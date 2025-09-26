Urge personal para trabajar en residencias de mayores: 238 ofertas de empleo, desde personal de limpieza hasta gerocultores

DomusVi continúa reforzando su equipo de profesionales con 238 nuevas oportunidades laborales en distintas comunidades autónomas. La compañía, líder en la atención sociosanitaria y de salud mental en nuestro país, cuenta con más de 28.000 empleados en plantilla y se ha convertido en uno de los motores de empleo más importantes dentro del sector. Actualmente, busca personal en diferentes áreas, con incorporación inmediata en algunos casos, y contratos que van desde temporales hasta indefinidos, con jornadas completas y parciales. Toda la información sobre estas oportunidades laborales (requisitos, condiciones y cómo enviar el currículum) la puedes ver en esta noticia.

DomusVi lanza 238 ofertas de empleo para cubrir la falta de personal en sus residencias de mayores a nivel nacional: requisitos a cumplir

Los puestos disponibles abarcan desde auxiliares de enfermería y gerocultores/as hasta personal de limpieza, educadores sociales y responsables de datos. Una oportunidad para quienes deseen formar parte de una compañía que promueve valores como la empatía, la profesionalidad y la innovación en el cuidado de las personas mayores y dependientes. A continuación se muestran algunas de las ofertas de empleo más recientes para trabajar en residencias de mayores DomusVi:

Gerocultor/a – Auxiliar de enfermería en Centro Residencial DomusVi Vimianzo (A Coruña): contrato indefinido a jornada completa y turnos rotativos.

Gerocultor/a – Auxiliar de enfermería en Centro Residencial DomusVi Ribadumia (Pontevedra): contrato de duración determinada a jornada completa y turnos rotativos.

Responsable de Datos en DomusVi Madrid: contrato indefinido, jornada completa, horario flexible y teletrabajo parcial.

Personal de limpieza en Centro Residencial DomusVi Santanyí (Baleares): contrato de interinidad, jornada completa y turnos rotativos.

Gerocultor/a – Auxiliar de enfermería en Centro Residencial DomusVi Celada (Burgos): contrato temporal, media jornada en turno fijo de tarde.

Gerocultor/a – Auxiliar de enfermería en Centro Residencial DomusVi La Florida (Oviedo): contrato temporal a jornada completa, turnos rotativos sin noches, con incorporación inmediata.

Educador/a Social en Centro Residencial DomusVi Gracia (Barcelona): contrato indefinido, jornada parcial de tarde, para nueva apertura de centro.

Cocinero/a – Centro Residencial DomusVi Ciudad de Pontevedra: Contrato de duración determinada, jornada completa.

Para acceder a estas vacantes, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos que serán específicos para cada uno de los puestos vacantes en residencias DomusVi:

Estudios de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) para puestos de limpieza.

Formación en Hostelería y experiencia para cargos de cocina.

Ciclo Formativo de FP en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Ciclo Formativo FP en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

Grado en Fisioterapia, Medicina, Terapia Ocupacional, Educación Social o similares.

Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares.

Como condiciones generales, la empresa ofrece contratos indefinidos y temporales, con jornadas adaptadas a cada centro y turnos rotativos, fijos de mañana o tarde, e incluso con horario flexible y teletrabajo parcial en puestos específicos.

Cómo enviar el currículum a DomusVi

¿Alguna de estas ofertas de empleo encajan con tu perfil? Si quieres participar en los procesos de selección para trabajar en estas residencias de mayores, debes entrar en este portal de empleo o bien, acceder al canal oficial de la compañía, desde este otra plataforma DomusVi. Allí, selecciona la provincia y la marca DomusVi, consulta la vacante que mejor se adapte a tu perfil y pulsa en “Inscribirme”. Después, completa el formulario, responde a las preguntas, adjunta tu CV y confirma la inscripción.

De esta forma, podrás optar a cualquiera de las vacantes disponibles y formar parte de una de las empresas más consolidadas en el sector de la atención sociosanitaria en España.