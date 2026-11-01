EURES difunde empleo de conductor en los Alpes con alojamiento gestionado y plazo hasta el 30 de noviembre

MBS Bus publica 2.500 euros netos para jornada completa en su web. El documento difundido por EURES ofrece otra referencia que incluye horas extra.

El Servicio Andaluz de Empleo ha difundido el 26 de octubre una selección de conductores de autobús para trabajar en Schruns, Austria. La empresa MBS Bus ofrece apoyo con el alojamiento y admite candidaturas hasta el 30 de noviembre de 2026, según el anuncio de EURES. La oportunidad exige permisos profesionales, idiomas y coche propio. Antes de comparar el sueldo, hay una diferencia relevante entre las cifras de la ficha española y la web empresarial.

Las dos referencias salariales publicadas tienen condiciones diferentes

La ficha corporativa vigente anuncia 2.500 euros netos para cuarenta horas semanales, más complementos. También ofrece una modalidad de veinte horas con 1.480 euros netos, igualmente con complementos separados. Son importes netos anunciados por la empresa, cuyo desglose individual debe concretarse en la propuesta de contratación. La mitad de jornada no aparece remunerada con la mitad exacta del importe completo. Los 1.480 euros equivalen al 59,2% de 2.500. Esa comparación permite identificar las dos modalidades sin deducir de ellas un salario por hora universal.

El PDF en español enlazado por EURES publica, en cambio, un sueldo medio de 2.390 euros netos mensuales. Lo vincula a 173,2 horas más quince extraordinarias, un total de 188,2 horas en el cálculo indicado. Añade que las horas adicionales y los bonos dominicales se pagan aparte. El documento está alojado en la carpeta de junio del SEPE; la nueva difusión del SAE es de octubre. Por eso no procede sumar ambas ofertas ni anunciar una subida acreditada. A diferencia del empleo hotelero en Austria, esta selección corresponde al transporte de viajeros.

El permiso D y el coche propio condicionan la candidatura

El anuncio del SAE exige permiso de conducir D, tacógrafo y CAP, además de coche propio. La experiencia laboral se valora, sin fijar un mínimo de años en ese resumen. Los conocimientos de inglés o alemán deben permitir la comunicación. La web corporativa general pide buenos conocimientos de alemán y menciona la cualificación D95. Al existir esa diferencia entre documentos, quien solo domine inglés necesita confirmar su encaje con el reclutador. La posibilidad de recibir apoyo para un curso no elimina automáticamente el requisito lingüístico de la selección.

Las tareas incluyen conducir con seguridad, transportar puntualmente a los pasajeros y vender, controlar y liquidar billetes. También habrá que informar sobre rutas y tarifas. MBS desarrolla transporte público en el valle de Montafon, con servicios en localidades como Schruns, Bludenz, Tschagguns y Gaschurn. Su información empresarial recoge actividad entre semana, sábados, domingos y festivos, además de servicios nocturnos. Esos datos describen la red, no asignan un horario individual al candidato. La propuesta concreta debe identificar los turnos que tendrá que cubrir la persona contratada.

El alojamiento se gestiona pero no se anuncia como vivienda gratuita

El SAE habla de apoyo al alojamiento, mientras el documento español señala que la empresa lo gestiona. Ese PDF también menciona el alojamiento dentro del desglose mensual, sin precisar un precio independiente ni explicar su tratamiento económico. No permite afirmar que se entregue una vivienda gratuita o que los gastos estén completamente cubiertos. Esa diferencia afecta al presupuesto del traslado, especialmente porque también se pide disponer de coche. El coste de la habitación, los suministros y cualquier descuento deben quedar aclarados antes de aceptar las condiciones.

La selección contempla contrato indefinido o de temporada. El empleador ofrece además puestos permanentes a tiempo completo o parcial, ayudas de comida en restaurantes y ropa de trabajo. La documentación española menciona la posibilidad de subvencionar un curso de alemán. Apoyo al traslado y salario son conceptos distintos, como ocurre en las ofertas educativas en Irlanda. En MBS no se publica una cifra concreta de personas que serán incorporadas. Tampoco puede transformarse la opción de temporada en una duración uniforme para todos los contratos.

El currículo se envía a la empresa y las ayudas se tramitan antes del traslado

El anuncio del SAE fija el 30 de noviembre como límite para las candidaturas. La documentación enlazada facilita personal@montafonerbahn.at para enviar el currículo. La ficha corporativa de conductores también remite al canal de empleo del grupo. Ambos permiten identificar al empleador sin confundir EURES con la empresa contratante. En el contacto resulta especialmente útil concretar disponibilidad, permisos, idiomas y modalidad deseada. Las referencias salariales y el alojamiento requieren una respuesta individual antes de planificar definitivamente el desplazamiento.

El programa de movilidad EURES puede apoyar gastos de idiomas, reconocimiento de cualificaciones, viaje o estancia. El SEPE lo dirige a solicitantes desde dieciocho años que cumplan las condiciones de nacionalidad o residencia legal establecidas. Para empleos, el programa exige contratos escritos de al menos seis meses. Por tanto, una temporada más corta no cumpliría ese requisito concreto, aunque el empleo pudiera aceptarse sin esa ayuda. La solicitud debe prepararse con el asesor EURES antes de la actividad correspondiente, sin contar el apoyo económico como concedido de antemano.