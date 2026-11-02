El Constitucional anula una deducción de 1.000 euros en La Rioja, pero Hacienda no podrá reclamar lo ya descontado

La deducción de La Rioja permitía ahorrar hasta 3.000 euros en tres ejercicios por empezar una actividad agraria. La sentencia preserva determinadas declaraciones anteriores.

El Tribunal Constitucional ha anulado la deducción de 1.000 euros para quienes iniciaban una actividad agraria por cuenta propia en La Rioja. La sentencia, dictada el 22 de septiembre de 2026, se publicó en el BOE el 29 de octubre. Sin embargo, protege a los contribuyentes que ya la habían aplicado cuando se dictó. Hacienda no podrá reclamar esas cantidades como consecuencia de esta nulidad, según establece expresamente el fallo.

La deducción anulada permitía alcanzar 3.000 euros durante tres ejercicios

La Ley riojana 5/2025 creó una rebaja de 1.000 euros en la cuota autonómica del IRPF para el ejercicio de inicio. Permitía repetirla durante los dos siguientes, siempre que continuaran la actividad y la residencia exigidas. La suma potencial ascendía, por tanto, a 3.000 euros por contribuyente durante tres ejercicios. No era un ingreso directo ni un cheque de esa cantidad. Su funcionamiento dependía del impuesto que correspondiera pagar, como ocurre con otras deducciones autonómicas.

Si faltaba cuota suficiente, la regulación permitía trasladar la parte pendiente a los tres ejercicios siguientes hasta agotarla. En declaraciones conjuntas, los 1.000 euros podían corresponder a cada contribuyente que reuniera las condiciones. Por ejemplo, dos personas que cumplieran los requisitos podían aplicar conjuntamente 2.000 euros en un ejercicio, si existía cuota suficiente. Son cálculos sobre la norma anulada, no cantidades nuevas que puedan solicitarse ahora. La sentencia tampoco reconoce un derecho general a seguir utilizando importes pendientes en campañas futuras.

Hacienda no puede recuperar lo aplicado antes de dictarse la sentencia

El apartado dedicado a los efectos del fallo resulta determinante para quienes utilizaron esta ventaja en su declaración. El Constitucional recuerda que la ley entró en vigor el 22 de julio de 2025 y alcanzaba los periodos iniciados desde enero. Por eso, algunos contribuyentes ya pudieron aplicar la deducción correspondiente a 2025. Para proteger la seguridad jurídica, excluye su revisión cuando ya se había utilizado al dictarse la sentencia. La referencia temporal es el 22 de septiembre de 2026, fecha de la resolución.

Esta protección impide reclamar la devolución por la inconstitucionalidad declarada, pero no convierte cualquier declaración incorrecta en intocable. El fallo protege las situaciones descritas frente a esta causa de revisión. No dice que desaparezcan las comprobaciones sobre el cumplimiento de los requisitos originales. Tampoco establece una devolución adicional para quienes no aplicaron la deducción. La diferencia económica es concreta: una cantidad ya descontada puede quedar protegida, mientras una expectativa de ahorro para otro ejercicio no equivale a dinero consolidado.

El problema era premiar una actividad económica mediante una deducción autonómica

El Gobierno central recurrió la medida porque entendía que La Rioja había superado sus competencias sobre el IRPF. El recurso se presentó el 22 de abril de 2026. Tanto el Gobierno como el Parlamento riojano comparecieron y defendieron la constitucionalidad de la medida. Las comunidades pueden regular determinadas deducciones, pero dentro de las categorías previstas por la legislación estatal. El Constitucional considera que esta dependía esencialmente de comenzar una actividad económica. No encajaba en las circunstancias personales y familiares, las inversiones no empresariales o determinados gastos personales que permiten esas deducciones. Además, reducía el gravamen de una categoría concreta de renta, la procedente de actividades económicas.

La Rioja defendió que pretendía fijar población rural y compensar las dificultades de trabajar en esos territorios. El tribunal no cuestiona que las normas tributarias puedan perseguir fines sociales. Exige que respeten también el reparto de competencias. Su razonamiento distingue los gastos necesarios para obtener ingresos de la utilización posterior de esa renta. Los primeros intervienen al calcular el rendimiento del negocio. Por eso, no deben confundirse con una rebaja de cuota, aunque ambos mecanismos puedan reducir el IRPF de los autónomos.

La resolución afecta a esta deducción y no elimina todas las ventajas rurales

El texto exigía residencia habitual en algún municipio riojano y alta como trabajador agrario por cuenta propia. Excluía a los autónomos colaboradores, a socios de sociedades mercantiles de capital y a quienes hubieran cesado recientemente en una actividad agraria. La sentencia detecta otro detalle: la norma no limitaba el beneficio a pequeños pueblos. Podía alcanzar a residentes de cualquier localidad riojana, y la actividad tampoco tenía que desarrollarse necesariamente en La Rioja. Esa redacción debilitaba el argumento basado exclusivamente en combatir la despoblación.

La nulidad alcanza el apartado concreto que creó esta deducción, sin anular automáticamente las ventajas de otras comunidades. El tribunal señala expresamente que las medidas similares necesitarían un examen propio. Quien ya utilizó la rebaja debe distinguir su declaración presentada de los posibles importes futuros. Para comprobar el alcance, puede consultar el fundamento cuarto de la sentencia publicada en el BOE. Allí se recoge la protección frente a la devolución, junto con la identificación exacta de la disposición anulada.