Fundación ONCE ofrece hasta 5.000 euros para opositar, pero excluye a quienes cobran 15.000 euros anuales en prestaciones

Las ayudas para oposiciones de Fundación ONCE admiten solicitudes hasta el 16 de octubre. Exigen discapacidad reconocida y ausencia de actividad laboral.

Fundación ONCE mantiene abiertas sus ayudas para oposiciones de personas con discapacidad hasta el 16 de octubre de 2026, a las 23:59. Las bases, fechadas el 8 de septiembre, fijan un máximo de 5.000 euros anuales para preparar determinados cuerpos universitarios. El importe financia gastos de estudio y se cobra en dos fases. Una prestación pública de exactamente 15.000 euros brutos anuales impide solicitarla, aunque algunos resúmenes institucionales describan el límite como superior a esa cifra.

Las ayudas para oposiciones de Fundación ONCE se abonan en dos fases

El primer abono representa el 90% de la ayuda concedida; el 10% restante llega después de presentar los justificantes. Con la cuantía máxima, serían 4.500 euros iniciales y otros 500 euros posteriores. Si se concedieran 3.000 euros, los pagos equivaldrían a 2.700 y 300 euros. Son cálculos sobre las proporciones previstas, no cantidades garantizadas para cualquier solicitud. El presupuesto individual debe corresponder a los gastos previstos. Estas condiciones diferencian el programa de otras becas para opositores, que mantienen sus propias bases.

El programa dispone de un presupuesto máximo de 200.000 euros. Dividirlo entre 5.000 arroja 40 ayudas completas, pero las bases no anuncian exactamente 40 beneficiarios. Podrían concederse importes menores y un reparto diferente. La ayuda tampoco equivale a una mensualidad fija de 416,67 euros, aunque esa sea la división del máximo entre doce. El primer pago depende de la resolución definitiva, la aceptación y la documentación bancaria. El último depende de acreditar el destino del dinero. No basta con inscribirse para recibirlo.

La discapacidad del 33% permite optar, pero trabajar deja fuera

La convocatoria se dirige a personas con nacionalidad española y discapacidad oficialmente reconocida igual o superior al 33%. También exige el título universitario necesario para la oposición elegida. Deben preparar cuerpos A1 o A2 de administraciones estatales, autonómicas o locales con una academia o un preparador. Se admiten determinados procesos europeos para administradores AD5 a AD16 y agentes contractuales GF IV. Quedan fuera quienes preparen exclusivamente cuerpos C1 o C2, aunque tengan una carrera universitaria. El nivel del proceso resulta decisivo.

No se permite trabajar por cuenta propia o ajena al presentar la solicitud ni recibir otra ayuda para la misma finalidad. Las ayudas por discapacidad conservan condiciones específicas; el certificado no activa automáticamente este apoyo. La exclusión económica se refiere a pensiones o prestaciones públicas desde 15.000 euros brutos anuales. Por ejemplo, 1.250 euros en doce pagas alcanza ese umbral. Comparar solamente el ingreso mensual puede inducir a error cuando existen pagas extraordinarias. Una actividad remunerada posterior debe comunicarse; Fundación ONCE valorará una posible excepción justificada.

La solicitud combina un formulario y documentos enviados por correo

El trámite comienza en el portal de becas de Fundación ONCE. Después, la persona solicitante recibe un correo al que debe responder con la documentación. Se piden certificado de discapacidad, DNI, título y expediente académico, matrícula o certificado del preparador, currículum y declaración responsable. También figuran el informe de situación laboral y el certificado integral de prestaciones de la Seguridad Social. Si el proceso exige un máster habilitante, debe acreditarse. El preparador tiene que poder emitir facturas o certificados de pago.

La carta de motivación debe relacionar el proyecto profesional, el importe solicitado y una estimación realista de gastos. Presentarla en vídeo recibe una valoración positiva, sin sustituir los documentos obligatorios. Los certificados de idiomas son opcionales, pero necesarios para puntuar ese mérito. Si la fundación solicita subsanar documentación, concede cinco días naturales. Una semana con festivos sigue consumiendo ese plazo. Para organizar el expediente, resulta útil separar acreditaciones personales, pruebas de preparación y presupuesto. Así se detectan documentos pendientes antes de enviar el formulario.

Qué gastos pueden financiarse y cómo evitar perder la ayuda

Se admiten gastos de academias, preparadores, materiales, desplazamientos y alojamiento vinculado a la preparación o asistencia a pruebas. También pueden financiarse determinados cursos, formación de idiomas y tasas de inscripción. Las nuevas personas beneficiarias pueden imputar gastos admitidos desde el 1 de julio de 2026. Esa previsión permite recuperar documentación anterior a la solicitud, pero no convierte cualquier compra previa en financiable. Quienes renuevan desde la cuarta edición deben justificar la ayuda anterior antes de cobrar la nueva. El programa limita el disfrute a dos ediciones consecutivas.

Guardar facturas y comprobantes desde el inicio facilita acreditar que el dinero se destinó a la oposición. Las bases prevén reintegros si falta la justificación o quedan cantidades sin acreditar. Por eso, el presupuesto presentado y los gastos conservados deben contar la misma historia. Las resoluciones se publican en el portal y existe un breve plazo de alegaciones sobre la provisional. Antes de cerrar el expediente, puede consultarse la información oficial y pedir orientación en oposiciones@fundaciononce.es. Las condiciones completas figuran en las bases de la quinta edición.