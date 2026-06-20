La Guardia Civil puede detectar si tu coche tiene la ITV caducada sin necesidad de revisar documentación

Los agentes pueden comprobar el estado de la inspección técnica de un vehículo mediante los registros oficiales. Circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa puede acabar en multa e incluso en la inmovilización del coche.

La Inspección Técnica de Vehículos es uno de esos trámites que muchos conductores apuran hasta el último momento. Pero conviene tenerlo claro: si la Policía, la Guardia Civil o un agente de tráfico para un coche, puede comprobar si la ITV está en vigor sin depender solo de la pegatina del parabrisas. La DGT permite consultar datos técnicos y administrativos del vehículo, incluida la caducidad de la ITV, y también ofrece informes donde aparece información sobre la vigencia de la inspección técnica.

Cómo comprueba la Policía la ITV de un vehículo con la matrícula

La forma más habitual de comprobarlo es a través de la matrícula. Con ese dato, los agentes pueden contrastar la información del vehículo y saber si la inspección está pasada, caducada o si existe alguna incidencia administrativa.

No es un detalle menor. El resultado de la inspección se comunica por vía electrónica al Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico el mismo día en que se realiza, según recoge la normativa reguladora de la ITV. Esto explica por qué los controles en carretera pueden detectar la situación del coche aunque el conductor no enseñe ningún justificante en ese momento.

La pegatina de la ITV sigue siendo obligatoria en estos casos

Ahora bien, que los agentes puedan comprobar la ITV no significa que la pegatina deje de importar. Los vehículos que superan favorablemente la inspección periódica deben colocar el distintivo V-19, salvo las excepciones previstas para vehículos históricos.

Por tanto, no vale aquello de pensar que, como todo aparece en el sistema, ya no hace falta llevarla. La pegatina acredita visualmente que el vehículo ha superado la inspección, aunque la comprobación administrativa pueda hacerse por otros medios. Lo mejor es no jugársela por un despiste tan fácil de evitar.

Qué debe hacer el conductor si acaba de pasar la ITV

¿Y si el coche acaba de pasar la ITV y todavía no aparece actualizado? En ese caso, es recomendable conservar el informe favorable entregado por la estación, al menos durante los primeros días. La normativa indica que la estación facilita una copia del informe y que este documento puede ser requerido por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

Además, el conductor puede revisar el estado de su vehículo desde miDGT, donde la DGT permite consultar datos del coche como ITV, seguro o documentación digital. También puede solicitar un informe del vehículo conociendo la matrícula, una gestión útil para confirmar la situación administrativa antes de comprar o conducir un coche.

Multas por circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa

Circular sin la ITV en regla puede salir caro. Según la DGT, las sanciones van desde 200 euros cuando la ITV está caducada o ha resultado desfavorable, hasta 500 euros si el resultado es negativo. En determinados casos, además, puede implicar la inmovilización o retirada del vehículo.

La diferencia es importante. Con una ITV desfavorable, el vehículo solo puede circular para ir al taller y volver a la estación para una nueva inspección dentro del plazo establecido. Si la ITV es negativa, el vehículo queda inhabilitado para circular por vías públicas y el traslado debe hacerse por medios ajenos al propio vehículo.

Cómo consultar el estado de la ITV antes de conducir

Para evitar sustos, lo más sencillo es revisar la fecha de vencimiento antes de que se acerque el plazo. La consulta puede hacerse desde miDGT, en la ficha técnica del vehículo o mediante los informes oficiales de la DGT.

En consecuencia, la respuesta es clara: sí, la Policía puede saber si tienes la ITV en vigor. Y aunque no te paren, circular con la inspección caducada sigue siendo una infracción que puede terminar en sanción. Mejor pedir cita con tiempo que acordarse cuando ya es tarde.