AESAN alerta de huevo sin declarar en ocho lotes de MeloDIA con gambas distribuidos en toda España

La advertencia afecta a personas alérgicas al huevo. El aviso identifica bandejas de 250 gramos y fechas comprendidas entre 2027 y 2028.

AESAN publicó el 28 de octubre de 2026 una alerta por huevo no declarado en MeloDIA marinera con gambas al ajillo. El preparado de DIA Mari Marinera se distribuyó en todo el territorio nacional. Las personas alérgicas al huevo que tengan los lotes afectados deben abstenerse de consumirlos. El organismo precisa que el consumo no comporta riesgo para el resto de la población. La comprobación requiere mirar producto, lote y fecha.

La alerta identifica ocho lotes del preparado congelado de DIA

La referencia comercial corresponde a una preparación de surimi con gambas, presentada en bandeja de plástico de 250 gramos, repartidos en dos unidades de 125. La ficha oficial la identifica como congelada. Al comprobar el envase, deben coincidir tanto la denominación como la marca y el formato. Encontrar otra preparación de gambas en el congelador no significa que esté incluida. La identificación por lote también resulta esencial en avisos diferentes, como el de la salsa Ricotta de Eroski, vinculado a otro producto y otro riesgo.

La relación incluye L260566GGO, con fecha 30/11/2027, y L260642GGO, con 31/12/2027. Los lotes L260747GGO, L260754GGO y L260769GGO llevan la fecha 31/01/2028. Completan el listado L260942GGO, L260951GGO y L260962GGO, con 31/03/2028. AESAN denomina expresamente esas referencias como fechas de caducidad. Que todavía estén lejanas no deja sin efecto la advertencia por el ingrediente no declarado. Las letras finales también forman parte del código: comparar solo las primeras cifras puede llevar a identificar mal una unidad.

El problema está en la información sobre un ingrediente alergénico

El motivo comunicado es la presencia de huevo sin indicación en el etiquetado. No se trata de una advertencia general contra todos los productos de DIA ni contra todas las preparaciones de surimi. Cada comunicación identifica el alimento, el motivo y el colectivo afectado. Otra alerta del helado Sensation estaba dirigida a personas alérgicas al cacahuete. Confundir ambos avisos ampliaría incorrectamente la recomendación. En este caso, el dato relevante para quien prepara o sirve la comida es la alergia al huevo.

Las reglas de información alimentaria obligan a destacar los alérgenos dentro de la lista de ingredientes de los alimentos envasados. AESAN explica que puede utilizarse una composición tipográfica diferente, mediante letra, estilo o color de fondo. Si no existe lista de ingredientes, debe figurar la mención correspondiente a la sustancia que contiene el alimento. El nombre comercial y la fotografía frontal no sustituyen esa información. En consecuencia, reconocer un producto habitual no evita tener que comprobar su etiqueta y los avisos que puedan afectarlo.

Qué hacer si la bandeja ya está en el congelador

Una persona alérgica al huevo debe seguir la indicación de no consumir los lotes identificados. Apartar el envase del que se utiliza para preparar comidas ayuda a evitar que otra persona lo sirva por error. Es útil conservar una fotografía legible del lote, la fecha y la denominación antes de consultar al establecimiento. Si se ha separado el contenido de su embalaje, no puede confirmarse la partida únicamente por su aspecto. En esa situación, procede solicitar información al comercio y explicar qué documentación de la compra se conserva.

La consulta comercial y una posible atención sanitaria responden a necesidades distintas. La información de AESAN para consumidores aconseja acudir al médico ante una reacción o sospecha de haber ingerido un alimento alergénico. No hace falta esperar a resolver una devolución para solicitar esa valoración. Al contactar con el establecimiento, pueden facilitarse los datos del producto y el justificante disponible. La ficha de esta alerta no publica un procedimiento particular de reembolso ni un plazo específico de devolución. Por ello, no permite anunciar condiciones comerciales adicionales.

La retirada comercial también necesita llegar a quienes compraron antes

La incidencia se detectó mediante autocontroles de la empresa y fue comunicada por las autoridades sanitarias del País Vasco. La información circuló por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para verificar la retirada de los productos afectados. La Ley 17/2011 exige a los operadores actuar cuando tienen motivos para considerar que un alimento incumple las exigencias de seguridad. También contempla informar de manera efectiva a los consumidores cuando el producto haya podido llegar a ellos. Retirar existencias comerciales y avisar a compradores son actuaciones complementarias.

La ficha oficial de AESAN, con referencia ES2026/655, reúne los códigos y las imágenes disponibles para identificar el producto. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria también publicó el listado el 29 de octubre. La información sobre etiquetado de alérgenos explica cómo deben indicarse esas sustancias. Las obligaciones de las empresas figuran en el artículo 9 de la Ley 17/2011. Acudir al aviso original permite comprobar posibles actualizaciones sin depender de una captura incompleta. Al c