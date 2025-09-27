Esta es la administración con la convocatoria de oposiciones más alta: 528 plazas para Enfermería con inscripción abierta

El Servicio Aragonés de Salud lanza 528 plazas de Enfermero/a por concurso‑oposición, con solicitudes solo online hasta el 13 de octubre de 2025. La oferta acumula OEP 2022‑2024 y 2025, con tasa de examen de 28,90 euros y elección de provincia para realizar la prueba.

El proceso selectivo se regula por Resolución de 2 de septiembre de 2025 y publicación en el BOA nº 177, de 12 de septiembre de 2025. La presentación de solicitudes se realiza exclusivamente a través del Portal de RR. HH. del SALUD.

Quién puede presentarse y qué requisitos pide la convocatoria del SALUD

Pueden participar quienes tengan 16 años o más y cumplan los requisitos de nacionalidad previstos en el EBEP. Es imprescindible contar con el Grado en Enfermería, la Diplomatura en Enfermería o ATS (o equivalente); en caso de títulos extranjeros, se exige homologación.

Se requiere capacidad funcional, no haber sido separado/a del servicio ni inhabilitado/a y no ser personal estatutario fijo en la misma categoría. Los turnos de reserva (discapacidad ≥33%, personas transexuales, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo) exigen la acreditación específica en los términos fijados en las bases. ¿Tienes la titulación y la documentación preparada?

Plazos, publicación en el BOA y fecha límite para presentar solicitudes

El plazo es de un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOA (12/09/2025), por lo que finaliza el 13 de octubre de 2025. Todas las comunicaciones, admitidos, llamamientos, respuestas provisionales, se difundirán en los tablones de los centros del SALUD, en su portal y, cuando proceda, en el BOA.

La distribución es la siguiente: 528 plazas en total, 457 de turno libre y 71 de reserva (41 para discapacidad, 8 para personas transexuales, 17 para víctimas de violencia de género y 5 para víctimas del terrorismo). La persona aspirante indicará la provincia para realizar el ejercicio en la solicitud.

Cómo hacer la inscripción online paso a paso y pagar la tasa

La tramitación es telemática en el Portal de RR. HH. del SALUD, con certificado digital/Cl@ve o usuario registrado. Para no liarte, sigue estos pasos básicos:

Accede al portal de empleo del SALUD y elige la convocatoria de Enfermero/a.

Identifícate, completa el formulario y selecciona provincia para el examen.

Adjunta la documentación justificativa (titulación, turnos de reserva y exenciones).

Realiza el pago telemático de 28,90 € o solicita la exención prevista.

Existen exenciones para desempleo prolongado, ingresos iguales o inferiores al SMI y víctimas de terrorismo, siempre que se acrediten dentro de la propia solicitud. Es decir, sin registro, sin pago (o exención) y sin documentos, no hay inscripción válida.

Sistema de selección, puntuación final y temario oficial de la oposición

El sistema es de concurso‑oposición. La fase de oposición consiste en un test de 100 preguntas más 10 de reserva, con cuatro alternativas y penalización de un tercio por fallo. El corte se fija con el 60% de la media de las 10 mejores notas, con límites adicionales, y no habrá más de tres aprobados por plaza salvo empates en el corte.

En el concurso se valoran méritos (servicios, formación, etc.) conforme al baremo del Anexo II, hasta 100 puntos. Esta puntuación no compensa la nota mínima de la oposición. La calificación final pondera 60% oposición y 40% concurso. Tras publicarse la relación definitiva de aprobados, se ofertarán vacantes y se celebrará un acto de elección de destino en llamamiento único, con posibles listas complementarias ante renuncias.

El temario oficial incluye 70 temas entre materia común y específica: organización institucional, normativa sanitaria, EBEP y Estatuto Marco, PRL, protección de datos, epidemiología, seguridad del paciente, gestión por procesos, modelos de enfermería, cuidados por áreas y patologías, urgencias y emergencias, farmacología, inmunizaciones, bioética y salud y género, entre otros.

A modo de guía rápida, este cuadro resume los puntos clave de la convocatoria:

Concepto Detalle Organismo Servicio Aragonés de Salud (SALUD) Plazas totales 528 (OEP 2022‑2024 y 2025) Turnos 457 libre · 41 discapacidad · 8 transexuales · 17 violencia de género · 5 terrorismo Sistema Concurso‑oposición (60% oposición + 40% concurso) Inscripción Exclusivamente online en el portal de RR. HH. del SALUD Tasa 28,90 € (con exenciones previstas) Plazo Hasta el 13/10/2025 (un mes desde BOA 12/09/2025) Sede examen Elección de provincia en la solicitud Bases y temario Publicación en BOA nº 177; Anexos con temario y baremo

Este resumen no sustituye a las bases: consulta la resolución para revisar requisitos, documentación y baremos con detalle. ¿Te vas a presentar? No lo dejes para el último día.