El paro da un giro inesperado y ya hay 10 provincias con más personas cobrando que parados registrados

La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo alcanzó el 81,9% en enero de 2026, el nivel más alto para este mes de marzo. La gran novedad es que diez provincias superan el 100%, un dato que cambia por completo la lectura habitual del paro.

El arranque de 2026 deja una fotografía inédita en el mercado laboral español. No porque se haya producido una oleada de despidos, sino porque cada vez más trabajadores acceden a una prestación y, en algunos territorios, ya hay más beneficiarios que parados con derecho reconocido. ¿Qué está pasando exactamente?

Por qué la tasa de cobertura del paro supera ya el 100% en varias provincias

La explicación está en los trabajadores fijos discontinuos cuando entran en periodos de inactividad. Cobran la prestación por desempleo, pero no figuran como parados registrados. De ahí que la tasa de cobertura pueda dispararse en los meses de temporada baja.

Ese fenómeno ya se veía en Baleares, pero ahora se ha extendido con más fuerza. De hecho, enero cerró con diez provincias por encima del 100%: Baleares (332,3%), Girona (123,8%), Huelva (117,3%), Huesca (114,5%), Teruel (107,4%), Soria (104,5%), Jaén (103,6%), Cáceres (102,7%), Segovia (101,8%) y Tarragona (101,7%).

La diferencia es enorme si se mira atrás. Hace un año solo cinco provincias superaban ese umbral y, en enero de 2021, únicamente Baleares estaba en esa situación. Vamos, que ya no es una rareza aislada.

Cómo influyen los fijos discontinuos y los subsidios en el aumento de prestaciones

El dato récord también se apoya en otros factores. Por un lado, el auge de la contratación indefinida ha elevado las altas en prestaciones, ya que estos trabajadores suelen generar más derecho a cobrar el paro. Por otro, también han aumentado los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años.

Aun así, el punto más llamativo sigue siendo el cálculo de la tasa de cobertura. La fórmula divide el total de beneficiarios entre los parados con experiencia laboral, descontando a los perceptores del subsidio agrario. El problema es que no excluye a los fijos discontinuos inactivos, que pueden cobrar prestación sin aparecer en las listas del paro.

Ahí está la clave. La reforma laboral de 2021 amplió el uso de esta modalidad contractual a más sectores, incluidas las empresas de trabajo temporal. En consecuencia, más trabajadores pasan por periodos de inactividad protegidos por prestación, pero sin computar como desempleados.

Por eso, aunque el número total de beneficiarios cayó un 4% en el último año, la cobertura sigue creciendo. El debate está servido: estas cifras mejoran la protección, sí, pero también abren dudas sobre hasta qué punto reflejan la realidad completa del mercado laboral.