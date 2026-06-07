La NASA busca demostrar que cruzar el Atlántico en 3 horas puede ser posible con el X-59

Viajar de Londres a Nueva York en tres horas suena casi a truco de aeropuerto, pero la NASA ya tiene fecha para empezar a probar esa idea en serio. La agencia espacial estadounidense ha programado para junio de 2026, en Estados Unidos, el primer vuelo experimental del X-59 QueSST. Este avión, desarrollado junto a Lockheed Martin, busca demostrar que se puede superar la barrera del sonido sin provocar el clásico estallido sónico que tanto molesta en tierra.

Ir muy rápido, pero sin que el ruido convierta el cielo en una queja vecinal permanente. El proyecto pretende reducir a la mitad los tiempos actuales de viaje transcontinental y abrir la puerta a rutas como Londres-Nueva York en 3 horas. La clave no está solo en correr más, sino en convencer a los reguladores de que el ruido puede medirse y controlarse con datos.

Qué es el X-59 QueSST de la NASA y por qué su primer vuelo de junio de 2026 es importante

El X-59 QueSST es un avión experimental de la NASA diseñado para volar a velocidad supersónica con un impacto sonoro mucho menor que el de los modelos anteriores. Su primer vuelo está previsto para junio de 2026 en Estados Unidos, dentro de una fase de pruebas que servirá para comprobar si la aeronave puede operar con seguridad y cumplir su gran promesa: romper la barrera del sonido sin generar un estallido sónico tradicional.

La aeronave forma parte de la misión Low-Boom Flight Demonstration, cuyo objetivo es recopilar datos sobre cómo perciben el sonido las comunidades civiles. Esa información se presentará ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación (FAA), dos organismos que pueden influir en las normas que rigen la aviación. La NASA quiere que las reglas dejen de fijarse solo en la velocidad del avión y pasen a valorar también cuánto ruido llega realmente al suelo.

Cómo reduce el X-59 el estallido sónico hasta un impacto de 75 decibelios

El diseño del X-59 es la parte más llamativa del proyecto. El avión mide 30 metros de largo, tiene una envergadura de 9 metros y cuenta con una nariz extremadamente delgada que ocupa un tercio de la longitud total del fuselaje. Esa forma tan peculiar no es un capricho estético, aunque desde luego no pasa desapercibida: sirve para evitar que las ondas de choque se unan mientras avanzan hacia la parte trasera de la aeronave.

Gracias a esa geometría, el X-59 busca sustituir el doble estallido sónico tradicional por un impacto mucho más atenuado. Según los datos técnicos aportados, ese sonido se compara con el cierre de la puerta de un automóvil o con un trueno lejano, medido en 75 decibelios de nivel de percepción de ruido. Ahí está el quid de la cuestión: no se trata solo de volar más rápido, sino de hacerlo sin que el ruido sea el peaje incómodo de siempre.

Qué velocidad alcanza el avión supersónico X-59 y cuáles son sus datos técnicos

El X-59 QueSST está diseñado para volar a una altitud de crucero de 16.800 metros y alcanzar Mach 1.4, equivalente a 1.488 kilómetros por hora. Esa velocidad supera la barrera del sonido y permitiría completar trayectos de larga distancia en tiempos mucho más cortos que los actuales. Para una aviación comercial acostumbrada a medir cada minuto como si fuera oro, no es poca cosa.

Dato del X-59 QueSST Cifra o característica Longitud 30 metros Envergadura 9 metros Nariz del avión Un tercio de la longitud total del fuselaje Altitud de crucero 16.800 metros Velocidad máxima prevista Mach 1.4 Equivalencia de velocidad 1.488 kilómetros por hora Ruido percibido 75 decibelios Motor General Electric F414-GE-100 Sistema de visión Cámara 4K y monitor en cabina

Los motores General Electric F414-GE-100 están situados en la parte superior de la nave para dirigir el ruido lejos del suelo. Además, el avión no tiene un parabrisas frontal directo, uno de los grandes retos de ingeniería durante el ensamblaje en Skunk Works, en Palmdale, California. Para resolverlo, el equipo instaló el Sistema de Visión Externa (XVS), formado por una cámara de alta definición 4K y un monitor en cabina que muestra imágenes en tiempo real al piloto.

Cuánto tardaría el X-59 en unir Londres y Nueva York y qué pasará después del primer vuelo

La gran promesa del X-59 es abrir una nueva etapa del transporte de pasajeros capaz de unir Londres y Nueva York en 3 horas. Según la información aportada, eso supondría reducir a la mitad los tiempos actuales de viaje transcontinental. Es el tipo de cifra que llama la atención incluso al viajero más resignado a las esperas, los controles y el café caro del aeropuerto.

Ahora bien, el despegue de junio de 2026 será solo el primer paso concreto. Las pruebas iniciales continuarán durante el resto de 2026 para asegurar la aeronavegabilidad del diseño, es decir, comprobar que el avión puede volar de forma segura y estable. A partir de 2027, la NASA prevé realizar vuelos sobre varias ciudades estadounidenses elegidas previamente para medir la reacción del público mediante encuestas de percepción y sensores terrestres calibrados.

Por qué el X-59 puede cambiar las normas de la aviación supersónica

El gran objetivo de la NASA no es únicamente demostrar que el X-59 puede volar rápido. La misión busca generar datos fácticos para que la OACI y la FAA estudien nuevas normativas basadas en límites aceptables de ruido en la superficie terrestre. Hasta ahora, las restricciones vigentes se han apoyado estrictamente en la velocidad del aparato, una forma de regular que este proyecto quiere dejar atrás.

La comparación inevitable es con el Concorde, retirado definitivamente en 2003. A diferencia de aquel modelo anglofrancés, que limitaba su velocidad máxima a trayectos estrictamente oceánicos por las quejas relacionadas con la contaminación acústica, el X-59 pretende fijar un estándar técnico que permita pensar en rutas directas sobre suelo firme. En otras palabras: menos estruendo, más opciones de vuelo y, de paso, menos papeleo basado en el miedo al ruido. O al menos esa es la batalla administrativa que la NASA quiere empezar a ganar con datos.

Qué debe tener claro el lector antes de pensar en vuelos supersónicos

Aunque la idea de cruzar el Atlántico en 3 horas es potente, conviene no confundir el primer vuelo experimental con una ruta comercial inmediata. El X-59 está en fase de pruebas, y el calendario aportado marca junio de 2026 como punto de partida, el resto de 2026 como etapa de comprobación técnica y 2027 como inicio de vuelos sobre comunidades estadounidenses para medir la percepción del sonido. Estas son las claves prácticas para entender en qué punto está realmente el proyecto:

El X-59 QueSST es un avión experimental de la NASA, no una ruta comercial ya disponible para pasajeros.

El primer vuelo está programado para junio de 2026 en Estados Unidos.

La velocidad prevista es Mach 1.4, equivalente a 1.488 kilómetros por hora.

El objetivo de Londres-Nueva York en 3 horas depende de que el diseño demuestre seguridad, bajo impacto sonoro y utilidad regulatoria.

Los datos de ruido se presentarán ante la OACI y la FAA para intentar cambiar las normas actuales.

Por lo tanto, el X-59 no es todavía el billete mágico para plantarse en Nueva York antes de terminar una película larga. Pero sí representa un intento serio de reabrir la puerta al transporte supersónico de pasajeros, esta vez con una idea central: que la velocidad no vuelva a chocar contra el muro del ruido.