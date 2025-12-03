Florette lanza 23 ofertas de empleo para contratar personal que quiera trabajar en fábricas y fincas: enviar el currículum

Florette, empresa española referente en ensaladas y vegetales frescos envasados listos para consumir (productos de “IV gama”), mantiene abiertos varios procesos de selección en distintos puntos del país para reforzar sus equipos de fábrica, campo y áreas técnicas. Fundada en 1989, fue pionera en la introducción de la ensalada envasada en España y trabaja con más de 60 variedades de vegetales junto a unos 500 agricultores locales en campos de proximidad de la Península y Canarias.

Las ofertas publicadas se concentran especialmente en puestos operativos y de producción (con modalidad presencial), aunque también aparecen vacantes en mantenimiento, compras y logística, marketing o automatización, según el centro de trabajo.

Vacantes en fábrica y fincas agrícolas, con trabajo presencial y foco en producción

El grueso de oportunidades se reparte entre plantas de procesado y fincas vinculadas al cultivo, con posiciones pensadas para sostener el ritmo de fabricación, el control de entradas de materia prima y el funcionamiento diario de las líneas. En este tipo de roles, la presencialidad es inherente a la actividad, ya sea en entornos de producción, en tareas de limpieza/embolsado/picking o en labores de campo como el riego y la fertirrigación.

En las vacantes donde se especifica, se repite la jornada completa y el contrato fijo discontinuo, una fórmula habitual en operaciones ligadas a campañas o picos de actividad. También aparece alguna opción de jornada parcial en planta.

Qué perfiles profesionales (requisitos) está buscando Florette en esta convocatoria

Por un lado, Florette busca perfiles de producción para ejecutar tareas de fabricación siguiendo procedimientos de seguridad, calidad, orden y limpieza, con el objetivo de asegurar el producto “en tiempo y forma” bajo la coordinación del encargado/a o jefatura de equipo. A continuación, mostramos dos ofertas de empleo donde indicamos los requisitos, ubicación y puesto a cubrir:

Requisitos (Operarias/os de producción – Torre‑Pacheco):

Estudios mínimos: estudios básicos

Experiencia mínima: 3 meses

Valorable: experiencia en industria

En paralelo, la compañía incorpora un perfil específico de operario/a regador/a, orientado a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de riego, la aplicación de fertirrigación, el mantenimiento básico y el registro de la actividad, además de labores de apoyo en cultivos y estructuras.

Requisitos (Operario/a regador/a – Ingenio):

Sin estudios formales con experiencia mínima de 1 año en puestos similares o

Titulación: Técnico en Producción Agroecológica o Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural Valorable: conocimientos de sistemas de riego, nociones básicas de mantenimiento agrícola y uso de herramientas/equipos de riego

También figura una vacante ligada a recepción de materia prima, centrada en registro e identificación, recuento de stocks y supervisión de procedimientos del turno, con atención al FIFO para asignar materia prima a líneas.

Requisitos (Operario/a recepción materia prima – Torre‑Pacheco):

Carnet de carretilla

Valorable: experiencia con carretilla (6 meses)

Valorable: experiencia en puestos similares (6 meses)

Junto a estos puestos, el listado incluye roles de coordinación y jefatura en fabricación, perfiles de mantenimiento (oficial/auxiliar), automatización (técnico/a de autómatas), logística/compras, marketing, conducción y carretillas, lo que dibuja necesidades tanto “de planta” como de soporte técnico y organización. Los mostramos a continuación.

Cuáles son todas las ofertas de empleo destacadas para trabajar en Florette

Las siguientes posiciones reflejan una muestra del tipo de vacantes disponibles (por ubicación y familia profesional), en plantas como Ingenio (Las Palmas), Torre‑Pacheco (Murcia), centros de Navarra y otros puntos del territorio:

Puesto Ubicación Funciones (resumen) Operarias/os de Producción Torre-Pacheco (Murcia) Tareas de fabricación siguiendo estándares de seguridad y calidad. Operario/a Regador/a Ingenio (Las Palmas) Montaje/mantenimiento de riego y fertirrigación en cultivos. Coordinador/a de Sección de Fabricación Ingenio (Las Palmas) Coordinación operativa de una sección productiva. Operario/a de Limpieza y Embolsado Ingenio (Las Palmas) Limpieza de equipos y tareas de embolsado. Operario/a de Picking Ingenio (Las Palmas) Preparación y movimiento de producto y pedidos. Operario/a de Fábrica (Jornada Parcial) Ingenio (Las Palmas) Apoyo en procesos productivos con jornada parcial. Conductor/a de Visiones Torre-Pacheco (Murcia) Conducción vinculada a operaciones internas. Jefatura de Equipo de Fabricación Ingenio (Las Palmas) Liderazgo y coordinación de equipos de fabricación. Técnico/a de Compras y Logística Ingenio (Las Palmas) Gestión de aprovisionamiento y logística. Operario/a Recepción Materia Prima Torre-Pacheco (Murcia) Registro, control y asignación FIFO de materia prima. Oficial de Mantenimiento Torre-Pacheco (Murcia) Mantenimiento industrial en planta. Marketing Specialist Pamplona (Navarra) Actividades de marketing corporativo. Técnico/a Agrícola Ingenio (Las Palmas) Apoyo técnico en gestión agrícola y cultivos. Auxiliar de Mantenimiento Tortosa (Tarragona) Soporte en mantenimiento industrial. Técnico/a de Autómatas Milagro (Navarra) Mantenimiento de sistemas automáticos y control industrial. Operario/a Equipo Especial Noche Milagro (Navarra) Labores de producción en turno nocturno. Conductor/a Carretilla Elevadora Portillo (Valladolid) Manejo de carretilla y apoyo logístico. Oficial 2º Mantenimiento Jerez de la Frontera (Cádiz) Funciones de mantenimiento industrial. Operario/a de Producción Milagro (Navarra) Actividades operativas en líneas de producción. Oficial de Mantenimiento Milagro (Navarra) Mantenimiento técnico en planta. Operario/a Equipo Limpieza de Noche Tortosa (Tarragona) Limpieza de instalaciones en turno nocturno. Operario/a de Producción Arguedas (Navarra) Actividades de producción en planta. Operario/a Producción Tortosa (Tarragona) Fabricación y manipulado de producto.

En cuanto a las condiciones laborales, en varias de las ofertas con detalle figura contrato fijo discontinuo y jornada completa (por ejemplo, producción, riego y recepción de materia prima), además de alguna vacante de jornada parcial en fábrica. En el listado facilitado no se indica una horquilla salarial, por lo que ese punto dependerá de lo que concrete cada ficha de puesto y el centro correspondiente.

Cómo presentar la candidatura y enviar el currículum a Florette

El alta suele realizarse desde el portal donde aparece cada vacante: se localiza el puesto por ubicación o disciplina, se accede a la ficha, se completa el formulario y se adjunta el CV (y, si procede, documentación adicional como carnés o certificados). Antes de enviar, conviene revisar requisitos y disponibilidad (jornada/turnos si se especifican).