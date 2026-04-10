La DGT explica cómo inscribir el patinete eléctrico por internet para circular sin riesgo de multa

La inscripción en el Registro de Vehículos Personales ya es obligatoria para circular en patinete en España. Además, desde la entrada en vigor de la Ley 05/2025 también hace falta contar con un seguro de responsabilidad civil.

Desde el pasado 30 de enero, los usuarios de patinetes eléctricos tienen nuevas obligaciones. La DGT ha puesto en marcha un proceso en su sede electrónica para inscribir los vehículos de movilidad personal (VMP) sin necesidad de acudir a una oficina, un paso clave para cumplir la norma, seguir circulando con todo en regla y sin recibir sanciones.

Así se hace el registro online del patinete eléctrico en la sede electrónica de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha apostado por la vía online para este trámite. No es casualidad: se estima que en España circulan unos 7 millones de usuarios de patinete y la intención es evitar una avalancha en Jefaturas y oficinas de Tráfico.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Para completar la inscripción del VMP, el usuario debe identificarse con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Después, tiene que rellenar sus datos personales y los del patinete, además de adjuntar la ficha técnica o una foto de la placa identificativa con el número de serie.

En el caso de los menores de edad, la DGT indica que «si el conductor es menor de edad, el registro debe realizarlo el tutor legal rellenando con sus datos de contacto».

Cuánto cuesta inscribir un VMP y qué documento permite obtener después

Uno de los aspectos más importantes del trámite es el pago de la tasa. Registrar un patinete eléctrico en la sede electrónica de la DGT cuesta 8,67 euros.

Tras abonar ese importe, el siguiente paso es poder «descargar el certificado de inscripción digital, un documento imprescindible para solicitar la etiqueta identificativa oficial». Ese distintivo debe colocarse en el espacio habilitado del patinete y, si no lo hubiera, en un lugar visible.

De ahí que no baste solo con rellenar la solicitud. Hay que completar todo el proceso para que el vehículo quede correctamente inscrito. Ojo, porque este paso ya es esencial para circular conforme a la nueva normativa.

Por qué el seguro obligatorio del patinete puede evitar sanciones muy elevadas

Una vez finalizado el registro en la Sede de la Dirección General de Tráfico, todavía queda otra obligación: contratar el seguro de responsabilidad civil. De hecho, la propia DGT recuerda al conductor que «Ahora ya puedes contratar el seguro de responsabilidad civil».

No tener ese seguro puede salir caro. La normativa impulsada por la DGT contempla multas de hasta 800 euros para quienes circulen sin esta cobertura obligatoria.

Además, quienes ya tuvieran un seguro contratado deberán adaptarlo a los nuevos requisitos legales. Por tanto, no solo importa tener póliza, sino que esta cumpla con lo que ahora exige la norma.