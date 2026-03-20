El INSS recuerda que los 15 años cotizados no aseguran la pensión de jubilación: el motivo sorprende

El mínimo legal para cobrar una pensión contributiva sigue estando en 15 años cotizados, pero no basta con haberlos reunido en cualquier momento. El INSS recuerda que también hay que cumplir una condición adicional que puede dejar fuera a muchos trabajadores.

Tener 15 años cotizados abre la puerta a la pensión contributiva de jubilación, sí, pero no garantiza por sí solo el derecho a cobrarla. ¿El motivo? La Seguridad Social exige además que al menos 2 de esos años estén dentro de los 15 inmediatamente anteriores a la jubilación o al cese de la obligación de cotizar.

La carencia específica de la Seguridad Social cambia el acceso a la jubilación contributiva

Esta condición, conocida como carencia específica, es la que explica por qué muchos trabajadores descubren demasiado tarde que no les basta con sumar 15 años a lo largo de su vida laboral. Si no se cumplen esos 2 años dentro del tramo final de 15 años, el INSS puede denegar la pensión contributiva aunque el total cotizado sea superior al mínimo legal. Importa tanto cuánto has cotizado como cuándo lo has hecho.

Además, con 15 años cotizados solo se genera derecho al 50% de la base reguladora, no al 100%. La cuantía final dependerá también de las bases de cotización acumuladas durante el periodo utilizado para calcular la pensión.

Edad de jubilación en 2025 y 2026 para quienes solo tienen 15 años

La edad ordinaria también se retrasa. Por eso, quienes llegan al mínimo de cotización deben mirar no solo los años trabajados, sino también hasta cuándo tendrán que seguir esperando para jubilarse.

Año Edad ordinaria si no se alcanza una cotización alta Jubilación a los 65 años 2025 66 años y 8 meses Con 38 años y 3 meses cotizados 2026 66 años y 10 meses Con una carrera de cotización larga 2027 67 años Con aproximadamente 38 años y 6 meses

Esto quiere decir que tener solo 15 años cotizados permite acceder a una pensión mínima, pero obliga a esperar a la edad ordinaria y deja fuera de la jubilación anticipada contributiva.

Las lagunas de cotización y los periodos sin alta pueden reducir tu pensión

El problema aparece sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo fuera del sistema. ¿Te quedaste sin prestación, trabajaste sin cotizar o estuviste fuera de España? Entonces conviene revisar bien la vida laboral. Estas son algunas situaciones que pueden complicar el acceso a la pensión contributiva:

No cumplir los 2 años cotizados dentro de los últimos 15.

Haber pasado largos periodos sin cotizar.

Tener lagunas de cotización que rebajan la base reguladora.

En el Régimen General, las primeras 48 mensualidades sin cotización se integran con la base mínima vigente de cada año, y el resto con el 50% de esa base mínima. Según explicó Alfonso Muñoz Cuenca, este sistema permite “rellenar” huecos, pero con bases bajas, lo que reduce la pensión final.

Si no se llega a los 15 años cotizados, la alternativa habitual es la pensión no contributiva de jubilación. Está dirigida a personas de 65 años o más, con residencia legal en España durante al menos 10 años, 2 de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud, y con ingresos dentro de los límites fijados. En 2024-2025, su cuantía ronda los 8.800 euros al año, unos 628 euros al mes en 14 pagas.