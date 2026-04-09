Seguridad Social pone sobre la mesa un caso que impacta, 15 años cotizados pueden dar más rendimiento que 40

La Orden PJC/297/2026 fija una base máxima de cotización de 5.101,20 euros al mes y una pensión máxima de 3.359,60 euros. Alfonso Muñoz Cuenca explica, con varios supuestos, por qué cotizar más no siempre se traduce en cobrar en la misma proporción.

En 2026, cotizar por la base máxima y cobrar la pensión máxima no son dos magnitudes equivalentes. Ese desfase, de casi 1.742 euros al mes entre el tope de cotización y el de pensión, centra el análisis de este funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones. La duda está sobre la mesa: ¿compensa de verdad cotizar al máximo?

Por qué cotizar por la base máxima no garantiza cobrar una pensión equivalente

Muñoz recuerda que el principio de contributividad sí existe y que, en términos generales, quien más cotiza suele recibir una prestación más alta. Ahora bien, ese principio tiene un límite legal. Un trabajador con una base reguladora teórica de 5.000 euros cobrará, como máximo, 3.359,60 euros al mes.

El primer supuesto que plantea es claro. Un trabajador que se jubila a los 65 años con 40 años cotizados, casi todos al máximo, tendría derecho al 100% de su base reguladora, en torno a 5.000 euros. Pero ojo, la Seguridad Social topa esa cuantía y la pensión se queda en el máximo legal.

No obstante, también hay matices. Si a lo largo de la carrera laboral hubo salarios más bajos, trabajo a tiempo parcial, lagunas de cotización o años cobrando un subsidio, cotizar al máximo cuando se puede sí ayuda. ¿La razón? Eleva la base reguladora y compensa parcialmente esos periodos peores.

Los dos trabajadores comparados muestran cómo actúan topes, recortes y complementos

Para aterrizarlo, el funcionario compara dos perfiles muy distintos en un tercer supuesto. La diferencia final llama la atención.

Perfil Situación Resultado Trabajador 1 40 años cotizados al máximo, jubilación anticipada a los 63 años, base reguladora de 5.101 euros Tras el coeficiente reductor del 19% y el tope legal, la pensión queda en 2.721 euros brutos y 2.165,59 euros netos Trabajador 2 15 años cotizados a tiempo parcial, base de 1.100 euros, jubilación a los 65 años con cónyuge a cargo Le corresponderían 550 euros, pero con complementos alcanza 1.127 euros mensuales sin IRPF

El contraste es contundente. Según resume Muñoz, el primer trabajador no llega ni al 50% de lo que cotiza, mientras que el segundo supera el 100% de lo aportado. Así, el principio de contributividad funciona, sí, pero no de manera proporcional al último euro.

Las tres conclusiones del funcionario sobre contributividad, solidaridad y jubilación anticipada

A partir de estos casos, el funcionario extrae tres ideas que van al fondo del debate sobre pensiones. Son estas:

Cuantos más años y más cantidad se coticen, mayor será la pensión, aunque exista un tope.

Las reformas recientes han reforzado la solidaridad, algo que valora positivamente, pero cree que eso ha restado peso a la contributividad.

Reclama un “objetivo 40” para que quien alcance 40 años cotizados pueda jubilarse anticipadamente sin penalizaciones.

Por tanto, la respuesta a si interesa cotizar por la base máxima no es única. Depende de la carrera laboral, de la edad de jubilación y de si hay periodos irregulares que compensar. Además, Muñoz vincula esa última propuesta con una moción aprobada en el Congreso a finales de 2025 y con la reivindicación de plataformas como ASJUBI40.