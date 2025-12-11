El SEPE informa de cómo funciona la prestación por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos

El organismo confirma que los fijos discontinuos pueden percibir la prestación por desempleo entre campañas si cumplen los requisitos de cotización. Explicamos quién puede pedirla, cuánto dura y cómo tramitarla.

El Servicio Público de Empleo Estatal confirma que las personas con contrato fijo discontinuo pueden cobrar el paro durante los periodos sin actividad, siempre que cumplan los requisitos generales de cotización. La ayuda se reconoce solo mientras no haya trabajo efectivo y se suspende al reincorporarse.

Cómo y cuándo pueden los fijos discontinuos cobrar el paro del SEPE

Los fijos discontinuos mantienen una relación laboral indefinida, pero trabajan por temporadas, muy habitual en turismo, hostelería, educación o agricultura. Un ejemplo frecuente: laborar de junio a septiembre en un hotel y quedar inactivo hasta la siguiente temporada.

¿Y qué pasa con esos meses sin actividad? El SEPE considera esa inactividad una situación protegida, por lo que da derecho a la prestación por desempleo siempre que se cumplan las condiciones legales. De ahí que sea clave conocer el procedimiento.

Requisitos del SEPE y pasos para solicitar la prestación entre campañas

La prestación se reconoce únicamente mientras no haya trabajo efectivo. En cuanto la empresa llama y el empleado se reincorpora, la ayuda se suspende. Esto es importante para planificar.

En síntesis, conviene tener claros estos puntos clave:

Existe derecho a paro en los periodos de inactividad si se cumplen los requisitos mínimos de cotización.

La inactividad entre campañas se considera situación legal de desempleo.

Si se trabaja a tiempo parcial durante una nueva campaña, la prestación no es compatible con ese empleo.

La duración del paro depende del Periodo de Ocupación Cotizada (POC).

El POC computa solo el tiempo efectivamente trabajado y cotizado, no los meses inactivos.

Para pedir la prestación, puede solicitarse a través de la sede electrónica del SEPE o en sus oficinas, con cita previa. Por tanto, es recomendable revisar la sección de prestaciones y subsidios del organismo para conocer las ayudas vigentes y la documentación necesaria.

Duración de la prestación y cálculo económico durante los meses inactivos

La duración depende del tiempo cotizado en los últimos seis años: a más cotización efectiva, mayor periodo de paro. Los meses sin trabajo no amplían la duración, porque no computan al POC. ¿Cuánto puede cobrarse? Estos son ejemplos orientativos incluidos en la información:

Periodo cotizado Días de paro (ejemplo) 1 año 120 días 2 años 240 días

En cuanto a la cuantía económica, se calcula como en el resto de trabajadores: el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses y el 60% a partir del séptimo, con los límites mínimos y máximos fijados por ley. Además, si la empresa no llama cuando corresponde, el trabajador puede considerar que existe un despido improcedente y reclamar.

Subsidio para mayores de 52 años y protección del colectivo

Desde marzo de 2022, el subsidio para mayores de 52 años se ha consolidado como apoyo decisivo para quienes pierden su empleo a edades cercanas a la jubilación. Permite cotizar a la Seguridad Social mientras se percibe y puede cobrarse hasta la edad ordinaria de jubilación. Para acceder es necesario haber cotizado al menos 15 años y tener 52 o más; los fijos discontinuos que cumplan estos requisitos pueden solicitarlo si su relación laboral se extingue definitivamente.

El modelo de fijo discontinuo gana peso, con más de 800.000 personas vinculadas a esta modalidad, especialmente en turismo, educación y servicios públicos. En consecuencia, la aclaración del SEPE aporta estabilidad: saber que el paro puede cobrarse entre campañas ayuda a cuadrar cuentas y afrontar los meses inactivos con mayor seguridad.