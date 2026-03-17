Hacienda insiste en el límite para pagar en efectivo en el supermercado y alerta de las sanciones por incumplirlo

La Agencia Tributaria mantiene el tope para los pagos en metálico cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Aunque la Unión Europea prevé un límite común de 10.000 euros, en España sigue mandando una norma más estricta.

En 2026, pagar en efectivo en el supermercado sigue siendo posible, pero solo dentro de unos márgenes muy concretos. La legislación española fija que no se pueden abonar en metálico operaciones iguales o superiores a 1.000 euros cuando interviene un comercio, un supermercado o cualquier profesional.

Qué límite fija Hacienda para pagar en efectivo en el supermercado en 2026

El uso del efectivo continúa siendo legal y habitual en España. Ahora bien, eso no significa que pueda utilizarse sin límites en cualquier compra. Cuando una de las partes actúa como empresario o profesional, el máximo general permitido es de 1.000 euros por operación.

Esto quiere decir que compras de 200, 400 u 800 euros pueden pagarse en metálico sin problema. ¿Dónde está entonces el error más frecuente? En pensar que el límite se aplica a cada forma de pago por separado.

Límites de pago en efectivo en 2026

Situación Límite en efectivo Operación con empresario o profesional Menos de 1.000 euros Persona física sin actividad empresarial y sin domicilio fiscal en España Hasta 10.000 euros

Por tanto, si una compra suma 1.050 euros, no se puede pagar una parte en efectivo y otra con tarjeta si en realidad se trata de una sola operación.

Por qué no se puede fraccionar una compra para esquivar el límite legal

La norma es clara: el tope se aplica a la operación en su conjunto. De ahí que tampoco sirva dividir artificialmente el pago en varios tickets o en distintos abonos si todo responde a una única compra. En esos casos, el importe completo debe abonarse por medios distintos del efectivo. Entre ellos, la ley admite opciones que dejan rastro bancario e identificable, algo clave en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Antes de seguir, conviene tener presente qué considera efectivo la Agencia Tributaria en este tipo de operaciones:

Billetes y monedas.

Cheques al portador.

Otros medios anónimos.

En cambio, la tarjeta nominativa, las transferencias, las domiciliaciones o Bizum vinculado a una cuenta no se consideran efectivo.

Qué sanciones prevé Hacienda por pagar en efectivo fuera del límite permitido

Incumplir esta limitación no sale barato. La sanción asciende al 25% del importe pagado en efectivo en una operación prohibida, y la responsabilidad es solidaria. Es decir, tanto el cliente como el comercio pueden ser sancionados.

No obstante, la ley contempla una salida para evitar la multa. Si una de las partes denuncia la operación ante Hacienda en el plazo de tres meses, puede librarse de esa sanción económica.