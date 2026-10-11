El festival más sabroso de Garrucha regresa en octubre con degustaciones y actividades para toda la familia

La programación contempla degustaciones y actividades infantiles, aunque la ficha consultada no concreta las tarifas de 2026. Los 3,50 euros por tapa corresponden a 2025.

Turismo de Andalucía incluye el VII Festival Gastronómico de la Gamba Roja de Garrucha en su agenda del 23 al 25 de octubre de 2026. La cita reúne restauración, música y propuestas infantiles en este municipio de Almería. La ficha no concreta los precios de esta edición. Además, contiene una discrepancia en la fecha del domingo que afecta a quienes organizan su visita.

Los 3,50 euros por tapa corresponden a 2025

La programación anuncia una degustación de gamba roja a precios populares, aunque no detalla cuánto costará cada ración en 2026. Existe un antecedente documentado que ayuda a distinguir ambas ediciones. La Diputación de Almería publicó el 21 de octubre de 2025 que las tapas de la sexta convocatoria costarían 3,50 euros. La bebida quedaba fuera de ese importe. Aquella cita se celebró del 24 al 26 de octubre, por lo que sus tarifas pertenecen al año anterior.

Con aquella tarifa, cuatro tapas sumaban 14 euros antes de añadir las bebidas, un cálculo orientativo referido exclusivamente a 2025. La ficha de la séptima edición no permite asegurar que ese presupuesto siga siendo válido. Tampoco especifica el precio de la degustación colectiva ni las condiciones económicas de las actividades complementarias. Antes de reservar una escapada por Almería, el visitante puede comprobar las actualizaciones de Turismo de Andalucía y del Ayuntamiento. Así podrá calcular el gasto con los importes de esta convocatoria.

El Festival de la Gamba Roja combina tapas, cocina infantil y música

La ficha de Turismo de Andalucía sitúa la presentación del viernes 23 alrededor de las 13:00, seguida de la apertura de los puestos. Incluye ludoteca, música desde las 17:00, reapertura de restauración a las 20:00 y DJ a las 23:00. Quien quiera acudir a cenar tiene, por tanto, una referencia distinta de la inauguración del mediodía. Los horarios publicados describen varias franjas de actividad, sin precisar la duración de cada servicio ni la hora de cierre de todos los puestos.

Para el sábado 24, la información difundida contempla apertura a las 13:00 y una demostración de cocina dirigida a los niños. También anuncia a Young Charanga, música por la tarde y otra sesión nocturna. El domingo concentra la degustación en planchas gigantes. Estas propuestas permiten elegir entre una visita gastronómica y otra con actividades familiares. Sin embargo, la ficha no concreta edades, aforo o inscripción para la cocina infantil. Las familias deberán comprobar esas condiciones antes de dar por asegurada su participación.

La agenda termina el domingo 25, aunque el programa menciona el 26

La agenda oficial fija expresamente el final del festival el 25 de octubre de 2026. El texto de la última jornada utiliza, sin embargo, la expresión “domingo 26”. Ese día 26 cae en lunes, de modo que ambas referencias no coinciden. La discrepancia no convierte el lunes en una cuarta jornada anunciada. Para planificar el desplazamiento, las fechas publicadas son del viernes 23 al domingo 25. Los horarios específicos de la degustación deben confirmarse ante esa contradicción de la ficha.

El último día también coincide con el cambio de hora previsto en la Orden PCM/186/2022, publicada en el BOE el 15 de marzo de 2022. En la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, a las 03:00 serán las 02:00 en la España peninsular. El cambio afecta al reloj con el que se organiza el desplazamiento, sin añadir otra fecha al festival. Quienes utilicen alarmas o relojes sin ajuste automático deberán tenerlo presente para llegar a la hora prevista.

Una visita que permite conocer la tradición pesquera de Garrucha

La programación también contempla recorridos turísticos para grupos reducidos durante el fin de semana. No concreta sus itinerarios, cupos ni sistema de reserva, por lo que será necesario consultar esas condiciones antes de incorporarlos al viaje. Para entender la relación del municipio con el mar, puede visitarse Nautarum. El centro de interpretación de la pesca ocupa el Castillo de Jesús Nazareno. Ese recurso permite añadir contenido cultural a la salida, siempre que se comprueben sus horarios de visita.

El protagonismo del producto tiene una explicación económica documentada. En un reportaje del 26 de octubre de 2022, Turismo de Andalucía atribuía a la gamba roja el 11% de las capturas de la lonja. Según aquella publicación, generaba aproximadamente la mitad de sus ingresos. Son datos históricos, sin actualización acreditada para 2026, pero muestran su peso en la actividad pesquera local. Para ampliar una estancia por la provincia, también pueden consultarse rutas como Molinos del Río Aguas.

Las actividades anunciadas figuran en la ficha de Turismo de Andalucía.