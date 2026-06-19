El pequeño detalle del cajetín de la lavadora que muchas personas ignoran y que influye directamente en la limpieza de la ropa

La lavadora trabaja casi sin descanso en muchas casas, pero eso no significa que siempre la usemos bien. Uno mete la ropa, añade detergente, pulsa el botón y confía en que todo salga limpio, como si aquello fuera magia doméstica. Sin embargo, hay pequeños detalles que pueden cambiar bastante el resultado del lavado.

Uno de ellos está dentro del cajetín de la lavadora, ese compartimento donde se echan el detergente y el suavizante. Se trata de una pestaña pequeña, a veces blanca y otras veces de otro color para que se vea mejor. Y no, no está ahí de adorno, aunque más de uno la haya mirado alguna vez sin saber muy bien para qué servía.

Qué función tiene la pestaña del cajetín de la lavadora

La pestaña del cajetín de la lavadora sirve para ayudar a que el detergente se dispense correctamente durante el lavado. Está situada en la zona del conducto destinado al detergente, es decir, en el paso por el que el jabón entra hacia el interior de la máquina.

Su función es sencilla, pero importante: permite que el detergente llegue a la ropa de la forma adecuada. Si la pestaña no está colocada como toca, el jabón puede quedarse atascado en el conducto o salir demasiado rápido. Y claro, si el detergente no llega bien a las prendas, luego vienen las sorpresas: manchas que siguen ahí, ropa que no queda del todo limpia y la sensación de haber puesto una lavadora para nada.

Además, esta pequeña pieza influye directamente en el aprovechamiento del detergente. Dicho de forma clara: si se usa mal, se desperdicia producto. Y con lo que fastidia gastar detergente para que luego la ropa salga regular, conviene prestarle un poco de atención.

Cómo colocar la pestaña según el detergente líquido o en polvo

La clave está en saber qué tipo de detergente se va a usar. No funciona igual el detergente líquido que el detergente en polvo, y por eso la pestaña debe colocarse de una forma u otra antes de iniciar el lavado.

Cuando se utiliza detergente líquido, la pestaña debe bajarse. Así, el producto queda contenido en el conducto y se va dispensando poco a poco durante el ciclo. En cambio, cuando se usa detergente en polvo, la pestaña debe permanecer subida para que el polvo pueda caer por sí mismo. Para no liarse con el cajetín, esta es la regla práctica que conviene recordar:

Detergente líquido: la pestaña debe estar bajada antes de aplicar el producto.

Detergente en polvo: la pestaña debe estar subida para facilitar que el detergente caiga por el conducto.

Por tanto, la pestaña no tiene una posición única para todos los lavados. Su utilidad está precisamente en adaptarse al tipo de detergente que se use en cada momento. Parece una tontería, pero es uno de esos detalles pequeños que pueden marcar la diferencia entre un lavado correcto y otro bastante mejorable.

Qué pasa si se coloca mal la pestaña del detergente

Si la pestaña se deja subida al usar detergente líquido, el jabón puede dispensarse demasiado rápido. Esto hace que no se aproveche como debería durante el lavado y que las prendas no reciban el producto en el momento adecuado.

Por otro lado, si la pestaña se deja bajada cuando se usa detergente en polvo, el producto puede no caer correctamente por el conducto. En ese caso, parte del detergente puede quedarse donde no debe, con el resultado de un lavado menos eficaz. Vamos, que la lavadora funciona, pero no con todas las cartas a su favor.

Una colocación incorrecta también puede provocar que el detergente se malgaste. Además, según la información aportada, puede llegar a dañar los mecanismos internos de la lavadora si el jabón no se dispensa de forma adecuada. Así que esa pestañita discreta tiene más poder del que aparenta.

Por qué no hay pestaña en el lado del suavizante

En el compartimento del suavizante, que está junto al del detergente, normalmente no aparece esta pestaña. La razón es que los suavizantes suelen ser líquidos, por lo que no requieren ese ajuste entre producto líquido y producto en polvo.

Además, muchas personas prefieren no usar suavizante porque puede deteriorar las prendas. Es decir, aunque aporte buen olor y suavidad, no siempre es la opción más recomendable para cuidar los textiles a largo plazo.

Como alternativa, la información proporcionada recomienda sustituir el suavizante por vinagre de limpieza. Este producto se presenta como una opción útil para mantener los textiles correctamente, aportando beneficios sin causar deterioros en las prendas.

Qué debes hacer antes de poner la próxima lavadora

Antes de poner una lavadora, conviene mirar el cajetín y comprobar en qué posición está la pestaña. Es un gesto rápido, pero puede evitar que el detergente se desperdicie o que la ropa salga peor lavada de lo esperado.

La idea es muy simple: pestaña bajada para detergente líquido y pestaña subida para detergente en polvo. Con eso, el jabón se dispensa como corresponde y se aprovechan mejor los beneficios de cada tipo de producto.

En consecuencia, revisar esta pieza antes de cada lavado puede ayudar a mejorar la limpieza de las prendas y a cuidar la lavadora. No hace falta hacer un máster en electrodomésticos: basta con saber para qué sirve esa pestaña y colocarla bien.