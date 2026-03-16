Así es la casa prefabricada con porche cubierto y 132 metros cuadrados que se vende por solo 35.995 euros

Con porche cubierto de 13,5 metros cuadrados y una distribución flexible, este modelo se abre paso como alternativa ante el fuerte encarecimiento de la vivienda en España. Su precio es uno de los grandes reclamos para las familias que buscan más espacio sin disparar el presupuesto.

El aumento del precio de la vivienda está empujando a muchas familias a mirar hacia las casas prefabricadas. No es casualidad. En la última década, el valor del metro cuadrado en España ha subido más de un 40% y ya supera los 2.000 euros de media, con ciudades como San Sebastián, Madrid o Barcelona muy por encima de esa cifra.

Por qué esta casa prefabricada de 35.995 euros está ganando tanto interés

Entre los modelos que más llaman la atención destaca la VERA S de Pineca, una vivienda de dos plantas que combina amplitud, estética y confort por 35.995 euros. Ahí está una de sus claves.

Cuenta con 132 metros cuadrados habitables y un porche cubierto de 13,5 m², una propuesta pensada para quienes quieren espacio, intimidad y un diseño natural. ¿Se puede pedir más por ese precio? Esa es, precisamente, la pregunta que muchos compradores se hacen. Además, su estructura de pino nórdico o abeto escandinavo certificado aporta durabilidad, aislamiento y una imagen cálida que encaja bien con el entorno.

Cómo es por dentro la casa prefabricada VERA S y qué ofrece a las familias

La vivienda se distribuye en dos niveles para aprovechar mejor el espacio. En la planta baja sobresalen un dormitorio principal amplio, un salón espacioso con salida directa al exterior y grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural.

En la planta superior, la distribución puede adaptarse a las necesidades de cada familia. De hecho, permite contar con dos, tres o hasta cuatro dormitorios, además de varios espacios personalizables. Ojo, esa flexibilidad es otro de sus puntos fuertes.

Cómo comprar la casa y qué detalles técnicos y ventajas explican el auge de estas casas prefabricadas

El modelo incorpora un tejado de láminas de 19-20 mm, con una inclinación de 40 grados y un saliente de 42 cm, pensado para proteger mejor frente a la lluvia. Sus paredes de 66 mm y el suelo machihembrado de 19-20 mm refuerzan la robustez y el confort térmico.

A esto se suma un factor decisivo: las casas prefabricadas ganan terreno porque ofrecen precios más competitivos, tiempos de montaje más rápidos, mayor eficiencia energética, opciones de personalización y una producción más sostenible. Por tanto, no solo destacan por el coste, sino también por su practicidad. Bien, si estás pensando en comprar dicha casa, no dudes en acceder a la web de PINECA, donde se encuentran esta y otras casa prefabricadas.