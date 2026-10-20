Austria busca trabajadores en España para sus hoteles de invierno con sueldos desde 2.026 euros y alojamiento

El empleo en el Tirol (Austria) exige idiomas y formación o experiencia según el puesto. Algunos alojamientos descuentan entre 50 y 100 euros mensuales por gastos.

EURES mantiene una selección de personal turístico para el Tirol, con salarios desde 2.026 euros brutos mensuales en pisos y sala. El anuncio difundido por el Servicio Andaluz de Empleo el 15 de septiembre sigue vigente para las entrevistas de noviembre. Habrá encuentros en Alicante el día 16 y en Cádiz el 18, además de una alternativa en línea. Los contratos pueden abarcar de diciembre de 2026 a abril de 2027, dependiendo de la temporada de nieve.

El empleo en el Tirol incluye alojamiento con una excepción económica

La oferta reúne puestos en hoteles, restaurantes y complejos turísticos de Austria. El documento completo ofrece comidas y alojamiento, pero incorpora un matiz que afecta al presupuesto del trabajador. Algunos establecimientos recientes carecen de alojamiento propio y descuentan entre 50 y 100 euros mensuales por limpieza, electricidad y agua. Si esa condición se aplicara durante cinco meses completos, supondría entre 250 y 500 euros. Es un ejemplo calculado sobre la horquilla publicada, no un gasto obligatorio para todos los candidatos ni una duración garantizada.

La jornada anunciada es de ocho horas diarias, cinco o seis días por semana, incluidos fines de semana. Por tanto, las fichas contemplan semanas de cuarenta o cuarenta y ocho horas. Los turnos pueden ser continuos o partidos y las pagas de vacaciones y Navidad están prorrateadas. Antes de comparar propuestas, hay que relacionar sueldo, horario y posibles descuentos del alojamiento. Estas condiciones permiten diferenciar la campaña de otras ofertas de EURES, cuyos sectores, países y procesos de selección son distintos.

Los salarios y los idiomas cambian según el puesto

Los puestos de recepción y cocina parten de 2.165 euros brutos al mes. Los de pisos y sala comienzan en 2.026 euros, con cantidades negociables según formación y experiencia. La diferencia entre ambos mínimos es de 139 euros mensuales. No equivale necesariamente a una mejora por hora, porque cada propuesta debe concretar jornada y turnos. Además, salario bruto no significa dinero disponible después de todas las deducciones. La guía oficial de EURES para Austria explica que la nómina descuenta impuestos y cotizaciones, entre otros conceptos.

Recepción exige alemán e inglés B2; pisos, alemán A2/B1, con inglés valorable. Cocina pide alemán A2/B1 y comunicación en alemán o inglés. Para sala se indican ambos idiomas a nivel A2/B1. También se exige formación específica o experiencia según el perfil y al menos dos referencias profesionales. La convocatoria contempla nacionalidad europea o residencia de larga duración UE. Los interesados deben comprobar que su documentación encaja con ese requisito antes de avanzar. En recepción también se mencionan empresas de Vorarlberg, además de las ubicadas en el Tirol.

Cómo preparar la candidatura y solicitar entrevista desde casa

La candidatura debe incluir currículo y carta de presentación en inglés o alemán, enviados en formato PDF. Para participar en Alicante, la dirección oficial es eures_alicante@gva.es. Para Cádiz, se utiliza bproe@sepe.es. El asunto debe identificar Austria, Tirol y el puesto deseado. Quienes no puedan asistir presencialmente pueden pedir una entrevista en línea dentro del mismo correo. El documento exige recibir los currículos antes del 13 de noviembre. Enviar la solicitud con antelación evita depender de una interpretación sobre la hora de cierre del último día.

La guía de EURES recomienda un currículo claro, breve y centrado en formación y empleos anteriores, preferentemente de una o dos páginas. Las referencias y acreditaciones ayudan a sostener la experiencia declarada cuando la empresa las solicita. Para esta campaña, indicar idiomas y funciones desempeñadas permite valorar mejor la adecuación al puesto. También resulta útil especificar la disponibilidad para toda la temporada propuesta. Las oportunidades de empleo con traslado internacional requieren comparar las condiciones concretas antes de aceptar un destino, especialmente cuando se combinan trabajo y vivienda.

Qué comprobar antes de aceptar y desplazarse a Austria

EURES explica que, cuando no existe contrato escrito, el trabajador recibe una declaración de condiciones al comenzar la relación laboral. Ese documento debe recoger aspectos como lugar de trabajo, salario base y jornada habitual. Si el contrato es temporal, también debe indicar la fecha de finalización. Para esta selección, esas condiciones permiten comprobar qué hotel contrata, cuánto dura el empleo y qué coste tiene el alojamiento ofrecido. Las cantidades publicadas son puntos de partida de la oferta, no sustituyen el detalle económico acordado con cada empresa.

El Servicio Andaluz de Empleo informa de ayudas de movilidad sujetas a sus propios requisitos. Recomienda contactar con un consejero EURES antes de la actividad para recibir asesoramiento y comenzar los trámites. La existencia de esas ayudas no garantiza que cualquier desplazamiento quede cubierto. El anuncio oficial de selección enlaza la documentación completa. También puede consultarse la ficha del Ayuntamiento de Murcia, que confirma los correos, las entrevistas y la opción remota. Ambos recursos permiten preparar la candidatura sin acudir a intermediarios no identificados.