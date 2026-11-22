El propietario publicó el coste de la compra y del traslado, además de las adaptaciones domésticas. Las cifras corresponden a su proyecto histórico.

Bruce Campbell convirtió un Boeing 727-200 retirado en su vivienda, instalada entre árboles en Oregón. El archivo de su proyecto documenta traslados realizados en 1998 y 1999. Según sus propios cálculos, la cabina de pasajeros y el puesto de pilotaje suman 99 metros cuadrados. La transformación resulta llamativa, pero su relato también explica las dificultades: transportar un avión por carretera, reconstruir partes desmontadas y adaptar sus sistemas para la vida cotidiana consumió tiempo y dinero.

Comprar el avión fue solo una parte del gasto del proyecto

En las cuentas publicadas por Campbell, actualizadas en 2017, el aparato costó 100.000 dólares y la logística añadió aproximadamente 120.000. El total declarado rondaba los 220.000 dólares. Son importes históricos de su experiencia, sin actualizar ni convertir a euros. No representan una oferta comercial ni el precio completo que afrontaría otra persona. El propio propietario reconoce errores de planificación y costes asociados al barro, la meteorología y la elección de proveedores.

También necesitó resolver dónde guardar temporalmente el aparato, cómo desmontarlo y qué camino podía recorrer. Al llegar a la finca, tuvo que despejar el emplazamiento y reorganizar otros vehículos y estructuras presentes allí. El archivo cuenta que uno de los contenedores de carga se movió dos veces por un error de planificación. La etapa final dependía además de la disponibilidad de equipos, las condiciones meteorológicas y la colaboración de los propietarios de los terrenos de paso.

El fuselaje atravesó carreteras antes de llegar entre los árboles

La cronología del transporte registra el cruce de Cornell Road el 31 de octubre de 1998. El traslado desde el recinto ferial de Hillsboro hasta una finca intermedia se realizó el 6 de febrero de 1999. Después hubo que avanzar por un huerto y preparar el acceso al emplazamiento definitivo. La secuencia muestra una operación escalonada, con empresas de transporte, equipos de apoyo y terrenos que servían como puntos de paso.

Para circular, se separaron secciones de las alas y de la cola. Campbell explica que también retiraron el radomo del morro para ganar el margen necesario. El fuselaje se apoyó sobre equipos utilizados para mover edificios. El recorrido exigía estudiar alturas, anchuras y giros. No bastaba con disponer de una parcela amplia: el problema era conectar esa parcela con el lugar donde estaba el avión sin encontrar un obstáculo imposible de salvar.

La adaptación conservó instalaciones propias de la aeronave

Campbell defendió aprovechar cuanto fuera posible de la estructura y sus sistemas. En su documentación describe el uso del depósito de agua original y nuevas conexiones para ducha, lavadora y otros servicios. Bajo la cubierta de pasajeros quedaron compartimentos aprovechables para almacenamiento e instalaciones. Su interés estaba en conservar el carácter del aparato, incluidas las ventanas y el puesto de pilotaje, mientras lo hacía compatible con tareas que antes se realizaban en una vivienda convencional.

La idea pertenece a la reutilización de estructuras existentes, aunque cada ejemplo resuelve problemas distintos. Las antiguas cuadras convertidas en hogar parten de edificios ligados al territorio; Campbell trabajó con una máquina diseñada para volar. Esa diferencia condiciona las dimensiones, los accesos y los componentes disponibles. La imagen exterior explica la elección estética, pero el trabajo menos visible consiste en organizar agua, electricidad, humedad y mantenimiento dentro de un espacio con una geometría muy particular.

La humedad y la corrosión también entran en la vida doméstica

En los relatos de su proyecto, Campbell describe un problema menos visible que las alas: la humedad interior. Su solución incluye un deshumidificador instalado en un compartimento técnico. Durante las épocas frías, cuando mantiene puertas y escotillas cerradas, el equipo extrae humedad y la evacua hacia el exterior. La rutina doméstica necesita así aprovechar o adaptar elementos que habían sido diseñados para otra función. Incluso la ventilación exige decisiones específicas dentro del fuselaje.

El propietario también matiza su idea de que estas viviendas puedan durar casi para siempre: reconoce que no dispone de décadas suficientes de experiencia para demostrarlo. La corrosión y el mantenimiento siguen siendo factores relevantes. Su Boeing, mientras tanto, conserva compartimentos, ventanas, conductos y accesos que explican su origen. La transformación no borró la aeronave. La reorganizó para que sus espacios y sistemas sirvieran a una rutina doméstica, instalada definitivamente entre los árboles de Oregón.