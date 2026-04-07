El país europeo en el que trabaja 32 horas a la semana y se gana casi 4.000 euros mientras España sigue atascada

El mercado laboral neerlandés muestra que trabajar menos no tiene por qué traducirse en peores sueldos. Mientras en España sigue el debate sobre rebajar la jornada, Países Bajos ya combina menos horas, mejores salarios y una mayor conciliación.

España mantiene abierta la discusión sobre reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero el ejemplo de Países Bajos vuelve a colarse en el debate. Allí, la media apenas roza las 32,2 horas semanales y, aun así, su economía logra una productividad por hora muy superior a la española. La pregunta cae por su propio peso: ¿cómo se puede trabajar menos, cobrar más y seguir siendo competitivo?

La jornada laboral de Países Bajos demuestra que trabajar menos no reduce el salario

Según los datos aportados, Países Bajos registra una jornada real de 32,1 horas semanales, la más baja de Europa. En España, en cambio, el empleo a tiempo completo sigue moviéndose en cifras más elevadas, con jornadas que en muchos casos superan las 40 horas, aunque Eurostat sitúa la media en 36,4 horas.

La gran diferencia no está solo en el número de horas, sino en cómo se entiende el trabajo. En el mercado neerlandés, la jornada reducida no se asocia a precariedad, sino a una fórmula habitual de organización. De hecho, una parte importante de la población ocupada elige trabajar en torno a las 32 horas semanales.

A eso se suma otro dato que llama la atención. El salario medio mensual bruto en Países Bajos se sitúa en 3.875 euros, frente a los 2.531 euros de España. Es decir, menos tiempo en la oficina no ha supuesto un recorte en la remuneración. Más bien al contrario.

Por qué la productividad y la conciliación explican la ventaja de Países Bajos frente a España

La clave está en el rendimiento. Países Bajos genera 94,38 dólares de riqueza por cada hora trabajada, mientras España se queda en 73,42 dólares. Por tanto, la reducción horaria no se financia sola: se sostiene con una productividad mucho más alta.

Además, el modelo neerlandés se apoya en estructuras empresariales más horizontales, menos presencialismo y una cultura que protege el tiempo personal. Allí, responder correos fuera del horario laboral o durante el fin de semana se percibe como un fallo de gestión, no como una muestra de compromiso. Y ojo, eso cambia por completo las reglas del juego.

En consecuencia, jornadas más compactas, menos estrés y mayor concentración terminan impulsando el rendimiento real. La conciliación, por tanto, no aparece como un eslogan, sino como una práctica asentada. Ese es el mensaje de fondo que lanza Países Bajos a España: reducir horas puede funcionar, pero solo si va acompañado de eficiencia, organización y un cambio profundo en la cultura laboral.