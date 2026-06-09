Prime Video cambia sus planes y obliga a mirar de nuevo cuánto cuesta decir adiós a los anuncios

Pagar por ver una serie y aun así encontrarse anuncios no es precisamente el sueño de nadie. Menos aún cuando ya existe una suscripción de por medio y el remedio para esquivar la publicidad también pasa por caja. Prime Video ha puesto en marcha uno de sus mayores cambios desde su creación tras anunciarlo en marzo.

El 10 de abril, la plataforma sustituyó su versión más económica y sin anuncios por Prime Video Ultra, una opción mejorada y más cara. El cambio afecta al plan anterior sin publicidad, que ahora pasa a convertirse en esta nueva modalidad. Y, como suele ocurrir con estas cosas, la mejora viene acompañada de una cifra que conviene mirar con calma.

¿Qué cambia en Prime Video con la llegada de Prime Video Ultra?

Prime Video ha sustituido su plan sin anuncios por Prime Video Ultra. La plataforma respaldada por Amazon comunicó oficialmente a sus suscriptores que el plan anterior pasaría a ser Prime Video Ultra, por lo que ya no se trata solo de pagar un pequeño extra para quitar la publicidad.

Hasta ahora, quienes querían evitar anuncios durante la reproducción podían pagar una suscripción adicional de 1,99 euros al mes. Sin embargo, Amazon ha confirmado que ese pago extra ya no será suficiente para eliminar la publicidad. Para ver contenido sin anuncios, los usuarios tendrán que suscribirse a Prime Video Ultra.

Este cambio supone una nueva organización dentro del servicio de streaming. En la práctica, la opción sin anuncios deja de ser el pequeño apaño mensual de casi 2 euros y pasa a integrarse en un plan más completo, pero también más caro. Vamos, que decir adiós a los anuncios sigue siendo posible, aunque el bolsillo lo va a notar un poco más.

¿Qué incluye Prime Video Ultra además de eliminar los anuncios?

Prime Video Ultra no llega solo con la eliminación de anuncios. El nuevo plan incorpora vídeo 4K UHD, una calidad de imagen con una resolución cuatro veces superior a la del HD. Dicho de forma sencilla: más nitidez, más detalle y una imagen pensada para verse mejor en pantallas compatibles.

También incluye sonido Dolby Atmos, un sistema envolvente que busca ofrecer una experiencia más cercana a la del cine. Además, Prime Video Ultra amplía las descargas para ver contenido sin conexión, ya que permite descargar 100 títulos. El plan anterior sin anuncios ofrecía 25 títulos descargables, así que el salto en este punto es notable.

Otro aspecto llamativo es la apuesta de Prime Video por la posibilidad de compartir contraseñas. Según la información facilitada, esta decisión diferencia a la plataforma frente a otros competidores del sector del streaming. Por tanto, el plan Ultra combina menos publicidad, más calidad técnica y más margen para ver contenido sin depender de la conexión.

¿Cuánto cuesta Prime Video Ultra y qué pasa con la suscripción actual?

Prime Video Ultra se ha anunciado inicialmente con un precio de 4,99 dólares al mes, una cantidad equivalente a unos 4,35 euros. A esa cifra hay que sumarle la suscripción que ya se paga para ser usuario de Prime Video. Es decir, no sustituye necesariamente el coste base, sino que se añade a lo que ya corresponde pagar por acceder al servicio.

El dato importante para el usuario es que el antiguo extra de 1,99 euros al mes deja de ser suficiente para disfrutar del contenido sin anuncios. Por tanto, quien quiera mantener una experiencia sin publicidad tendrá que asumir el nuevo plan Ultra cuando le corresponda. Y aquí conviene hacer números, porque entre una cosa y otra la factura mensual puede crecer sin hacer demasiado ruido.

¿Cuándo llegará Prime Video Ultra a España?

Por ahora, esta medida se ha anunciado para los usuarios de Prime Video en Estados Unidos. La información disponible indica que todavía no ha llegado a España. No se aporta una fecha concreta para su desembarco en nuestro país, por lo que el cambio debe entenderse, de momento, como una novedad aplicada inicialmente al mercado estadounidense.

Eso sí, también se señala que las actualizaciones de este servicio suelen presentarse primero en Estados Unidos y después llegan al resto de países con el paso del tiempo. Por tanto, si Prime Video Ultra acaba aterrizando en España, quienes quieran ver contenido sin anuncios tendrían que pagar la suscripción actual más una cantidad cercana a esos 4,99 euros indicados para el nuevo plan.

¿Qué pueden hacer los usuarios de Prime Video ante este cambio?

La clave está en revisar si realmente compensa pagar por Prime Video Ultra. No todos los usuarios necesitan vídeo 4K UHD, sonido Dolby Atmos o 100 descargas sin conexión. Para quien solo quiere evitar anuncios, el cambio puede sentirse como una subida encubierta, aunque venga envuelta en mejoras técnicas. Antes de tomar una decisión, conviene tener claros estos puntos:

Comprobar si el cambio ya afecta a tu cuenta, especialmente si estás en Estados Unidos. Revisar si pagabas el extra de 1,99 euros al mes para eliminar anuncios. Valorar si necesitas las mejoras de Prime Video Ultra, como 4K UHD, Dolby Atmos y 100 descargas. Tener en cuenta que el precio anunciado es de 4,99 dólares al mes, unos 4,35 euros. Recordar que en España la medida todavía no ha llegado, según la información disponible.

En resumen, Prime Video Ultra supone un cambio importante para quienes quieren seguir viendo contenido sin publicidad. El plan ofrece más prestaciones, pero también eleva el coste frente al extra anterior de 1,99 euros mensuales. Como siempre que una plataforma toca precios y condiciones, lo más sensato es mirar qué se usa de verdad y qué no, porque a veces lo caro no es pagar más, sino pagar por cosas que ni se aprovechan.