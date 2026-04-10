Esta es la forma legal que permite a los trabajadores abandonar su empresa cobrando indemnización y prestación, según un experto

El llamado autodespido permite al trabajador romper su contrato y mantener derechos económicos en algunos casos muy concretos. La clave está en que existan cambios importantes o incumplimientos graves por parte de la empresa.

Salir de una empresa por voluntad propia no siempre significa perder la indemnización o quedarse sin prestación por desempleo. Según explica el experto en derecho laboral Miguel Benito, existe una vía legal conocida como autodespido que abre esa puerta, aunque no sirve para todos los trabajadores ni para cualquier situación.

En qué casos el autodespido permite cobrar indemnización y acceder al paro

La legislación laboral contempla varios supuestos en los que el trabajador puede solicitar la extinción del contrato si la empresa incumple sus obligaciones o altera de forma relevante las condiciones laborales.

Uno de los casos más habituales es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto puede afectar al salario, la jornada o los horarios. El experto lo resume así: “Por ejemplo, que te cambien los horarios, el salario o tu jornada”. Si ocurre, el trabajador puede marcharse con una indemnización de 20 días por año trabajado.

También entra en juego la movilidad geográfica. Es decir, cuando la empresa obliga al empleado a trasladarse a otra ciudad sin acuerdo previo. En ese escenario, si no acepta el cambio, puede extinguir el contrato con una compensación similar.

Qué incumplimientos graves de la empresa pueden justificar este autodespido laboral

El tercer supuesto es más delicado y, al mismo tiempo, uno de los más relevantes. Se trata del incumplimiento grave por parte de la empresa. Aquí se incluyen los retrasos continuados en el pago del salario, los impagos, no dar de alta al trabajador o abonarle una parte del sueldo en negro.

Además, el experto añade otros escenarios, como la sobrecarga de funciones o el deterioro evidente de las condiciones laborales. ¿Puede esto acabar en una indemnización mayor? Sí, en esos casos el autodespido puede dar lugar a una compensación equivalente a la del despido improcedente.

Miguel Benito insiste en que esta opción puede ser útil cuando el trabajador ya tiene decidido irse y se cumplen las condiciones legales necesarias. Como ejemplo, menciona el caso de una persona a la que retiraron el teletrabajo, encontró otro empleo y pudo marcharse “cobrando una indemnización de 20 días por año trabajado”.

También advierte de otro escenario frecuente: cuando la empresa “te está haciendo la vida imposible, te está tratando mal, está buscando que te vayas pero sin pagarte”. En esas situaciones, recomienda analizar si existe acoso laboral o un incumplimiento grave que permita romper la relación laboral con protección económica.