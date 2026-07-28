El nuevo supermercado de Mercadona será el segundo más grande de todo este municipio con más 11.000 metros cuadrados

Las obras avanzan en la avenida Ramón y Cajal, donde ya se distinguen la estructura y los paneles de la cadena. El proyecto se construye sobre una parcela de 5.700 metros cuadrados, tendrá dos alturas y reservará la planta baja para un aparcamiento cubierto.

Las obras del nuevo Mercadona de Dos Hermanas ya muestran una parte significativa del futuro establecimiento en la avenida Ramón y Cajal. El armazón del edificio y los paneles identificativos de la compañía son visibles mientras la construcción entra en una fase decisiva.

El supermercado contará con más de 11.000 metros cuadrados construidos y reemplazará al antiguo local situado en los bajos del Edificio San José, que ya cerró. La nueva ubicación se encuentra a unos 300 metros de aquella tienda y permitirá implantar un formato adaptado a los criterios actuales de la cadena.

El nuevo Mercadona superará los 11.000 metros cuadrados construidos en dos plantas

El proyecto se desarrolla sobre una parcela de 5.700 metros cuadrados y plantea un edificio de doble altura. La distribución prevista sitúa un aparcamiento cubierto en la planta baja, mientras que la sala de ventas ocupará la planta superior.

Esta configuración eleva la superficie construida por encima de los 11.000 metros cuadrados. Por sus dimensiones, el establecimiento se convertirá en el segundo supermercado más grande de Dos Hermanas, únicamente por detrás del hipermercado de Carrefour.

La obra permitirá aprovechar la parcela con una separación clara entre el estacionamiento y el espacio comercial. El diseño también diferencia este proyecto de los supermercados urbanos de menor tamaño, al concentrar las áreas destinadas a los clientes en una planta independiente del aparcamiento.

La tienda de Ramón y Cajal sustituirá al antiguo local del Edificio San José

El traslado forma parte del proceso de renovación de establecimientos que Mercadona desarrolla en distintos municipios. La tienda anterior funcionó durante años en los bajos del Edificio San José, pero terminó cerrando al haber quedado desfasada respecto a los actuales criterios de accesibilidad.

El nuevo supermercado se levanta a unos 300 metros del antiguo establecimiento. Esa cercanía mantiene la actividad comercial en el mismo entorno de Dos Hermanas, aunque con un inmueble de mayores dimensiones y una distribución completamente diferente.

La información disponible no concreta una fecha de apertura. El avance de la estructura y la colocación de los paneles corporativos permiten apreciar el progreso de una actuación que ya ha entrado en una fase decisiva.

El modelo de tienda eficiente ampliará pasillos y sumará comida preparada

Mercadona implantará en la avenida Ramón y Cajal su modelo de “Tienda eficiente”. Este formato incorpora espacios más amplios, pasillos de mayor anchura, zonas de descanso y áreas destinadas a comida preparada.

El diseño también está orientado a mejorar la eficiencia energética frente a los locales urbanos de generaciones anteriores. La renovación no se limita al traslado de la actividad desde el Edificio San José, sino que introduce una organización comercial distinta y adaptada al modelo que la empresa aplica en sus nuevos establecimientos.

Para los clientes, los cambios más visibles estarán relacionados con la amplitud de las instalaciones, la circulación interior y la incorporación de nuevos espacios. El aparcamiento cubierto de la planta baja será otro de los elementos centrales del inmueble.

La construcción ocupará uno de los últimos solares libres de esta zona urbana

La llegada del supermercado también modificará el entorno de la avenida Ramón y Cajal. Una vez finalizada la implantación, apenas quedará una parcela sin edificar en esta parte del municipio, marcada por una intensa transformación urbanística durante los últimos años.

El solar que continuará libre se encuentra entre las calles Esperanza y Doñana. Tiene uso residencial y una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados, por lo que se mantiene como uno de los últimos espacios vacantes del barrio.

El nuevo Mercadona tendrá así un efecto comercial y urbano. Además de sustituir a una tienda que había quedado desfasada, ocupará una parcela de grandes dimensiones y consolidará la edificación en una zona donde ya quedan pocos terrenos disponibles.