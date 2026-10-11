Esta es la temperatura a la que debes lavar las sábanas si eres alérgico a los ácaros

El agua fría puede cuidar ciertos tejidos, pero resulta insuficiente para matar los ácaros al lavar las sábanas. La etiqueta debe permitir temperaturas elevadas.

Allergy UK recomienda lavar las sábanas cada semana a 60 °C para quienes tienen alergia a los ácaros. La pauta afecta a ropa de cama sin fundas protectoras y figura en una ficha publicada el 6 de julio de 2021. Una información de Okdiario, actualizada el 1 de octubre de 2026, vuelve a plantear la elección entre agua fría y caliente. Las guías distinguen el lavado habitual del recomendado para personas con alergia diagnosticada a los ácaros.

Cada cuánto lavar las sábanas según el uso de la cama

El American Cleaning Institute, asociación estadounidense del sector de la limpieza, aconseja lavar las sábanas al menos cada dos semanas. Whirlpool propone hacerlo semanalmente y adelantarlo cuando se suda mucho o un niño moja la cama. Estas pautas requieren adaptarse al uso de la cama y las necesidades de quienes duermen en ella. Cleveland Clinic añade circunstancias que requieren más atención, como dormir con mascotas, recuperarse de una infección o tener alergias. El aspecto de las sábanas tampoco siempre refleja su suciedad.

Elegir una pauta semanal supone 52 cambios de sábanas en 52 semanas; hacerlo cada dos semanas implica 26. Este cálculo sirve para organizar el recambio, pero no equivale necesariamente a 52 o 26 ciclos de lavadora. Varios juegos pueden compartir una carga si el aparato lo permite.

La etiqueta fija la temperatura máxima que admite el tejido

GINETEX, la asociación internacional de etiquetado para el cuidado textil, explica que el número dentro del símbolo de lavado indica una temperatura máxima. No obliga a utilizarla en todas las coladas ni acredita que cualquier programa inferior consiga el mismo resultado higiénico. Por ejemplo, una etiqueta con 40 °C impide aplicar un ciclo de 60 °C sin incumplir las instrucciones. Las barras bajo ese símbolo también importan: señalan un tratamiento mecánico más suave, adecuado para artículos sensibles. El símbolo de secado debe comprobarse por separado. Un permiso para lavar a determinada temperatura no implica que la pieza admita secadora.

Whirlpool recomienda agua fría y programas delicados para determinados tejidos, como la seda, y agua templada para mezclas de poliéster. El algodón puede admitir temperaturas superiores, siempre según su etiqueta. La campaña Cold Water Saves, del American Cleaning Institute, destaca que elegir correctamente ayuda a evitar encogimientos y pérdidas de color. Aunque el titular de la noticia de referencia destaca el agua fría, su texto también remite al etiquetado. Tener sábanas de color no permite concluir, por sí solo, que el agua fría sea suficiente en cualquier situación.

La alergia a los ácaros requiere un lavado específico

La guía de Cambridge University Hospitals, perteneciente al NHS británico, fue aprobada el 12 de marzo de 2024. Está dirigida expresamente a personas con alergia a los ácaros diagnosticada. Recomienda lavar a 60 °C la ropa de cama no protegida por fundas especiales y elegir materiales compatibles con ese tratamiento. Por tanto, esta pauta tiene un contexto sanitario concreto. No convierte los 60 °C en una obligación para todas las familias ni autoriza a ignorar la etiqueta.

Allergy UK precisa la diferencia entre retirar alérgenos y matar ácaros. Su ficha recomienda lavar semanalmente la ropa de cama no encerrada en fundas protectoras. Indica que 60 °C o más mata los ácaros. A temperaturas inferiores pueden eliminarse temporalmente alérgenos disueltos en el agua, mientras sobreviven ácaros capaces de producirlos de nuevo. El NHS advierte, además, que las medidas domésticas reducen la exposición sin eliminarla completamente. Si el tejido no admite lavado caliente, su guía contempla la limpieza en seco y el asesoramiento de la clínica de alergia.

Cómo ajustar la colada y el secado sin prometer un ahorro fijo

Lavar en frío puede reducir la energía destinada a calentar agua, según la iniciativa Cold Water Saves. Eso no significa que exista un porcentaje de ahorro idéntico para todos los aparatos o programas. Tampoco permite calcular una reducción mensual de la factura sin conocer el consumo y el precio eléctrico. La propia campaña defiende seleccionar las prendas adecuadas para esta opción.

Antes de poner la lavadora, Whirlpool aconseja comprobar la etiqueta, tratar las manchas y repartir las sábanas sin sobrecargar el tambor. También recomienda separarlas de las toallas, que pueden dejar pelusa, y seguir la dosis indicada por el fabricante del detergente. Whirlpool desaconseja el suavizante para estas piezas porque puede afectar a la capacidad de absorción de los tejidos naturales. Después, el secado debe respetar las instrucciones del tejido: algunos artículos admiten secadora y otros requieren tendido. Guardar los juegos en un lugar fresco y seco completa el proceso. Si existe alergia diagnosticada, el tratamiento de la ropa de cama debe coordinarse con las recomendaciones del profesional sanitario.