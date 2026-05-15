El recreo cambia en toda España con nuevas restricciones: adiós a refrescos, snacks y bollería industrial en colegios e institutos

Comprar un refresco o un bollo en el recreo ya no va a ser tan fácil como antes en colegios e institutos. Desde el 16 de abril de 2026, las máquinas expendedoras de los centros educativos españoles tienen nuevas reglas y, esta vez, no van de “comer mejor cuando se pueda”, sino de obligación legal. Refrescos, bollería industrial y muchos productos ultraprocesados, es decir, alimentos muy transformados industrialmente, salen del día a día escolar.

La medida afecta a centros públicos, concertados y privados de todo el país. El cambio llega tras el fin del plazo de un año que se dio para adaptar instalaciones, contratos y menús. Y sí, el clásico “me compro algo rápido en la máquina” va a tener bastante menos margen de maniobra.

¿Qué ha cambiado desde el 16 de abril de 2026 en colegios e institutos?

El cambio principal es claro: desde el 16 de abril de 2026, los colegios e institutos deben cumplir el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Un real decreto es una norma legal aprobada para regular una materia concreta, y en este caso fija qué puede ofrecerse en comedores, cafeterías y máquinas expendedoras escolares.

Esta norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 16 de abril de 2025. A partir de ahí, los centros tuvieron un año para adaptar sus instalaciones, sus contratos de suministro y sus menús. Ese plazo terminó el 16 de abril de 2026, aunque los centros con mayores dificultades de implementación cuentan con un periodo adicional de adaptación hasta 2027.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, justifican la medida por las cifras de obesidad infantil en España, especialmente elevadas entre hogares con menores ingresos. También se señala el bajo consumo de frutas y verduras entre la población escolar.

La clave está en el entorno educativo. Según la información oficial recogida en la norma, el alumnado puede ingerir entre el 30% y el 35% de su energía diaria durante la jornada escolar. Por eso, lo que se vende o se sirve en el centro no es un detalle menor, aunque a veces parezca solo “lo del recreo”.

¿Qué productos desaparecen de las máquinas expendedoras y cafeterías?

Las máquinas expendedoras ya no podrán vender refrescos, bollería industrial ni muchos snacks ultraprocesados. Solo podrán ofrecer alimentos y bebidas que no superen las 200 kilocalorías por ración en contenido vinculado a ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Dicho de forma más sencilla: se controlan grasas, sal y azúcar para que la máquina no sea una especie de buffet rápido de lo menos recomendable.

Además, solo el 10% de esas calorías podrá proceder de grasas saturadas o azúcares añadidos. Las grasas saturadas son un tipo de grasa cuyo consumo debe moderarse, y los azúcares añadidos son los que se incorporan al producto durante su elaboración, no los presentes de forma natural en algunos alimentos.

La ubicación de estas máquinas también cambia. Deberán colocarse en zonas donde el alumnado de infantil y primaria no pueda acceder a ellas. Además, no podrán llevar publicidad de alimentos o bebidas en su exterior, así que se acabó ese reclamo visual que empuja a comprar casi sin pensarlo.

Las cafeterías escolares también tendrán que ajustar su oferta. Deberán priorizar legumbres, frutas, verduras, cereales preferiblemente integrales y productos vegetales propios de la dieta mediterránea. En cambio, el consumo de proteínas animales, pescado, huevos, lácteos y carne de ave o conejo deberá ser moderado. También queda prohibida la venta de productos envasados con más de 15 mg de cafeína por cada 100 ml.

¿Cómo quedan los menús escolares y cuántas veces se servirá cada alimento?

El decreto no se queda solo en retirar productos concretos. También fija cómo deben componerse los menús escolares, con frecuencias concretas para primeros platos, segundos, guarniciones, postres, pan, frituras y platos precocinados. Vamos, que no basta con quitar el refresco y dejar el resto como estaba.

La norma marca cantidades semanales y mensuales para ordenar mejor la comida que recibe el alumnado. Estos son los datos principales que deberán tener en cuenta los centros:

Alimento o grupo Frecuencia marcada por la norma Hortalizas y legumbres como primer plato Entre 1 y 2 veces por semana Pasta o arroz como primer plato 1 vez por semana Pescado como segundo plato Entre 1 y 3 veces por semana Huevos como segundo plato Entre 1 y 2 veces por semana Carne Hasta un máximo de 3 veces por semana Carne roja 1 ración al mes Carne procesada Máximo 2 raciones al mes Proteína vegetal Entre 1 y 5 veces por semana Ensaladas como guarnición Entre 3 y 4 veces por semana Patatas fritas, hortalizas y legumbres como guarnición Entre 1 y 2 veces por semana Fruta como postre Entre 4 y 5 veces por semana Yogur, cuajada sin azúcar añadido o queso fresco Máximo 1 vez por semana Pan integral 2 veces por semana Arroz o pasta integral 4 veces al mes Frituras Máximo 1 ración por semana Platos precocinados, como pizzas o croquetas 1 vez al mes

En los centros que tengan menú vegetariano, todos los segundos platos deberán basarse exclusivamente en alimentos con proteína vegetal. Esto significa que legumbres y otros alimentos vegetales con aporte proteico ganan bastante protagonismo en el comedor.

