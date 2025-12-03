Cómo pedir las nuevas ayudas al alquiler de hasta 3.600 euros activas en este municipio malagueño: requisitos y pasos a seguir

El Ayuntamiento de Nerja (Málaga) ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual, dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión social. La subvención puede alcanzar los 300 euros mensuales, con un límite máximo de 3.600 euros por unidad familiar.

Estas ayudas están pensadas para inquilinos con pocos recursos que ya tienen contrato de arrendamiento y viven de manera habitual en Nerja. Si estás empadronado en el municipio y tu unidad familiar tiene ingresos bajos, podrías acceder a esta ayuda para aliviar el pago del alquiler. ¿Sabes si cumples los requisitos y qué cantidad podrías llegar a recibir?

Requisitos de las ayudas al alquiler en Nerja para 2025

Para acceder a estas ayudas es imprescindible acreditar tanto la situación económica como la vinculación con el municipio de Nerja. Las bases exigen que el solicitante y su unidad de convivencia cumplan una serie de condiciones mínimas:

Ser titular de un contrato de arrendamiento vigente y que la vivienda sea la residencia habitual de la persona o familia solicitante.

Estar empadronado en Nerja con al menos 3 meses de antelación a la solicitud, salvo excepciones justificadas.

Que la vivienda no sea de promoción pública ni pertenezca al solicitante ni a ningún miembro de su unidad de convivencia.

No mantener relación de parentesco con el arrendador de la vivienda.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o social, que puede incluir, entre otros supuestos: víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucio, personas con discapacidad, parados de larga duración, perceptores del Ingreso Mínimo Vital, mayores de 65 años o jóvenes extutelados.

Tener ingresos inferiores a los umbrales establecidos para la Renta Mínima de Inserción en Andalucía, en función del tamaño y composición de la unidad familiar.

Contar con residencia legal en España.

En resumen, deberás demostrar que vives de alquiler en Nerja, que tus ingresos son reducidos y que tu situación personal o familiar encaja en los perfiles de vulnerabilidad fijados por el Ayuntamiento.

Cuantía de la ayuda al alquiler y criterios de concesión

La finalidad de estas ayudas es cubrir parte de los gastos del alquiler de la vivienda habitual de personas y familias con escasos recursos. Se trata de subvenciones de carácter finalista y no devolutivo, es decir, no hay que reembolsarlas, y se conceden en régimen de concurrencia competitiva hasta agotar el crédito disponible.

La cuantía máxima que se puede percibir es de hasta 300 euros mensuales, siempre sin superar el coste real del alquiler reflejado en el contrato y en los recibos. Además, se fija un importe máximo total de 3.600 euros por unidad familiar, lo que marca el techo de ayuda que se puede recibir durante todo el periodo subvencionable.

Las solicitudes se valorarán según un baremo de vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta el porcentaje de ingresos de la unidad familiar respecto a los máximos permitidos. Cuanto menores sean los ingresos en relación con esos límites, mayor prioridad tendrá la solicitud. En caso de empate en la puntuación, el criterio que se aplicará será el orden de entrada en el registro, por lo que es importante no apurar el plazo.

Cómo solicitar las ayudas al alquiler en Nerja y qué documentación presentar

Las ayudas las concede y gestiona íntegramente el Ayuntamiento de Nerja. El plazo de presentación de solicitudes va desde el 3 de diciembre de 2025 hasta el 17 de diciembre de 2025, ambos inclusive. Dentro de ese periodo deberás registrar tu solicitud por las vías que indique la convocatoria municipal (registro del Ayuntamiento y, en su caso, medios electrónicos habilitados).

Para pedir la ayuda tendrás que presentar la solicitud oficial firmada, acompañada de la documentación que acredite tu identidad, tu situación familiar, tu contrato de alquiler y tus ingresos. En la práctica, te pedirán el DNI o NIE de todos los mayores de 16 años, el certificado de empadronamiento histórico colectivo y un certificado catastral, además del libro de familia u otros documentos que demuestren la composición de la unidad de convivencia, incluida, si procede, la sentencia de separación o divorcio.

Respecto a la vivienda y al alquiler, deberás aportar el contrato de arrendamiento vigente y los tres últimos recibos de alquiler pagados. Para justificar la situación económica, se exigirán documentos de ingresos de los últimos tres meses (nóminas, pensiones, declaraciones tributarias, informes de vida laboral, etc.), así como los certificados de estar al corriente con Hacienda, Seguridad Social y Hacienda Local.

Si en tu caso existe discapacidad, violencia de género u otra circunstancia de especial vulnerabilidad, será necesario adjuntar los certificados o resoluciones acreditativas correspondientes. También tendrás que indicar un número de cuenta bancaria mediante documento expedido por tu entidad para poder recibir el ingreso, y firmar las declaraciones responsables y autorizaciones de consulta de datos previstas en los anexos de la convocatoria.

El Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de tres meses desde que finaliza el periodo de solicitud para resolver y notificar. Si transcurre ese plazo sin respuesta expresa, el silencio administrativo se considerará desestimatorio. Por eso conviene preparar con tiempo contrato, recibos, certificados e informes, de forma que puedas presentar tu solicitud completa y a tiempo. ¿Tienes ya localizado todo lo que te van a pedir para no quedarte sin esta ayuda al alquiler?