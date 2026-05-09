Madrid se prepara para un nuevo parque comercial de 77.000 metros cuadrados, 13 pistas de pádel: apertura en Navidad de 2027

Encontrar un sitio con tiendas, ocio, comida, deporte y aparcamiento sin dar demasiadas vueltas suena casi a plan redondo, sobre todo cuando el coche y las prisas entran en juego. Eso es lo que busca el futuro parque comercial de El Cañaveral, que aspira a convertirse en el parque de medianas más grande de la Comunidad de Madrid. Su apertura está prevista para la campaña de Navidad de 2027, una fecha que queda marcada en el calendario para este barrio del distrito de Vicálvaro. El proyecto contará con 77.000 metros cuadrados de superficie bruta arrendable, es decir, espacio destinado a locales y actividad comercial. Además, incluirá 13 pistas de pádel en la cubierta, porque en Madrid parece que cualquier plan completo ya necesita una pala cerca. La inversión prevista supera los 100 millones de euros y el desarrollo prevé generar más de 1.500 empleos.

¿Cuándo abrirá el parque comercial de El Cañaveral?

El parque comercial de El Cañaveral tiene prevista su apertura para la campaña de Navidad de 2027. El proyecto se plantea como un gran parque de medianas, un formato comercial con locales amplios dedicado a compras, ocio, restauración y servicios.

El pasado 27 de abril se celebró el acto simbólico de colocación de la primera piedra. En ese acto participaron el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, y el socio director de Inversiones de OMO Retail, Juan Olivié.

Carabante afirmó que «el futuro de Madrid pasa por el sur, pasa por el sureste y pasa por El Cañaveral». Además, vinculó el proyecto con el modelo de ciudad que persigue el Consistorio, centrado en el crecimiento de la actividad económica.

¿Por qué El Cañaveral será clave en el sureste de Madrid?

El parque estará situado en El Cañaveral, un barrio del distrito de Vicálvaro, dentro del eje de expansión del sureste de Madrid. No es una ubicación elegida al azar: la zona cuenta actualmente con alrededor de 210.000 residentes y se prevé que su área de influencia supere los 350.000 habitantes.

Ese crecimiento está relacionado con el desarrollo de más de 53.000 nuevas viviendas previstas en Los Berrocales, Los Ahijones, Valdecarros y Los Cerros. Dicho de forma sencilla, el parque comercial llega a una zona donde ya vive mucha gente y donde se espera que vivan muchas más familias en los próximos años.

El Cañaveral aspira así a convertirse en uno de los nodos de actividad económica de esta parte de Madrid. Y cuando se habla de nodo, no hay que ponerse técnicos: se trata de un punto capaz de concentrar movimiento, comercios, servicios, empleo y vida diaria.

¿Qué tiendas, servicios y aparcamiento tendrá el parque comercial?

El futuro parque contará con una superficie bruta arrendable de 77.000 metros cuadrados. Esta superficie se repartirá entre más de 50 locales comerciales, con una oferta que combinará alimentación, moda, hogar, ocio, restauración y servicios.

Además de la parte comercial, el proyecto incorpora una oferta deportiva llamativa: 13 pistas de pádel situadas en la cubierta. También contará con aparcamiento amplio, un detalle nada menor cuando se habla de un parque de medianas y de desplazamientos familiares, compras grandes o planes de fin de semana. Estos son los datos principales del proyecto:

77.000 metros cuadrados de superficie bruta arrendable.

Más de 50 locales comerciales.

Oferta de alimentación, moda, hogar, ocio, restauración y servicios.

13 pistas de pádel en la cubierta.

2.200 plazas de aparcamiento, de las cuales 196 serán para motocicletas.

Más de 100 millones de euros de inversión.

Más de 1.500 empleos previstos.

Con estas cifras, el parque busca reunir en un mismo espacio compras, ocio, restauración, servicios y deporte. Vamos, la típica fórmula de ir a por una cosa y acabar haciendo tres recados, comiendo algo y mirando si queda hueco para jugar al pádel.

¿Qué impacto económico tendrá el parque de El Cañaveral?

El proyecto implica una inversión de más de 100 millones de euros. También prevé generar más de 1.500 empleos, una cifra relevante para una zona que se presenta como uno de los grandes puntos de crecimiento del sureste madrileño.

OMO Retail plantea este parque como un espacio pensado para dar servicio a las familias que ya viven en El Cañaveral y a las que se incorporarán en los próximos años. Juan Olivié aseguró que OMO Retail nace con la vocación de ser «un referente comercial para Madrid» y como un «espacio cómodo, accesible y pensado para dar servicio a las miles de familias que ya viven aquí y a las que se incorporarán en los próximos años».

Por tanto, el proyecto no se limita a levantar locales comerciales. También se vincula a la transformación urbana y económica de un entorno donde se prevén nuevas viviendas, más población y mayor demanda de servicios cotidianos.

Qué deben tener en cuenta los vecinos antes de la apertura de 2027

Para los vecinos de El Cañaveral y del entorno del sureste de Madrid, el dato más práctico es la fecha prevista de apertura: campaña de Navidad de 2027. Hasta entonces, el proyecto se perfila como una futura referencia para compras, ocio, restauración, servicios y actividad deportiva.

También conviene quedarse con otra idea clara: el parque no estará pensado solo como zona de tiendas. Sus 13 pistas de pádel, sus más de 50 locales comerciales y sus 2.200 plazas de aparcamiento apuntan a un espacio de uso cotidiano, especialmente para una zona donde el área de influencia podría superar los 350.000 habitantes.

En consecuencia, quienes vivan en El Cañaveral, Los Berrocales, Los Ahijones, Valdecarros o Los Cerros tendrán en este proyecto una futura pieza importante dentro del mapa comercial del sureste de Madrid. Y, como suele pasar con este tipo de desarrollos, la clave estará en cómo encaje finalmente en el día a día de los vecinos: comprar, aparcar, comer algo, hacer deporte y salir de allí sin haber dado más vueltas de la cuenta.