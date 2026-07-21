La cala de Almería donde puedes bañarte en una piscina natural rodeada de roca y disfrutar de algunos de los mejores atardeceres

La Cala de Los Cocedores, en Pulpí, sorprende por sus aguas tranquilas, su paisaje rocoso y una pequeña bahía natural ideal para disfrutar del mar en familia. Su ubicación, junto al límite con Murcia, permite contemplar algunos de los atardeceres más singulares de la costa de Almería.

Andalucía cuenta con numerosos rincones costeros alejados de las grandes playas urbanas. Uno de los más llamativos se encuentra en el municipio almeriense de Pulpí. Se trata de la Cala de Los Cocedores, también conocida como Cala Cerrada, una playa de unos 150 metros de longitud situada muy cerca de Águilas, en la Región de Murcia.

Su forma de media luna, la transparencia del agua y los acantilados que la rodean crean una bahía protegida del oleaje. Esta configuración permite bañarse en una especie de piscina natural formada dentro del propio mar.

Una piscina natural de aguas cristalinas protegida por los acantilados de Almería

La zona de baño es uno de los principales atractivos de la Cala de Los Cocedores. Sus aguas suelen permanecer calmadas gracias a la disposición de las paredes rocosas, que reducen la entrada directa del oleaje.

Esta característica hace que la cala sea frecuentada por familias con niños y por personas que buscan un espacio resguardado para nadar. La arena fina y la poca profundidad de algunos tramos completan un entorno especialmente atractivo durante los meses de verano.

Los acantilados presentan cavidades y formas creadas por la erosión a lo largo del tiempo. Estas pequeñas oquedades forman parte de la imagen característica de la playa y permiten observar el paisaje desde diferentes puntos.

Al caer la tarde, la orientación de la cala y los tonos dorados sobre las formaciones rocosas ofrecen una de las estampas más fotografiadas del litoral de Pulpí.

Cómo llegar a la Cala de Los Cocedores y cuándo visitarla

El acceso se realiza a través de un entorno natural próximo a la carretera que conecta la zona de San Juan de los Terreros con el litoral de Águilas. En los alrededores existen espacios de aparcamiento sobre terreno de tierra, desde los que hay que continuar a pie hasta la arena.

La cercanía con la Región de Murcia convierte esta playa en un punto de encuentro entre visitantes de ambas comunidades. El límite territorial se encuentra a escasos metros, por lo que es posible pasar de Almería a Murcia caminando por este tramo de costa.

Durante julio y agosto, la ocupación puede ser elevada, sobre todo en fines de semana y en las horas centrales del día. Las primeras horas de la mañana y el final de la tarde permiten disfrutar del entorno con mayor tranquilidad y temperaturas más suaves.

Al tratarse de una cala pequeña y situada en un espacio natural, resulta recomendable acudir con agua, protección solar y calzado adecuado para caminar por las zonas rocosas.

Los antiguos cocederos de esparto y las vistas a la isla de Terreros

El nombre de Los Cocedores procede de una antigua actividad económica desarrollada en este enclave. En las cavidades excavadas junto al rebalaje se cocía esparto, un material que durante años proporcionó ingresos a numerosas familias de la zona.

La actividad desapareció, pero el topónimo se mantuvo y quedó unido a la historia de esta pequeña playa almeriense. Algunas de aquellas estructuras todavía pueden identificarse entre las formaciones de roca.

Desde la cala también se divisa la isla de Terreros, un enclave de origen volcánico situado frente a la costa de San Juan de los Terreros. Su silueta completa un paisaje formado por aguas transparentes, acantilados y pequeñas elevaciones costeras.

La Cala de Los Cocedores reúne naturaleza, historia y un espacio de baño singular en pocos metros de litoral, lo que explica que se haya convertido en una de las excursiones estivales más conocidas del Levante almeriense.