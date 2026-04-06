Aprender a usar Claude ya es más fácil con los 15 cursos gratis que Anthropic ha lanzado con certificado oficial

A todos nos ha pasado: ves por ahí un curso de inteligencia artificial y, cuando vas a pagar, el precio te deja temblando , y no precisamente de emoción. Pues bien, Anthropic acaba de poner las cartas sobre la mesa y rompe esa barrera con quince formaciones oficiales completamente gratuitas sobre su asistente Claude.

No necesitas tarjeta, ni suscripción, ni rogar al jefe para que autorice el gasto; basta con inscribirte y empezar. Cada itinerario es autoguiado, así que podrás avanzar al ritmo que marque tu agenda (o tu café de media tarde). Y lo mejor: al final, Anthropic te envía un certificado con su sello, listo para lucir en el currículum o en LinkedIn. ¿Quién dijo que ponerse al día en IA era un lujo reservado a unos pocos?

¿Por qué Anthropic regala 15 cursos sobre Claude?

En un mercado laboral que exige competencias digitales casi a diario, la compañía detrás de Claude ha apostado por la “alfabetización masiva” en inteligencia artificial. Los responsables de producto explican que cuanto más fácil resulte probar la tecnología, más rápido se integra en aulas, ONG y empresas. Por lo tanto, ceder contenidos gratis es, en realidad, un movimiento calculado: amplían comunidad, recogen feedback real y, de paso, posicionan a Claude frente a otras IAs generativas.

Además, Anthropic subraya que la certificación oficial añade valor tangible. No se trata de un mero “diploma de participación”, sino de un badge verificable que demuestra competencias concretas, algo que los reclutadores agradecen cuando revisan cientos de perfiles parecidos.

Cómo apuntarte paso a paso sin pagar ni un céntimo

Antes de lanzarte de cabeza, conviene saber qué botones tocar para no perderte entre enlaces:

Crea una cuenta gratuita en la plataforma Skilljar con tu correo habitual. Busca la colección “Claude Learning Series” y selecciona el curso que más te interese. Completa los módulos autoguiados: vídeos, ejercicios interactivos y breves cuestionarios. Al finalizar, descarga la certificación oficial emitida por Anthropic y compártela donde prefieras.

Con estos cuatro pasos , que no llevan más de un par de minutos, evitas la típica burocracia de un campus virtual tradicional y, por consiguiente, empiezas a aprender casi en tiempo real.

¿Qué encontrarás en los cursos de iniciación?

Si partes de cero, “Claude 101” se convierte en tu mejor aliado: explica qué son los proyectos y los artefactos, cómo funciona el modo de investigación y de qué manera se conectan herramientas externas. En unas pocas lecciones pasarás de no diferenciar un prompt de un comando a moverte con soltura dentro de la interfaz.

A su lado, “AI Fluency: Framework & Foundations” aborda los fundamentos éticos, prácticos y seguros de la IA. De hecho, esta formación funciona como base para el resto de itinerarios, ya que desgrana buenas prácticas y riesgos comunes antes de avanzar hacia usos más específicos.

Formaciones diseñadas para docentes, estudiantes y ONG: ¿qué cambia?

Anthropic ha segmentado la oferta para que cada perfil encuentre ejemplos cercanos. “AI Fluency for Educators”, por ejemplo, muestra cómo incluir IA en la planificación de clases, la evaluación y la retroalimentación. Gracias a ello, el profesorado gana tiempo en tareas repetitivas y se centra en la parte creativa del aula.

Por otro lado, “AI Fluency for Students” guía al alumnado universitario en la organización de proyectos y la gestión de su carrera. Las ONG tampoco se quedan fuera: “AI Fluency for Nonprofits”, creado junto a GivingTuesday, enseña módulos de investigación, redacción y análisis de datos, todo con especial atención a la privacidad de quienes ceden información sensible.

¿Y si ya eres un “friki” del código? Contenido para desarrolladores

Quien necesite algo más que prompts encontrará auténtica “chicha” en “Building with the Claude API”. El temario cubre desde operaciones básicas hasta sistemas RAG (Retrieval‑Augmented Generation), sin olvidar técnicas de prompting avanzado e integración de herramientas.

El curso “Claude Code in Action” va un paso más allá al profundizar en asistentes de código: gestión de contexto, creación de comandos personalizados y sincronización con GitHub. Además, hay dos módulos dedicados al Model Context Protocol (MCP); el avanzado detalla patrones de sampling, notificaciones en tiempo real y control de acceso para proyectos ambiciosos.

Agentes, automatización y nubes: la letra pequeña técnica

La ola de los agentes de IA también llega aquí. “Introduction to Claude Cowork” explica cómo Claude puede operar directamente en tu ordenador para automatizar flujos de trabajo cotidianos. Complementan esta idea “Introduction to Agent Skills” e “Introduction to Subagents”, centrados en dividir tareas complejas en asistentes especializados y reutilizables.

Quienes ya despliegan en la nube tienen dos opciones claras. “Claude with Amazon Bedrock” enseña a lanzar modelos en la infraestructura de Amazon Web Services, mientras que “Claude with Google Cloud’s Vertex AI” cubre la misma lógica dentro del ecosistema de Google. Eso sí, ambos requieren soltura con Python y nociones previas de producción.

Recomendaciones para exprimir la certificación

En primer lugar, reserva al menos dos horas a la semana para avanzar sin prisas y asimilar conceptos. Posteriormente, aplica cada módulo a un proyecto real, por pequeño que sea; de esta forma la curva de aprendizaje se suaviza y el certificado se convierte en experiencia tangible. No olvides actualizar tu perfil profesional con cada logro, porque, en consecuencia, tu visibilidad ante reclutadores crece.

Por último, mantén un ojo en el repositorio de ejemplos que Anthropic publica para practicar nuevas funciones en cuanto aparezcan. Al tratarse de cursos autoguiados, la compañía suele agregar materiales adicionales sin previo aviso; aprovecharlos es gratis y, de hecho, aumenta las probabilidades de que tu siguiente entrevista empiece con una pregunta sobre tus habilidades en Claude.