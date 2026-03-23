Hacienda permite a los autónomos deducirse más de 1.000 euros en la renta 2026: qué condición hay que cumplir

La campaña arranca el 8 de abril y esta ventaja fiscal puede mejorar el resultado de la declaración. Está pensada para los trabajadores por cuenta propia que hayan viajado por motivos profesionales y hayan pasado la noche fuera de su municipio habitual.

Los autónomos que durante 2025 se hayan desplazado por trabajo y hayan pernoctado fuera de su lugar habitual de residencia y actividad pueden aplicar una deducción relevante en el IRPF, en estimación directa. No exige trámites previos, pero sí cumplir una condición concreta y guardar bien la documentación.

El único requisito que permite a los autónomos superar los 1.000 euros deducibles

La clave está en pernoctar fuera del municipio habitual de trabajo y de residencia por motivo de la actividad profesional. Ese detalle, vigente desde 2018, es el que eleva el límite diario de manutención y puede marcar una diferencia clara en la declaración.

En España, el tope pasa de 26,67 euros al día sin pernocta a 53,34 euros con pernocta. ¿Qué significa eso? Que con solo 20 noches al año fuera por razones profesionales, el gasto deducible en manutención puede alcanzar 1.066,80 euros. ¿Cuáles son los cuatro requisitos y los límites diarios que deben revisar los autónomos? Para aplicar esta deducción deben cumplirse estas condiciones:

que el gasto sea del propio contribuyente, que se produzca en el desarrollo de la actividad económica, que tenga lugar en establecimientos de restauración y hostelería y que se abone mediante medios electrónicos de pago.

Además, si el gasto supera los límites reglamentarios, el exceso no se puede deducir. En el extranjero, los topes son de 48,08 euros sin pernocta y 91,35 euros con pernocta. De ahí que convenga revisar cada justificante antes de presentar el borrador.

El alojamiento también desgrava y Hacienda puede exigir más pruebas

Muchos autónomos pasan por alto que el alojamiento derivado de esa misma pernocta se deduce por separado y sin un límite cuantitativo fijo. Hotel, apartamento o pensión pueden incluirse siempre que exista factura completa y relación directa con la actividad profesional.

Ahora bien, la Agencia Tributaria presta especial atención a los gastos registrados en sábados, domingos o festivos. En esos casos puede pedir una prueba reforzada de la vinculación con el trabajo. Por eso conviene conservar factura completa con NIF, justificante de pago con tarjeta o transferencia y el registro en los libros obligatorios.

La campaña de la renta 2026 comenzará el 8 de abril a través de Renta Web y finalizará el 30 de junio.