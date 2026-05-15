Solo cinco meses después de inaugurar su tienda, ‘Más que Fresas’ echa la persiana y abandona el centro de la ciudad

La tienda de ‘Más que Fresas’ en la calle del Carmen ya busca nuevo inquilino a través de Inversa Inmobiliaria. La marca mantiene sus dos locales en Murcia, pero ha eliminado de su web la referencia al establecimiento de Cartagena.

El centro de Cartagena vuelve a perder un negocio. ‘Más que Fresas’ (+QFresas), firma especializada en postres elaborados a base de fresas, ha cerrado su tienda de la calle del Carmen apenas cinco meses después de abrir, en diciembre, pocos días antes de Navidad.

El local que ocupaba en esta céntrica vía ya luce el cartel de “se alquila” mediante la cartagenera Inversa Inmobiliaria. Vamos, que el relevo comercial ya está en marcha.

La situación de ‘Más que Fresas’ en Cartagena tras cerrar en la calle del Carmen

¿Sigue abierta la marca en otras ciudades? La respuesta es sí. Aunque la tienda de Cartagena ha bajado la persiana, ‘Más que Fresas’ mantiene su doble presencia en Murcia, algo que una de las perfumerías más históricas como Prieto, dejó de estar presente en esta y otras comunidades.

La firma abrió el pasado 4 de diciembre su primer local en Gran Vía Alfonso X el Sabio y, posteriormente, sumó otro establecimiento en el centro comercial Thader en febrero. En cambio, la información relativa al local de Cartagena ya no aparece en su web.

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Este cierre afecta a una de las calles comerciales más importantes de Cartagena, donde la rotación de negocios se ha convertido en una señal relevante para el comercio local.

Los costes del alquiler y el contexto comercial del centro de Cartagena

El cierre llega en un contexto marcado por el peso de los alquileres en los pequeños negocios. Según un reciente informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), alquilar un local de 80 metros cuadrados en el centro de ciudades como Cartagena, Murcia o Lorca cuesta entre 700 y 1.800 euros mensuales.

Ese gasto representa entre el 30% y el 40% de los costes, lo que complica la viabilidad de muchos establecimientos. En este sentido, el arrendamiento se convierte en una de las partidas que más presiona a los pequeños comercios. Entre los datos más relevantes del caso destacan:

La tienda cerró apenas cinco meses después de abrir.

El local ya busca nuevo inquilino.

La marca continúa operando en Murcia.

La web de la firma ya no recoge la tienda de Cartagena.

La calle del Carmen mantiene actividad comercial, pero también rotación de locales.

Otros movimientos comerciales recientes en el centro de Cartagena y Murcia

¿Es un caso aislado? No del todo. La calle del Carmen acogió en enero la apertura del conocido bar Candem, instalado en el antiguo local del Café di Roma, lo que demuestra que la zona sigue atrayendo nuevos proyectos.

Sin embargo, otros negocios del centro también han tenido que cerrar en los últimos meses de 2025, como Mojigata & Bico de Xeado, situado en la calle Puerta de Murcia. En contraste, en Murcia, la llegada de la tienda Lego supone la primera de toda la comunidad autónoma, que seguro que tendrá furte impacto en la ciudad.

El cierre de ‘Más que Fresas’ deja ahora un nuevo local disponible en pleno centro de Cartagena. Para los clientes, supone la pérdida de una oferta especializada en postres de fresas; para la zona, otro cambio más en el mapa comercial de una de sus calles más visibles.