Yolanda Díaz reclama un SMI íntegro y María Jesús Montero duda mientras crece la tensión interna por la fiscalidad del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo planea volver a subir el salario mínimo y pide a Hacienda elevar el mínimo exento del IRPF para que la subida llegue «íntegra». En 2025, la disputa la ganó Yolanda Díaz tras la intervención de Pedro Sánchez.

Trabajo ha reactivado el pulso con Hacienda a las puertas de 2026. El departamento de Yolanda Díaz quiere que la próxima subida del salario mínimo interprofesional se cobre sin retenciones, mientras que la decisión fiscal depende de María Jesús Montero. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, defendió que el alza del SMI debe llegar «íntegra» a los trabajadores y recordó que el criterio final sobre la tributación corresponde a Hacienda.

Qué pide exactamente Trabajo para el SMI y cómo afectaría al IRPF

¿Quién gana y quién pierde con esta propuesta? Trabajo reclama que, si hay subida, no suponga pagar más impuestos a quienes perciben el SMI. De ahí que pida elevar el mínimo exento del IRPF. Si no se ajusta, el incremento pasaría a tributar de inmediato. Además, CCOO y UGT han solicitado un alza del 7,5%, hasta 1.273 euros brutos mensuales, sujeta al IRPF.

Antes de seguir, estas son las claves del debate planteado por Trabajo y Hacienda:

Trabajo quiere que la subida del SMI llegue «íntegra» y pide a Hacienda elevar el mínimo exento del IRPF.

Si sube el SMI sin ajuste fiscal, esa renta pasará a tributar en el IRPF.

En 2025, Sánchez medió y Hacienda introdujo una deducción para que quienes cobran el SMI o menos no tributaran ese ejercicio.

La Comisión de Expertos trabaja dos escenarios y Trabajo reforma el reglamento del SMI para evitar absorción y compensación.

En pocas palabras, Trabajo busca blindar que cualquier alza beneficie al bolsillo neto. Por eso está reformando el reglamento del SMI para que las reglas de absorción y compensación no erosionen las mejoras.

Qué sucedió en la última subida del SMI y por qué importa ahora

En la última subida, la división interna fue evidente. Fuentes de Hacienda trasladaron entonces su rechazo, pero Pedro Sánchez intervino. El acuerdo entre la parte socialista y Sumar introdujo una deducción en la cuota del IRPF que hizo que quienes cobran el SMI o menos no tributaran ese año. No obstante, el pacto no detalló qué ocurriría en ejercicios posteriores, lo que explica el choque que vuelve ahora.

Para entender los caminos sobre la mesa, Trabajo ha pedido a la Comisión de Expertos dos alternativas:

Escenario Tributación en IRPF Objetivo declarado Consecuencia buscada Subida con tributación Sí Determinar el ajuste adecuado para 2026 Compatibilizar alza con fiscalidad vigente Subida sin tributación No Determinar el ajuste adecuado para 2026 Que la subida llegue íntegramente a los trabajadores

Este marco permitirá enlazar la propuesta técnica con las posiciones sindicales y empresariales, incluida la petición de CCOO y UGT de llevar el SMI a 1.273 euros brutos mensuales.

Pasos previstos por Trabajo con la Comisión de Expertos y el diálogo social

Pérez Rey avanzó que la Comisión de Expertos mantiene reuniones estos días y que esperan progresar de forma “bastante importante” la semana que viene. Con el informe en la mano, se convocará la mesa de diálogo social para conectar las conclusiones técnicas con las propuestas de sindicatos y patronales. Por consiguiente, la decisión final dependerá de cómo Hacienda ajuste el mínimo exento y de si el Ejecutivo logra una posición común que evite una nueva imagen de división. La pregunta es clara: ¿habrá acuerdo a tiempo para que la subida llegue limpia a nómina?