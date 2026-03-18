El BOE activa un nuevo sistema para que ciertos trabajadores puedan jubilarse antes de los 67 años y sin perder pensión

El Real Decreto 402/2025 crea un procedimiento para adelantar la edad de retiro en actividades especialmente duras. La medida puede permitir jubilarse antes sin recortes en la pensión a determinados sectores.

La edad de jubilación en España seguirá aumentando de forma progresiva hasta llegar a los 67 años en 2027. Sin embargo, un cambio publicado en el BOE abre una nueva vía para que algunos trabajadores no tengan que esperar tanto y puedan retirarse antes sin penalización en su pensión.

El Real Decreto 402/2025 fija cómo se podrá adelantar la jubilación en la Seguridad Social

La novedad está en el Real Decreto 402/2025, aprobado por el Gobierno, que regula el procedimiento para decidir en qué casos puede rebajarse la edad de jubilación dentro del sistema de la Seguridad Social. La norma no concede automáticamente este derecho a todas las profesiones. Lo que hace es establecer un mecanismo técnico para estudiar si una actividad reúne condiciones suficientes para justificar una jubilación anticipada.

La diferencia es importante. En la jubilación anticipada ordinaria, lo habitual es que la pensión sufra recortes permanentes. En este caso, en cambio, la posibilidad que se abre es la de retirarse antes sin esa penalización. No es un matiz menor, ojo, porque cambia por completo el impacto económico para el trabajador.

Qué sectores podrán pedir la jubilación anticipada y cuáles serán los requisitos

¿Quiénes podrán beneficiarse de este cambio? El decreto señala que se analizarán ocupaciones con trabajos de carácter especialmente penoso, tóxico, peligroso o insalubre, y con altos índices de morbilidad o mortalidad. Si tras ese análisis se acredita que la actividad cumple esos criterios y que las condiciones laborales no pueden mejorarse lo suficiente, el Gobierno podrá autorizar coeficientes reductores. Eso permitiría rebajar la edad ordinaria de jubilación varios años.

Además, las asociaciones podrán promover que una profesión sea evaluada por el ministerio. Para ello, se tendrán en cuenta datos como accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y comparativas con otros sectores. La medida busca proteger a quienes han desarrollado su carrera en condiciones especialmente duras y cuya salud puede resentirse si prolongan su vida laboral hasta la edad ordinaria. Eso sí, para acceder a esta modalidad será necesario haber cumplido al menos 52 años.

Aunque la norma abre la puerta a nuevos colectivos, ya existen profesiones que aplican coeficientes reductores desde hace tiempo. Es el caso de la minería, las profesiones del mar, el personal de vuelo y los cuerpos policiales y de bomberos.