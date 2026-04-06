El paro de abril de 2026 ya tiene fecha de cobro y varios bancos han pagado hoy: conoce cuándo cobras tú

La prestación por desempleo ya tiene fecha de ingreso este mes. Algunas entidades bancarias volverán a adelantar el cobro, mientras que otras abonarán el paro el día habitual.

Los beneficiarios del paro ya miran el calendario con una duda muy concreta: ¿cuándo llegará el ingreso a la cuenta? El Servicio Público de Empleo Estatal abonará la prestación el viernes 10 de abril de 2026, aunque varios bancos lo han adelantado al lunes 6. Ojo, porque no todas las entidades pagan el mismo día.

La pregunta llega, además, en un contexto de cifras mixtas. La Seguridad Social sumó en febrero 97.004 afiliados, pero el paro registrado aumentó en 3.584 personas, hasta alcanzar 2.442.646 desempleados.

Qué día se cobra el paro en abril de 2026 y qué bancos lo adelantan

El pago del paro y de otras prestaciones se realiza el día 10 de cada mes o, si coincide con festivo, el siguiente día hábil. En abril de 2026, por tanto, el ingreso está previsto para el viernes 10.

Ahora bien, algunas entidades adelantan ese abono a sus clientes por su operativa con la Tesorería General de la Seguridad Social. Estas son las fechas previstas:

Banco Fecha de cobro Abanca lunes 6 de abril Banco Santander lunes 6 de abril Openbank lunes 6 de abril Banco Sabadell viernes 10 de abril Bankinter viernes 10 de abril BBVA viernes 10 de abril CaixaBank viernes 10 de abril Cajamar viernes 10 de abril Cajasur viernes 10 de abril Ibercaja viernes 10 de abril ING viernes 10 de abril Unicaja viernes 10 de abril

De esta forma, los clientes de Abanca, Santander y Openbank serán los primeros en cobrar. El resto tendrá que esperar a la fecha ordinaria fijada para este mes.

Cuántos meses de prestación por desempleo corresponden según los días cotizados

La duración del paro depende del tiempo cotizado por desempleo en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o, en su caso, desde el nacimiento del derecho anterior. Además, los días de vacaciones pagadas y no disfrutadas también computan.

¿Y cuánto tiempo puede cobrarse esta ayuda del paro? La escala arranca en 4 meses para quienes hayan cotizado entre 360 y 539 días y llega hasta 24 meses con 2.160 días cotizados. Entre ambos extremos, la duración sube de forma progresiva: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 meses, según el tramo de cotización acreditado. En todos los casos, la prestación se percibe en 12 pagas mensuales y sin pagas extra.