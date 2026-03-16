Europa activa nuevas reglas para los juguetes infantiles y obliga a reforzar su seguridad desde principios de 2026

Comprar un juguete parece, a simple vista, una de esas cosas sencillas de siempre. Entras en una tienda, miras una caja colorida y das por hecho que todo está en regla. Pero no siempre era tan simple. La Unión Europea ha decidido apretar las tuercas a un mercado donde el bajo coste llevaba tiempo encendiendo alertas. Desde el 1 de enero de 2026, vender juguetes en territorio europeo implica cumplir normas mucho más duras sobre materiales, diseño y control. Y sí, eso afecta tanto al peluche de toda la vida como al juguete electrónico que se conecta al móvil. El objetivo es que los menores jueguen con más seguridad y que en el mercado haya menos productos problemáticos.

Los juguetes siguen teniendo un peso importante en el ocio infantil y en el desarrollo de la creatividad, pese al avance de los dispositivos electrónicos entre los más pequeños. Precisamente por eso, Bruselas ha puesto el foco en un sector donde la producción masiva y los artículos fabricados a bajo coste habían elevado las alertas. El nuevo Reglamento (UE) 2025/2509 ya está en vigor y cambia bastante el panorama para fabricantes (tienen otra nueva obligación), importadores y plataformas de venta online.

Qué cambia con el nuevo Reglamento (UE) 2025/2509 sobre seguridad de los juguetes

Desde el 1 de enero de 2026, la venta de juguetes en la Unión Europea se rige por un nuevo marco legal más exigente. Se trata del Reglamento (UE) 2025/2509 sobre seguridad de los juguetes, una norma de aplicación directa, es decir, que se impone por igual en todos los Estados miembros sin depender de reglas distintas en cada país. En otras palabras, se acabó eso de interpretar la seguridad de manera desigual dentro del mercado europeo.

La norma afecta a todos los juguetes comercializados en la UE, sin importar su origen ni el canal de venta. Entran aquí los productos importados, los vendidos en tiendas físicas y también los que se ofrecen a través de plataformas online. A nivel legal, se considera juguete cualquier artículo destinado al juego de niños menores de 14 años, desde peluches y juegos de mesa hasta juguetes electrónicos, de baño o conectados a aplicaciones móviles.

El objetivo del reglamento es reducir la presencia de juguetes inseguros y reforzar la protección de la salud y la seguridad de los menores, tanto en el plano físico como en el mental. Por tanto, el cambio no es pequeño: introduce criterios comunes y obligatorios para todo el mercado europeo y eleva las obligaciones de todos los actores implicados.

Por qué la UE prohíbe más sustancias químicas en los juguetes infantiles

Uno de los puntos más importantes está en la composición química. El reglamento endurece las restricciones y amplía las prohibiciones más allá de las sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, es decir, compuestos que pueden provocar cáncer, alterar el material genético o afectar a la fertilidad y al desarrollo. Además, incorpora nuevas categorías vetadas o limitadas, como los alteradores endocrinos, que interfieren en el sistema hormonal, las sustancias que afectan al desarrollo o a órganos concretos y determinados sensibilizantes respiratorios, que pueden provocar reacciones al inhalarlos.

La atención también se centra en los PFAS, conocidos como “químicos eternos”, llamados así porque son muy persistentes. Su uso intencionado en juguetes queda prohibido, salvo excepciones muy concretas para componentes electrónicos inaccesibles para el niño. También se refuerzan los límites de bisfenoles y se amplía de forma notable la lista de sustancias alergénicas que deben declararse en el etiquetado de fragancias.

En la práctica, esto obliga a reformular o retirar del mercado muchos juguetes fabricados con plásticos baratos o compuestos de baja calidad que hasta ahora servían para abaratar costes. Vamos, que el “sale más barato” puede salir bastante caro cuando entra en juego la seguridad infantil.

