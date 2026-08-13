El IMSERSO detalla los beneficios del 33% de discapacidad y cuándo se exige un 45%, un 65% o movilidad reducida

El reconocimiento permite optar a medidas laborales, fiscales y sociales, pero no activa todas las ayudas de forma automática. La equivalencia con los grados de dependencia seguía en trámite parlamentario a 3 de agosto de 2026.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales recoge las principales medidas a las que pueden optar quienes tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este porcentaje acredita legalmente la condición de persona con discapacidad, pero no concede todas las ayudas de forma automática. Cada beneficio conserva sus requisitos de renta, movilidad, edad, cotización o residencia, una diferencia relevante ante la reforma sobre dependencia que todavía sigue su tramitación parlamentaria.

Qué beneficios puede abrir un grado de discapacidad del 33%

El listado oficial abarca empleo, vivienda, educación, prestaciones, fiscalidad y movilidad. También incluye adaptaciones laborales, bonotaxi, descuentos en el transporte y medidas tributarias. Estos son los principales ámbitos de los beneficios del 33%:

Medidas de fomento del empleo, adaptación del puesto y ajustes en pruebas selectivas.

Acceso a vivienda protegida, subvenciones individuales y ayudas para productos de apoyo o accesibilidad.

Tratamientos rehabilitadores, recursos educativos y admisión en centros especializados.

Prestaciones económicas, sociales y familiares cuando se cumplan sus condiciones.

Beneficios vinculados al IRPF, IVA, matriculación, vehículos, sucesiones y donaciones o sociedades.

Tarjeta de estacionamiento, bonotaxi y reducciones en transportes cuando se acredite el requisito correspondiente.

La relación del IMSERSO describe beneficios posibles, no un paquete único que se active al emitir el certificado. Una adaptación laboral dependerá de las necesidades del puesto, mientras que una ayuda municipal puede exigir empadronamiento, renta o residencia. Los servicios de bonotaxi y transporte también se regulan mediante convocatorias territoriales, por lo que sus cuantías y plazos pueden cambiar según la administración competente.

Los porcentajes del 45%, 65% y 75% cambian el acceso

Los umbrales no son intercambiables. Tener un 33% permite acreditar la condición legal de persona con discapacidad, pero la jubilación anticipada y la pensión no contributiva de incapacidad exigen porcentajes superiores. La normativa distingue también entre el grado reconocido y la necesidad de ayuda de otra persona.

Grado o situación Posible efecto Condiciones esenciales 33% o más Condición legal de persona con discapacidad y acceso potencial a medidas específicas Cada ayuda mantiene sus requisitos propios. 45% o más Jubilación anticipada desde los 56 años Patología incluida legalmente, periodo mínimo de cotización y al menos cinco años con ese grado. 65% o más Pensión no contributiva de incapacidad Tener entre 18 y 64 años, cumplir la residencia exigida y carecer de ingresos suficientes. 75% o más Complemento por necesidad de otra persona Debe acreditarse también la ayuda necesaria para realizar actos esenciales de la vida.

En 2026, la cuantía íntegra de la pensión no contributiva de incapacidad es de 8.803,20 euros anuales, equivalentes a 628,80 euros en 14 pagas. El complemento por necesidad de otra persona asciende a 4.401,60 euros anuales. La concesión depende también de las rentas de la unidad de convivencia. Para determinadas discapacidades del 65%, la Seguridad Social contempla coeficientes reductores de edad en algunos regímenes, sin rebajar la jubilación por debajo de los 52 años.

El IVA del 4% no se aplica a cualquier vehículo ni a toda ayuda técnica

La Agencia Tributaria permite aplicar un IVA del 4% a determinados vehículos destinados al transporte habitual de personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida. Antes de la compra debe solicitarse el reconocimiento del derecho a la AEAT. También se exige, con carácter general, que hayan transcurrido cuatro años desde la adquisición anterior y que el vehículo no se transmita durante otros cuatro años.

El tipo reducido tampoco cubre de manera indiscriminada cualquier producto de apoyo. La clasificación fiscal depende del bien o servicio concreto. Las sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad y ciertos vehículos especiales pueden tributar al 4%, mientras que otros productos sanitarios o ayudas técnicas tienen un tratamiento diferente. Las reparaciones de vehículos ordinarios continúan al 21%, aunque la adaptación y reparación de vehículos especiales o sillas de ruedas puede beneficiarse del 4%.

Cómo se solicita el reconocimiento y qué cambia con la reforma de dependencia

El grado de discapacidad se solicita ante el órgano competente de cada comunidad autónoma. En Ceuta y Melilla corresponde al IMSERSO. La resolución expresa el porcentaje reconocido, produce efectos desde la fecha de solicitud y tiene validez en todo el territorio nacional. La tarjeta acreditativa puede incluir las dificultades de movilidad o la necesidad de ayuda de una tercera persona. El procedimiento puede consultarse en la página oficial del IMSERSO.

La reforma, anunciada inicialmente como un reconocimiento automático del 33%, fue aprobada por el Congreso el 14 de julio de 2026. El texto prevé atribuir un 33% a la dependencia de grado I y un 65% a los grados II y III. Sin embargo, llegó al Senado el 20 de julio y seguía en tramitación a 3 de agosto de 2026. Esta equivalencia no debe presentarse todavía como vigente hasta su aprobación definitiva, publicación en el BOE y entrada en vigor.

La tarjeta de estacionamiento tampoco deriva solo del 33%: exige movilidad reducida o alguno de los supuestos visuales recogidos en la normativa estatal.