, de 590,89 euros, corresponde a quienes ingresan hasta 17.094 euros anuales. A partir de ahí se va reduciendo conforme los rendimientos se acercan a 20.048,45 euros, hasta desaparecer, restando 0,2 euros por cada euro que supere los 17.094 euros.

Con este diseño se evita un problema clásico del IRPF: los saltos bruscos al superar un umbral salarial. En lugar de perder la ayuda de golpe por ganar un poco más, la deducción se va recortando de manera progresiva.

Si en 2026 cobras el salario mínimo interprofesional, podrás aplicar la deducción completa. Durante el año seguirás viendo retenciones; el ajuste llegará al presentar la renta. También es útil revisar cómo puedes compatibilizar salario y subsidio por desempleo según las normas del SEPE, un análisis que ya ha publicado Talent24h para situaciones laborales relacionadas.

Qué pasa si tienes otros ingresos varios pagadores u horas extra durante 2026

Las horas extra, determinados pluses o tener varios pagadores no impiden por sí solos aplicar la deducción. Lo decisivo es que, sumando todos los salarios, los rendimientos del trabajo sigan por debajo de 20.048,45 euros y las otras rentas no exentas por debajo de 6.500 euros.

El IRPF es un impuesto progresivo, pero en los tramos bajos puede generar efectos indeseados cuando sube el salario mínimo y aumentan las retenciones. Con esta actualización se ajustan las cuantías de 2025 para aliviar la carga fiscal de la mayoría de perceptores del salario mínimo interprofesional.