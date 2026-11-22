Los vigilantes de museos accederán mediante concurso-oposición y seis meses de prácticas, con solicitudes del 10 de noviembre al 7 de diciembre.

Dénia convoca cuatro plazas de vigilantes de museos para incorporarse como personal funcionario de carrera al Ayuntamiento. El anuncio publicado en el BOE del 9 de noviembre pone en marcha la inscripción de este proceso. La convocatoria pertenece a agrupaciones profesionales y no exige una titulación académica de acceso. Sí requiere acreditar un nivel A2 de valenciano. La selección combina pruebas, méritos y un periodo de prácticas de seis meses.

Cuatro vigilantes de museos accederán a plazas de funcionario de carrera

La denominación oficial del puesto es Vigilante de Instalaciones Museográficas y las plazas corresponden a la oferta de empleo público de 2026. Están adscritas al Departamento de Arqueología, dentro del Área Sociocultural, y pertenecen a la subescala Subalterna de Administración General. El procedimiento utiliza el sistema de concurso-oposición, con un máximo de 50 puntos entre exámenes y méritos. Después se desarrolla la fase de prácticas. El BOE también anuncia cuatro plazas de trabajo social, que pertenecen a un proceso distinto.

Para esta convocatoria de vigilancia se requiere tener al menos 16 años, sin superar la edad de jubilación forzosa. Se exigen capacidad funcional, las condiciones legales de nacionalidad y ausencia de inhabilitación o separación disciplinaria incompatible. El certificado de valenciano A2 debe estar expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Los requisitos deben reunirse al cierre de solicitudes y mantenerse durante la selección. El personal que ya pertenezca a la misma agrupación o categoría en este Ayuntamiento no puede participar.

Inscripción electrónica hasta el 7 de diciembre y tasa de 20 euros

La ficha municipal de CONVOCA sitúa las solicitudes entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre. Las bases establecen 20 días hábiles desde el siguiente día hábil a la publicación en el BOE. La inscripción se tramita mediante esta plataforma electrónica municipal. Debe acompañarse del justificante de pago de los derechos de examen, fijados en 20 euros, salvo exención acreditada. La autoliquidación se obtiene desde la oficina de atención ciudadana o su página web, conforme al procedimiento municipal.

Los méritos se presentan durante la inscripción, aunque el tribunal solo podrá consultarlos cuando se abra la fase de concurso. Se valorará lo obtenido hasta el último día del plazo. También deben aportarse los documentos de requisitos cuya consulta no se autorice al Ayuntamiento. Las adaptaciones por discapacidad se solicitan de forma motivada con la instancia. Para preparar la identificación electrónica, existe nuestra guía de certificado digital con DNIe. La lista provisional concederá diez días hábiles para corregir defectos subsanables en los términos establecidos.

Dos exámenes eliminatorios y una evaluación de competencias

La primera prueba contiene 40 preguntas de conocimientos generales y hasta diez de reserva, con cuatro respuestas alternativas. Aporta ocho puntos y exige cuatro para superarla. Cada error resta una cuarta parte del valor de un acierto; las respuestas en blanco no penalizan. El tribunal fijará la duración, con un máximo de dos horas. La segunda prueba evalúa preparación técnica, capacidad analítica, comunicación y trabajo en equipo. Es obligatoria, pero no eliminatoria, y permite sumar hasta dos puntos durante un máximo de una hora.

La tercera prueba plantea uno o varios supuestos teórico-prácticos, prácticos o situacionales vinculados al trabajo. Su máximo es de 20 puntos y exige al menos diez. El tiempo no podrá superar tres horas. Para aprobar la oposición deben superarse los dos exámenes eliminatorios; los puntos de competencias no sustituyen sus mínimos. El programa incluye los museos municipales, el castillo, la historia de Dénia, atención a visitantes y control de accesos. También recoge conservación preventiva, incidencias, preparación de salas y acondicionamiento de espacios culturales.

La experiencia pública puntúa y las prácticas tendrán seguimiento mensual

El concurso distribuye 20 puntos entre experiencia profesional, titulaciones, formación y conocimientos lingüísticos. Los servicios públicos en puestos equivalentes pueden aportar hasta doce puntos, a razón de 0,10 por mes completo. Deben acreditarse mediante certificado administrativo y vida laboral, con proporcionalidad según jornada. Las titulaciones relacionadas alcanzan dos puntos y la formación, cuatro. El valenciano de nivel superior al exigido suma hasta uno y los idiomas comunitarios, otro. Los cursos deben cumplir las condiciones de contenido, duración y homologación; cada actividad tiene un límite propio.

Quienes resulten seleccionados serán nombrados funcionarios en prácticas durante seis meses, con tutoría, informes mensuales y evaluación final. Se valorará la ejecución de tareas, organización, responsabilidad, seguridad y adaptación al puesto. La experiencia de seis meses en ese mismo puesto del Ayuntamiento permite eximir de la evaluación, pero no de realizar las prácticas. Superada esta fase, procederá el nombramiento de carrera. Las bases también prevén una bolsa temporal, cuya incorporación depende del reglamento municipal específico. Sus integrantes tendrán un periodo de prueba de tres meses cuando sean nombrados interinos.