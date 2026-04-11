Adiós a esta mítica y conocida discoteca, referencia de la noche durante 42 años en Sevilla: ya tiene fecha de cierre

Hay locales que uno no pisa todos los fines de semana, pero da por hecho que seguirán ahí cuando llegue el tardeo y la noche se alargue un poco más de la cuenta. En Sevilla, Bestiario ha ocupado ese lugar en la memoria de muchas generaciones. Ahora, la discoteca del casco antiguo se despide tras 42 años de historia y deja un hueco importante en la noche de la ciudad.

El motivo tiene poca fiesta y bastante papeleo: el propietario no renovará el contrato del local, es decir, el acuerdo que permitía a la sala seguir en ese espacio. El último día para entrar por su puerta de la calle Zaragoza 33 será el martes 30 de junio. Hasta entonces, a sus habituales todavía les queda una recta final para apurar una última copa, una última canción, ese último baile que nunca apetece que llegue e incluso después de la final de la Copa del Rey en Sevilla.

¿Qué discoteca histórica de Sevilla cierra y cuándo será su último día?

Bestiario ha anunciado su despedida con un mensaje tan corto como definitivo en su perfil de Instagram: «Última temporada». No hacía falta mucha traducción. La sala, una de las más reconocibles de la noche sevillana, echa la persiana después de más de cuatro décadas de trayectoria.

Diego Beas, actual gerente del establecimiento, admite que «Era un secreto a voces» y asegura que este ha sido «el vídeo más difícil» de su vida. La fecha del adiós ya está marcada en el calendario: el martes 30 de junio será la última jornada para cruzar el umbral del local.

¿Por qué Bestiario ha sido un icono de la noche sevillana en el casco antiguo?

Tras confirmar el cierre, Beas también ha querido mirar hacia atrás. Ha recordado a las generaciones que han pasado por la discoteca y ha animado a aprovechar «los dos meses que quedan», además de agradecer el apoyo recibido de compañeros, artistas, DJs, amigos, clientes y demás. El tono es de despedida, sí, pero también de homenaje a una sala con mucho recorrido.

«Aún nos queda un último baile, un último abrazo, una última copa, una última canción juntos», ha expresado el gerente, visiblemente emocionado, para convocar a los fieles de Bestiario en esta recta final. La frase resume bastante bien lo que ha significado el local para buena parte de la noche hispalense.

¿Qué música y qué ambiente seguirán sonando hasta el cierre?

Bestiario mantendrá hasta el final una propuesta de lo más variada. En sus cuatro paredes seguirán sonando éxitos nacionales, reguetón y música en directo, con una programación que alterna el ‘flamenquito’ en vivo con bandas tributo a los grupos de siempre. Dicho en plata, había sitio tanto para quien quería bailar como para quien buscaba concierto.

Bajo el lema «lo que pasa en Bestiario se queda en Bestiario», el local también se ha hecho conocido por sus fiestas temáticas, los sorteos de productos entre clientes y las ‘glitteadas’, es decir, estaciones de maquillaje con purpurina y pinturas brillantes para hacer distinta cada noche. A eso se suma otro punto fuerte de peso: su ubicación en pleno casco antiguo, en la calle Zaragoza 33, una vía peatonal que conecta la zona de la plaza Nueva y el Ayuntamiento con la calle Reyes Católicos.

¿Cómo será el horario final de Bestiario y qué pueden hacer sus habituales?

A fecha de 7 de abril, Bestiario mantendrá su puerta abierta de jueves a domingo desde las 23:00 horas. La sala suele combinar ese horario con aperturas extraordinarias en verano o en campañas como Semana Santa y Navidad, aunque el propio cierre deja claro que esas citas ya no volverán a repetirse. La cuenta atrás, por tanto, ya está en marcha.

Para quienes quieran despedirse del local con las fechas claras y sin dejarlo para el último momento, estas son las referencias prácticas que conviene tener a mano:

Apuntar el martes 30 de junio como último día para entrar en Bestiario. Tener presente que, a fecha de 7 de abril, la apertura habitual va de jueves a domingo desde las 23:00 horas. Aprovechar esta «Última temporada» para volver a sus sesiones de música, conciertos en directo y fiestas temáticas. Ir mirando otras salas de Sevilla para cuando llegue el verano y Bestiario ya no forme parte de la ruta nocturna.

En resumen, la despedida ya tiene fecha y horario. Con esos datos sobre la mesa, cada habitual podrá organizar su última visita antes de que la sala cierre definitivamente.

¿Qué alternativas hay para salir de noche en Sevilla este verano tras el cierre de Bestiario?

La desaparición de Bestiario obligará a buscar alternativas a quienes no se pierden una cuando cae la noche en Sevilla. Entre los nombres que siguen en pie aparece la Sala Fun Club, abierta desde 1987 y pensada para quienes prefieren ir de concierto sin salir del casco antiguo, con un estilo más cercano al rock o al indie actual.

También está Antique Teatro, situado en el antiguo Pabellón Olímpico de la Expo y orientado a quienes buscan una gran discoteca con láseres, más de 2.500 metros cuadrados y 25 años de historia. En el terreno del reguetón y la música urbana figura Uthopia, que se presenta como «la discoteca más grande del centro de Sevilla», mientras que ya más cerca de Nervión aparecen otros nombres populares como Abril Sevilla, Cosmos Club y Maffia The Club.