El imperio menos conocido de Amancio Ortega que va mucho más allá de Zara y las tiendas de ropa

Cuando pensamos en Zara, lo normal es imaginar tiendas, perchas, probadores y alguna cola en caja que parece tener vida propia. Pero detrás de la marca de Inditex hay otro negocio bastante menos visible para el consumidor de a pie. Amancio Ortega no solo ha convertido a Zara en la segunda marca textil que más vende del mundo, por delante de Adidas. También ha levantado una cartera inmobiliaria internacional con edificios repartidos en, al menos, 13 países. Según los datos aportados, ese patrimonio alcanza los 21.200 millones de euros. Y ahí es donde el rey del textil empieza a sonar también, con bastante fuerza, como rey del ladrillo.

¿Cómo ha llegado Zara a superar a Adidas en ventas?

Zara se ha colocado como la segunda marca textil que más vende del mundo. Según los últimos datos del sector incluidos en la información facilitada, la marca de ropa de Inditex ha superado a Adidas, que llevaba años ocupando ese puesto destacado dentro del ranking.

Por encima sigue Nike, que mantiene el liderazgo con más de 30.000 millones de euros. Es decir, Zara ya no solo compite en escaparates y centros comerciales: también se ha metido de lleno en la pelea de las grandes marcas globales, de esas que mueven cifras con muchos ceros y algún que otro mareo al leerlas.

Este avance refuerza la imagen de Amancio Ortega como uno de los grandes nombres del textil. Sin embargo, el dato más llamativo no está únicamente en las ventas de ropa, sino en la otra pata de su fortuna: los edificios.

¿Por qué Amancio Ortega también es el mayor magnate inmobiliario del mundo?

La parte menos conocida del fundador de Inditex está en el negocio inmobiliario. Según la información aportada, Amancio Ortega cuenta con un multimillonario patrimonio de edificios en, al menos, 13 países, hasta alcanzar los 21.200 millones de euros.

Este imperio empezó con los llamados activos trofeo. Dicho de forma sencilla, son inmuebles especialmente valiosos por su ubicación, calidad, singularidad o prestigio. Vamos, edificios que no se compran precisamente como quien mira pisos en un portal inmobiliario un domingo por la tarde.

Después, Ortega fue ampliando su papel como casero de grandes multinacionales y propietario de viviendas de alquiler de lujo. Entre los ejemplos citados están un rascacielos en Nueva York comprado por 500 millones de euros y un edificio en Florida adquirido por 145 millones de euros.

¿Qué edificios destacados tiene Amancio Ortega fuera de España?

Uno de los inmuebles más relevantes es el Royal Bank Plaza de Canadá, situado en Toronto, con un valor de 838 millones de euros. Este edificio forma parte de la cartera internacional de bienes inmuebles de Amancio Ortega y aparece como uno de los ejemplos más potentes de su negocio fuera del textil.

También destaca su papel como casero de Amazon en su sede de Vancouver. En este caso, la inversión citada asciende a 680 millones de euros, otra cifra que deja claro que aquí no hablamos de pequeñas operaciones, sino de compras inmobiliarias de primer nivel.

La estrategia se apoya en edificios muy reconocibles y con inquilinos de gran tamaño. Es una fórmula sencilla de entender: inmuebles muy valiosos, ubicaciones de peso y empresas importantes pagando alquiler. El ladrillo, cuando se juega en esta liga, tiene poco de modesto.

¿Qué propiedades tiene en España el fundador de Inditex?

En España, Amancio Ortega también cuenta con activos destacados, lo que le hace ganar mucho dinero al día. Entre ellos figuran las torres Picasso y Moeve, en Madrid, dos edificios asociados al perfil de grandes inmuebles corporativos dentro de la capital.

Otro ejemplo está en Barcelona, donde posee la sede de Planeta. Según la información facilitada, adquirió este edificio por 250 millones de euros, una operación que refuerza su presencia inmobiliaria también dentro del mercado español.

Estas compras muestran cómo el fundador de Zara ha ido más allá de la industria textil. Su negocio no se limita a vender ropa: también pasa por poseer edificios emblemáticos, alquilarlos y mantener una cartera inmobiliaria repartida entre distintos países.

Qué debe mirar el lector para entender este movimiento inmobiliario

Para cualquier lector, la clave está en separar dos ideas. Una cosa es Zara como marca de moda, que ya es la segunda que más vende del mundo, y otra es el patrimonio inmobiliario de Amancio Ortega, que funciona como un negocio paralelo basado en edificios de gran valor. Estos son los puntos principales para quedarse con la fotografía completa:

Zara ha superado a Adidas y ya es la segunda marca textil que más vende del mundo.

Nike sigue en primer lugar, con más de 30.000 millones de euros.

La cartera inmobiliaria de Amancio Ortega alcanza los 21.200 millones de euros, según los datos aportados.

El patrimonio está repartido en, al menos, 13 países.

Entre sus inmuebles figuran el Royal Bank Plaza de Canadá, valorado en 838 millones de euros, y la sede de Amazon en Vancouver, vinculada a una inversión de 680 millones.

En España posee activos como las torres Picasso y Moeve, en Madrid, y la sede de Planeta en Barcelona, comprada por 250 millones de euros.

Por tanto, el mensaje es bastante claro: Amancio Ortega sigue siendo una figura central del textil, pero su poder económico no termina en las tiendas. También se extiende por oficinas, rascacielos y edificios de lujo, con una cartera que lo coloca como un nombre clave del ladrillo internacional.