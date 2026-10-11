Interior mantiene cerrada la isla de Tarifa tras 145 días y el Ayuntamiento pide recuperar los recorridos seguros

La isla de Tarifa continúa sin calendario de reapertura. El acuerdo municipal reclama accesos para pesca, observación de aves e investigación, además del turismo.

La isla de Tarifa permanece cerrada a los visitantes desde el 14 de mayo de 2026 por problemas de seguridad en varias zonas. A 6 de octubre han transcurrido 145 días, sin una fecha anunciada para recuperar las visitas guiadas. El Ayuntamiento comunicó la clausura, recogida por Europa Press. Interior estudia actuaciones, mientras el Consistorio reclama itinerarios seguros para actividades concretas. La documentación municipal permite comprobar que esa petición también incluye usos científicos y recreativos.

La isla de Tarifa tiene una petición de acceso que va más allá del turismo

El pleno del 30 de julio pidió a Interior recuperar los permisos y establecer un itinerario seguro. La solicitud incluye pesca, observación de aves, el Centro de Interpretación y estudios científicos. Su alcance supera así las visitas turísticas. Como sucede con otros cierres preventivos de espacios culturales, la seguridad condiciona el acceso público.

La petición contempla proteger la fauna y la flora y desarrollar un nuevo protocolo de acceso. Su aprobación municipal no habilita las visitas: corresponde a las administraciones competentes resolver las condiciones de entrada. Quienes quieran organizar una actividad necesitan una autorización efectiva, aunque el Consistorio haya reclamado recuperar determinados recorridos.

Interior respondió en septiembre, pero no fijó la reapertura

El Ayuntamiento recibió una respuesta de Interior el jueves 24 de septiembre, según informó Europa Sur al día siguiente. El delegado municipal de Turismo, Jorge Benítez, explicó que el Ministerio estaba valorando actuaciones para resolver los problemas de seguridad. El escrito también anunciaba una futura reunión con el Consistorio, aunque sin señalar una fecha. La novedad permite distinguir dos cuestiones: ya existe una contestación ministerial, pero el calendario para recuperar las visitas sigue pendiente.

Benítez sostiene que las zonas deterioradas no forman parte del recorrido turístico que pretende recuperar el Ayuntamiento. También defiende que el Centro de Interpretación del Faro presenta un estado adecuado. Esa valoración procede del representante municipal y debe diferenciarse de una autorización efectiva para entrar. El concejal vincula la clausura con las dificultades para atraer visitantes fuera del verano. La discusión afecta, por ello, a la oferta turística del otoño y a la continuidad de las actividades del centro.

La supresión del antiguo CIE y el cierre turístico son decisiones diferentes

El pasado del recinto ayuda a entender la transición hacia sus usos públicos. El 23 de junio de 2020, el Ayuntamiento anunció que Interior había decidido no reanudar el funcionamiento del centro de internamiento de extranjeros. Años después llegó su supresión formal. La Orden INT/63/2026, publicada el 7 de febrero, eliminó el antiguo CIE de Algeciras y su anexo en la isla de las Palomas. Entró en vigor el 8 de febrero. La secuencia separa actuaciones con efectos distintos.

Fecha Actuación Consecuencia 23 de junio de 2020 Interior comunica que el CIE no volverá a funcionar Se descarta reanudar su actividad 8 de febrero de 2026 Entra en vigor la supresión formal del anexo Desaparece jurídicamente como CIE 14 de mayo de 2026 Se cierra el acceso por seguridad Se suspenden las visitas 24 de septiembre de 2026 Interior responde al Ayuntamiento Estudia actuaciones sin fijar la reapertura

La orden regula los centros de internamiento y crea el nuevo establecimiento de Algeciras. Su contenido no autoriza las visitas turísticas ni garantiza que todos los edificios de la isla puedan utilizarse. El acuerdo municipal aborda además la continuidad de usos mientras se resuelve el expediente de reserva del dominio público costero. Son cuestiones administrativas que acompañan al debate sobre la seguridad. Para el visitante, abandonar el uso como CIE y recuperar el acceso turístico son pasos separados.

Dónde comprobar las visitas antes de desplazarse a Tarifa

Antes de la suspensión, las visitas al Centro de Interpretación se gestionaban con reserva previa a través de la Oficina Municipal de Turismo. La información municipal explica que se organizaban grupos reducidos para limitar el impacto sobre el Parque Natural del Estrecho. Ese sistema previo no acredita que ahora existan plazas disponibles. Quien encuentre horarios o instrucciones antiguas debe comprobar si el acceso se ha restablecido antes de preparar el desplazamiento. También necesita confirmar qué recorrido estará permitido y cómo se gestionarán las reservas.

La oficina municipal publica el teléfono 956 68 09 93 y el correo turismo@aytotarifa.com para solicitar información. El centro ocupa el edificio restaurado de las antiguas viviendas de los fareros, según la Junta de Andalucía. Sus contenidos explican el Estrecho, los fondos marinos, la historia, las defensas y el faro. Cuando se anuncie la reapertura, habrá que comprobar el recorrido autorizado y las condiciones de reserva.

Los canales de contacto figuran en la web municipal de turismo.