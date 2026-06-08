Hacienda confirma cómo pueden los jubilados vender su casa sin pagar IRPF

Vender una vivienda no es solo poner un precio y firmar papeles. Para muchos jubilados, también puede ser una forma de reorganizar su patrimonio en una etapa en la que los ingresos suelen ser más ajustados. La Agencia Tributaria ha ratificado una exención fiscal que permite a las personas mayores de 65 años vender su vivienda habitual sin pagar IRPF por la ganancia patrimonial obtenida.

Si se cumplen los requisitos, Hacienda no se queda con una parte de ese beneficio, que no es poca cosa cuando hablamos de impuestos. Esta medida está recogida en la Ley del IRPF y no es temporal ni depende de una interpretación dudosa. Eso sí, conviene revisar bien las condiciones antes de vender, porque aquí un plazo o una fecha pueden cambiarlo todo.

¿Qué exención confirma Hacienda para los mayores de 65 años?

La Agencia Tributaria ha confirmado una ventaja fiscal que beneficia a los contribuyentes mayores de 65 años: pueden vender su vivienda habitual sin tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial generada. La ganancia patrimonial es, explicado sin enredos, el beneficio que se obtiene con la operación de transmisión del inmueble.

Esta exención está recogida en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más conocido como IRPF. Además, no se limita únicamente a las compraventas tradicionales, ya que también puede aplicarse a transmisiones lucrativas, como las donaciones.

El objetivo de esta medida es proteger el patrimonio de las personas mayores. La norma busca que los jubilados puedan obtener liquidez para afrontar gastos sanitarios, situaciones de dependencia o simplemente mejorar su calidad de vida sin que la carga fiscal se convierta en una piedra en el zapato.

Según los datos citados del Ministerio de Hacienda, miles de contribuyentes se benefician cada año de esta exención en España. Aun así, muchos desconocen que existe o no tienen claros los requisitos, lo que puede acabar en consultas tardías o errores en la declaración.

Qué requisitos deben cumplir los jubilados para no pagar IRPF por vender su vivienda

El primer requisito es haber cumplido 65 años en el momento de formalizar la transmisión del inmueble. No vale cumplirlos unos días después de firmar la escritura, porque la fecha válida es la de la operación.

El segundo requisito es que la vivienda vendida sea la vivienda habitual. Esto significa que el contribuyente debe haber residido en ella de forma efectiva y permanente durante un mínimo de tres años consecutivos.

Requisito Qué exige la norma Edad del vendedor Tener 65 años cumplidos en el momento de la transmisión Tipo de inmueble Que sea la vivienda habitual del contribuyente Tiempo de residencia Haber vivido en ella de forma efectiva y permanente durante al menos tres años consecutivos Margen permitido Puede seguir considerándose habitual si lo fue hasta dos años antes de la venta

Este último punto es importante porque la normativa permite cierta flexibilidad. La vivienda puede seguir teniendo la consideración de habitual si lo fue hasta dos años antes de la fecha de venta, algo útil cuando el propietario ha tenido que mudarse por motivos laborales, familiares o de salud.

¿Qué ocurre si el jubilado entra en una residencia antes de vender la casa?

Uno de los casos más delicados aparece cuando una persona mayor ingresa en una residencia y la venta de su antigua vivienda tarda más de lo previsto. Durante años, esta situación generó dudas sobre si se perdía el derecho a la exención fiscal al superar el plazo de dos años.

El Tribunal Supremo ha resuelto esta cuestión de forma favorable para los contribuyentes. La jurisprudencia establece que no se pierde el derecho a la exención aunque la venta se produzca después de esos dos años, siempre que el motivo por el que se dejó la vivienda haya sido el ingreso en un centro residencial.

Esta interpretación reconoce una realidad bastante habitual: muchas personas mayores se trasladan a residencias geriátricas por razones de salud o dependencia. En esos casos, no siempre pueden controlar cuándo se vende su vivienda anterior, porque la operación también depende del mercado inmobiliario y de los tiempos de la compraventa.

Por lo tanto, el ingreso en una residencia no implica automáticamente perder la ventaja fiscal. Lo relevante es que ese traslado sea la causa por la que la vivienda dejó de estar habitada.

Cómo actuar antes de vender la vivienda habitual sin sorpresas con Hacienda

Antes de vender, conviene comprobar con calma si se cumplen las condiciones básicas. En estos temas, ir con prisas puede salir caro, y no precisamente por el precio de la vivienda. Estos son los puntos clave que debe revisar el contribuyente antes de cerrar la operación:

Confirmar que ya tiene 65 años cumplidos en la fecha de transmisión del inmueble. Revisar que la vivienda ha sido su residencia efectiva y permanente durante al menos tres años consecutivos. Comprobar si la casa dejó de ser habitual hace menos de dos años. Tener en cuenta la excepción reconocida cuando el abandono de la vivienda se debe al ingreso en una residencia. Recordar que la exención puede aplicarse tanto a una compraventa como a una donación, siempre que se cumplan los requisitos.

En consecuencia, la clave está en no dar por hecho que la exención se aplica automáticamente en todos los casos. La medida existe, está consolidada en la normativa tributaria española y puede suponer un alivio económico importante para muchos jubilados, pero exige cumplir condiciones muy concretas.