Cómo se refuerza la seguridad física, eléctrica y digital de los juguetes

El reglamento no se queda solo en la química. También endurece la seguridad física, mecánica y eléctrica, con exigencias más altas para evitar riesgos de atragantamientos, quemaduras, descargas eléctricas o niveles de ruido excesivos. De igual forma, refuerza los controles relacionados con la higiene y la contaminación microbiológica, es decir, la presencia de microorganismos que puedan afectar a la salud.

Hay cambios muy concretos en algunos productos. En los juguetes con pilas botón, los compartimentos deben requerir herramientas para abrirse. En el caso de las baterías recargables, estas no pueden ser extraíbles por el usuario final. Son medidas muy específicas, sí, pero precisamente ahí suele estar el detalle que marca la diferencia.

Los juguetes conectados también quedan bajo una vigilancia especial. Deben someterse a evaluaciones específicas sobre ciberseguridad, protección de datos y posibles impactos en el desarrollo y la salud mental. Esto quiere decir que no basta con que funcionen bien o entretengan: también deben demostrar que no generan otros riesgos menos visibles.

Qué es el Pasaporte Digital de Producto y para qué sirve en la venta online

Otra de las grandes novedades ya activas es el Pasaporte Digital de Producto. Se trata de un sistema de trazabilidad digital, es decir, de seguimiento e identificación del artículo a lo largo de su comercialización. Cada modelo de juguete debe contar con un pasaporte accesible mediante un código QR u otro soporte digital.

Ese pasaporte incluye información sobre el fabricante, la conformidad con la normativa y los requisitos de seguridad. Gracias a ello, las autoridades aduaneras y de vigilancia de mercado pueden comprobar de manera más rápida si el producto cumple las reglas. Además, este control también alcanza a las ventas online, un punto especialmente sensible por la entrada de artículos importados.

La intención es frenar la presencia de juguetes inseguros en el mercado europeo y mejorar la capacidad de reacción ante posibles incumplimientos. En consecuencia, el control ya no se queda solo en la etiqueta de la caja: ahora también pasa por el rastro digital del producto.

Hasta cuándo tienen las empresas para adaptarse a las nuevas normas europeas

Aunque el reglamento está en vigor desde este año, la norma prevé un periodo transitorio de unos cuatro años y medio, hasta alrededor de 2030, para la adaptación completa de la industria. Durante ese tiempo, los fabricantes están reformulando materiales, rediseñando productos y desplegando sistemas de trazabilidad digital. No es precisamente un cambio menor ni un simple trámite de oficina.

El resultado esperado es un cambio estructural en el mercado del juguete europeo. Habrá más obligaciones para fabricantes, importadores y plataformas, y al mismo tiempo un estándar de seguridad más alto para los consumidores. Dicho de forma sencilla, vender juguetes en la UE será más exigente, pero también más seguro para quienes realmente importan aquí: los menores.

Qué conviene revisar antes de comprar un juguete desde 2026

Para las familias, este nuevo marco puede traducirse en compras algo más claras y con más garantías. Aun así, conviene fijarse en algunos elementos básicos antes de elegir un producto, sobre todo si se compra por internet o si se trata de juguetes electrónicos o conectados. Estas son las claves más útiles para el consumidor:

Comprobar si el juguete está destinado a niños menores de 14 años, ya que esa es la categoría legal afectada por la norma.

Revisar el código QR u otro soporte digital del Pasaporte Digital de Producto.

Confirmar que el etiquetado informa de forma clara sobre fragancias o sustancias alergénicas cuando corresponda.

Prestar atención a los compartimentos de pilas botón y a si requieren herramientas para abrirse.

Extremar la revisión en juguetes conectados, por sus exigencias sobre datos, ciberseguridad y salud mental.

En definitiva, la UE ha puesto en marcha un cambio profundo en la venta de juguetes que apunta directamente a los materiales de baja calidad, a los compuestos químicos problemáticos y a la falta de trazabilidad. El mercado tendrá que adaptarse de aquí a alrededor de 2030, pero la dirección ya está marcada: menos margen para productos inseguros y más control en cada fase de la venta.