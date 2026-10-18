La OCU detecta problemas en las compañías de luz y gas, pero lo más llamativo es cómo reaccionan los clientes

La encuesta reúne respuestas de 2.813 socios y simpatizantes y solo un 49% se declara satisfecho. La CNMC ofrece herramientas para comparar contratos.

Tres de cada diez clientes de energía encuestados por OCU declaran haber sufrido problemas con su compañía. Sin embargo, el 82% no cambió de comercializadora durante el último año. El informe se publicó el 7 de octubre de 2026 y recoge respuestas de 2.813 socios y simpatizantes. Sus resultados describen la experiencia de esa muestra con electricidad y gas. Comparar el contrato y conocer los trámites permite valorar alternativas sin dar por supuesto un ahorro.

La encuesta de OCU mide satisfacción y problemas con el servicio

El informe de satisfacción de OCU sitúa en el 49% a quienes se declaran satisfechos. Un 16% expresa insatisfacción clara. Las incidencias incluyen descuentos sin aplicar, consumos incorrectos y facturas que llegan tarde. Los porcentajes describen las respuestas de la muestra consultada. No representan un registro de todos los contratos españoles ni permiten atribuir un fallo a cualquier factura. Para identificarlo, hay que comprobar el recibo, el contrato y las comunicaciones recibidas.

Tampoco todas las dudas del suministro se resuelven cambiando de empresa. Los cortes por exceso de demanda pueden relacionarse con la potencia contratada en la vivienda. Antes de contratar una oferta, interesa separar el precio de la energía, la potencia y los servicios añadidos. Esa distinción evita comparar recibos que incluyen prestaciones diferentes. Un descuento comercial puede resultar poco útil si aparece acompañado de un mantenimiento que el hogar no necesita o de condiciones menos favorables.

El código QR ayuda a identificar qué contrato tiene el hogar

La CNMC dispone de la herramienta Entiende tu factura de electricidad, presentada en 2023. No es una novedad creada a raíz de esta encuesta. Permite identificar comercializadora, distribuidora, tarifa, potencia y renovación contractual a partir del recibo. También ayuda a interpretar conceptos vinculados al coste del consumo por horas. La información sirve para saber qué se está pagando antes de contrastar una oferta comercial recibida por correo, teléfono o internet.

En una factura en papel, el acceso puede hacerse escaneando el QR del apartado dedicado a la CNMC. En la versión electrónica también puede utilizarse el enlace correspondiente. La herramienta muestra el desglose del importe y datos del consumo. Además, permite contrastar la potencia contratada con la demandada. Reducirla sin comprobar esos valores puede provocar interrupciones cuando coinciden varios aparatos. Mantenerla por encima de las necesidades también puede aumentar el coste fijo. Cada vivienda exige una valoración propia.

Cambiar de comercializadora es gratuito, pero hay que leer las condiciones

La guía oficial para cambiar de compañía recuerda que el consumidor puede elegir libremente su comercializadora. El trámite es gratuito y la nueva empresa se ocupa de gestionarlo. Eso no elimina automáticamente una eventual penalización contractual por cancelación anticipada. Antes de aceptar, deben comprobarse la duración, los avisos exigidos y los servicios adicionales. También importa si el precio ofrecido se mantiene durante todo el contrato o corresponde únicamente a un periodo promocional. La oferta debe conservarse completa, incluyendo las condiciones de renovación. Comparar únicamente el porcentaje de descuento puede ocultar sobre qué importe se aplica y cuánto dura.

La comparación debe hacerse utilizando el mismo consumo y comprobando qué conceptos incluye cada oferta. Por ejemplo, una diferencia de 0,02 euros por kilovatio hora equivale a 60 euros para un consumo anual de 3.000 kilovatios hora. Es un cálculo ilustrativo, anterior a impuestos y otros términos. Un servicio adicional de cinco euros mensuales costaría también 60 euros al año. El ejemplo muestra por qué una rebaja energética aislada no permite calcular el ahorro final del contrato completo.

La CNMC distingue los plazos de la electricidad y el gas

La información vigente sobre cambios de comercializador diferencia ambos suministros. Para electricidad recoge un máximo de diez días hábiles desde la formalización del contrato. Excepcionalmente, permite cinco días hábiles adicionales cuando se necesitan actuaciones complejas sobre el terreno. Para gas natural señala tres semanas, aunque el consumidor puede solicitar un plazo mayor. No debe utilizarse una referencia general de veintiún días para explicar indistintamente ambos procedimientos. El cliente eléctrico también puede conocer el estado de su cambio.

Una contratación a distancia dispone, con carácter general, de un periodo de desistimiento de catorce días, según la guía de la CNMC. Guardar la oferta y la aceptación facilita comprobar qué condiciones se pactaron. También resulta útil conservar el último recibo de la compañía anterior y el primero de la nueva. Si el problema consiste en un cargo discutido, cambiar de empresa no aclara por sí solo su origen. La documentación permitirá plantear la reclamación concreta y separar esa incidencia.