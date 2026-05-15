Mortadelo, Filemón y compañía vuelven a España: el Gobierno autoriza una nueva serie de monedas de 1,5 euros inspiradas en los personajes más queridos de Ibáñez

Hay personajes que no necesitan presentación porque llevan décadas colándose en las casas, en los quioscos y en la memoria de medio país. Mortadelo, Filemón y compañía vuelven ahora en un formato bastante distinto al del tebeo: monedas conmemorativas. Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Economía ha autorizado una nueva emisión dedicada a Francisco Ibáñez. La colección llegará durante el segundo cuatrimestre de 2026 y estará formada por nueve piezas.

Cada moneda tendrá un valor facial de 1,5 euros, aunque su precio oficial de venta será de 23,97 euros por unidad. Eso sí, quien pensara pagar la barra de pan con ellas tendrá que guardar el entusiasmo para otra ocasión.

¿Qué nuevas monedas de Ibáñez emitirá España en 2026?

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre rendirá homenaje a Francisco Ibáñez con una colección especial por el que sería el 90º aniversario de su nacimiento. El historietista, padre de Mortadelo, dejó una huella enorme en la cultura popular española, y esta emisión supone un reconocimiento oficial al cómic como «expresión del ingenio y la identidad nacional».

La serie estará compuesta por nueve piezas fabricadas en cobre recubierto de plata de 999 milésimas. Cada una estará dedicada a personajes muy conocidos de la Escuela Bruguera: Mortadelo, Filemón, el Profesor Bacterio, Ofelia, el Superintendente Vicente, Rompetechos, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio.

Cuánto costarán las monedas de Mortadelo y por qué no son para pagar el pan

Aunque cada moneda tendrá un valor facial de 1,5 euros, la clave está en que son piezas de colección, como otras monedas que ya han salido con edición limitada para los amantes de la numismática. Es decir, no están pensadas para hacer la compra diaria ni para soltar calderilla en el supermercado, por muy tentador que suene llevar a Mortadelo en el monedero.

La tirada estará limitada a 10.000 unidades y el precio oficial será de 23,97 euros por moneda. Por lo tanto, su valor real para el comprador no estará en esos 1,5 euros impresos, sino en su condición de objeto conmemorativo y en el interés que pueda despertar entre coleccionistas.

Por qué Mortadelo puede ser la pieza más cotizada por los coleccionistas

El precedente más claro está en la emisión de 2021, lanzada con motivo del 85º aniversario de Francisco Ibáñez. Aquella colección estaba formada por 20 piezas y se agotó rápidamente, algo que ya da una pista de cómo se mueve este pequeño mundo numismático, donde la paciencia y la reserva a tiempo suelen pesar bastante.

Según los datos aportados, aquellas monedas salieron al mercado por unos 12 euros a 15 euros y hoy se mueven en la reventa entre los 20 euros y los 45 euros por pieza. Los expertos prevén que la nueva tanda de 2026 pueda seguir un camino parecido, especialmente en el caso de Mortadelo, que suele estar entre las figuras más buscadas.

Dónde se podrán comprar las monedas conmemorativas de Ibáñez

La fecha exacta de emisión todavía tendrá que anunciarse, pero ya se conocen las vías previstas para conseguir estas monedas. Para quienes quieran hacerse con una pieza de la historia del tebeo español, conviene tener localizadas las opciones y no dejarlo todo para el último minuto, que luego vienen las prisas y los lamentos. Estas serán las tres vías de compra indicadas:

Compra online: a través de la web oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en tienda.fnmt.es .

. Compra presencial: en la tienda física de la FNMT en Madrid, situada en la calle Jorge Juan, 106.

Tiendas numismáticas: establecimientos especializados que suelen gestionar reservas para sus clientes.

En consecuencia, lo más práctico será revisar la información oficial cuando se anuncie la fecha concreta y valorar si interesa comprar directamente en la FNMT o acudir a una tienda especializada. En este tipo de emisiones limitadas, con 10.000 unidades disponibles, adelantarse puede marcar la diferencia entre tener la moneda en casa o verla después bastante más cara en la reventa.

Qué debe tener claro quien quiera hacerse con la colección

Lo primero es no confundir estas monedas con dinero para uso cotidiano. Tienen un valor facial de 1,5 euros, pero se venderán oficialmente por 23,97 euros porque son piezas conmemorativas fabricadas en cobre recubierto de plata de 999 milésimas.

También conviene recordar que la colección completa incluirá nueve personajes vinculados al universo de Ibáñez y la Escuela Bruguera. De ahí que el atractivo no esté solo en Mortadelo y Filemón, sino también en otros nombres muy reconocibles como Rompetechos, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, además del equipo de la T.I.A. formado por el Profesor Bacterio, Ofelia y el Superintendente Vicente.

El homenaje a Francisco Ibáñez llega grabado en plata

Francisco Ibáñez, galardonado en vida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, vuelve a estar en el centro de la actualidad cultural gracias a esta emisión. Su humor satírico y absurdo, tan reconocible para varias generaciones, se convierte ahora en una colección oficial de monedas.

La iniciativa une memoria, cultura popular y coleccionismo en una misma serie. Y aunque no servirá para pagar el pan, sí permitirá guardar un pequeño homenaje físico a uno de los grandes nombres del cómic español.