La fruta pasa a ser el postre prioritario, con una presencia de entre 4 y 5 veces por semana. Mientras tanto, alternativas como el yogur, la cuajada sin azúcar añadido o el queso fresco quedan reservadas para un máximo de una vez por semana. No es una desaparición total, pero sí un cambio claro de prioridades.

¿Por qué el agua será la única bebida del comedor escolar?

Uno de los puntos más rotundos de la norma afecta a las bebidas. En los menús del comedor escolar, el agua será la única bebida disponible. Los centros deberán colocar jarras de agua en todas las mesas durante las comidas.

Además, para que el acceso al agua no dependa solo del comedor, los centros tendrán que instalar fuentes en espacios comunes y zonas de recreo. La idea es que beber agua sea lo fácil, lo cercano y lo normal durante toda la jornada escolar.

Esto deja fuera de los comedores escolares a los refrescos, los zumos azucarados y cualquier otra bebida que no sea agua. Puede sonar tajante, pero la norma no plantea una recomendación amable: establece una obligación. Y en materia de refrescos, aquí no hay mucho hueco para buscar atajos.

El cambio también afecta a los hábitos del alumnado. Si durante años el refresco ha sido una opción habitual para muchos menores, ahora el comedor escolar queda limitado a una bebida concreta. Agua, sin vueltas.

¿Qué menús adaptados deben garantizar los centros?

La norma también obliga a los centros a garantizar menús adaptados a distintas necesidades del alumnado. Esto incluye alergias e intolerancias alimentarias, que son situaciones en las que determinados alimentos pueden provocar reacciones o problemas de salud.

También deberán contemplarse menús vegetarianos y veganos para quienes tengan convicciones éticas en ese sentido. En estos casos, el menú debe ajustarse a una alimentación sin carne o sin productos de origen animal, según corresponda.

Además, los centros tendrán que ofrecer opciones halal para el alumnado que lo requiera por motivos religiosos. Halal se refiere a alimentos permitidos según determinadas normas religiosas. La inclusión alimentaria pasa así de depender de la voluntad de cada centro a convertirse en una obligación legal.

Por lo tanto, la adaptación de menús no será un favor ni una decisión discrecional. Será parte del cumplimiento de la norma, igual que retirar determinados productos de las máquinas o limitar las bebidas del comedor al agua.

¿Qué pueden hacer familias y centros ante las nuevas reglas?

Para las familias, el cambio puede servir para revisar qué comen sus hijos e hijas durante la jornada escolar. No se trata solo de mirar el menú del comedor, sino también de saber qué se vende en la cafetería, qué hay en las máquinas y cómo se garantiza el acceso al agua.

Los centros, por su parte, deben tener claro que la obligación ya está en marcha desde el 16 de abril de 2026. La adaptación no afecta únicamente a la cocina, sino también a contratos, máquinas expendedoras, cafeterías, fuentes de agua y menús especiales.

Revisar que las máquinas expendedoras no vendan refrescos, bollería industrial ni productos que superen los límites fijados.

Comprobar que infantil y primaria no puedan acceder a esas máquinas.

Verificar que no haya publicidad de alimentos o bebidas en el exterior de las expendedoras.

Confirmar que el comedor ofrece agua como única bebida, con jarras en todas las mesas.

Consultar las frecuencias del menú escolar, especialmente fruta, pescado, carne roja, frituras y platos precocinados.

Solicitar menús adaptados cuando existan alergias, intolerancias, convicciones éticas o necesidades religiosas.

En consecuencia, el gran cambio no se limita a “quitar bollos y refrescos”. Afecta a todo el modelo de alimentación dentro del centro educativo, desde lo que se compra en una máquina hasta lo que se sirve como postre.

Para el alumnado, la diferencia se notará en el recreo y en el comedor. Para las familias, el punto práctico está en revisar menús, preguntar por adaptaciones y comprobar que el centro cumple. Y para colegios e institutos, la norma ya no es una previsión a futuro: es una obligación vigente.