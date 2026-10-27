El cambio de hora pone en alerta a los conductores por uno de los defectos graves más habituales en la ITV

AECA-ITV publica los datos de 2025 antes del cambio de hora del 25 de octubre. El porcentaje contabiliza defectos, no vehículos suspendidos.

Las luces y la señalización concentraron el 23,1% de los defectos graves detectados en las ITV durante 2025. AECA-ITV difundió el balance el 20 de octubre, con datos del Ministerio de Industria, ante el próximo cambio al horario de invierno. La cifra tiene un matiz decisivo: no significa que casi uno de cada cuatro vehículos suspendiera por ese motivo. Para los conductores, el aviso permite anticipar comprobaciones y entender las consecuencias de un resultado desfavorable.

Qué refleja el porcentaje de fallos de alumbrado

La asociación sitúa este grupo por delante de las emisiones contaminantes, que representan el 22,3% de los defectos graves. La diferencia entre ambas categorías es de 0,8 puntos porcentuales. El dato agrupa problemas registrados durante las inspecciones y no equivale a una probabilidad individual de suspender. Un vehículo puede presentar varios defectos. Por eso, trasladar directamente ese porcentaje al número de coches examinados cambiaría el significado del balance. La estadística tampoco permite saber qué avería concreta encontrará cada conductor.

Antes de solicitar cita, merece la pena comprobar el funcionamiento del alumbrado con el vehículo detenido en un lugar seguro. Otra persona puede ayudar a observar las luces traseras mientras se accionan los mandos y el freno. Esa revisión doméstica sirve para detectar una lámpara apagada, pero no sustituye las comprobaciones de la estación. La orientación del haz o una intensidad inadecuada pueden requerir diagnóstico profesional. La planificación también permite comparar las diferencias de precio entre ITV antes de reservar.

El cambio de hora exige prestar atención a la visibilidad

El domingo 25 de octubre se retrasa el reloj y comienza el horario de invierno. Los desplazamientos habituales de última hora de la tarde pueden coincidir con menor luz natural. La DGT recuerda que debe utilizarse el alumbrado correspondiente entre la puesta y la salida del sol. También resulta obligatorio en túneles y cuando las condiciones ambientales reducen sensiblemente la visibilidad. La necesidad de encenderlo depende de las circunstancias de circulación, no solo de que el conductor considere que distingue la carretera.

Las luces de cruce y las de carretera tienen funciones distintas. La DGT explica que las segundas deben sustituirse por las cortas cuando puedan deslumbrar a otros usuarios. Esto incluye a conductores que circulan delante y reciben la luz por los retrovisores. Los antiniebla tampoco constituyen una mejora permanente para cualquier situación. Su uso debe ajustarse a las condiciones que justifican encenderlos. Revisar el manual del vehículo ayuda a identificar cada mando y evita confundir una comprobación del alumbrado con su utilización indiscriminada.

Una ITV desfavorable limita los desplazamientos permitidos

El Real Decreto 920/2017 distingue defectos leves, graves y muy graves. Si únicamente aparecen leves, el resultado puede ser favorable. Deben repararse en un máximo de dos meses, sin una nueva inspección por esos defectos. Un fallo grave implica un resultado desfavorable. Entonces queda prohibida la circulación salvo los desplazamientos al taller, la regularización correspondiente y el regreso a la ITV. La reparación y la nueva comprobación deben realizarse dentro del plazo concedido, que no puede superar los dos meses.

Un defecto muy grave provoca un resultado negativo y exige trasladar el vehículo mediante medios ajenos, como una grúa. Por tanto, desfavorable y negativa tienen consecuencias diferentes. El informe identifica los problemas y su clasificación: ese documento debe guiar la reparación. Si la segunda inspección llega fuera del plazo concedido, corresponde realizar una inspección completa. Estas reglas explican por qué no es correcto anunciar que cualquier bombilla averiada produce idéntico resultado. La calificación depende del defecto que se detecte y de los criterios aplicables.

Adelantar la cita puede evitar prisas sin perder vigencia

La normativa permite superar favorablemente la inspección dentro de los 30 días naturales anteriores al vencimiento conservando la fecha de referencia anterior. Ese margen ayuda a organizar taller y cita antes de que caduque. También existe libertad para elegir estación, tanto en la primera inspección como en las posteriores. Antes de desplazarse, es útil confirmar horario, documentación solicitada y condiciones del servicio. Los propietarios que se estrenan este año pueden consultar la información sobre los vehículos con primera ITV.

El recordatorio coincide con una nueva campaña de Ponle Freno, difundida por AECA-ITV el 21 de octubre en televisión, radio y medios digitales. La iniciativa insiste en la función preventiva de la inspección. Para preparar el coche, el balance de AECA-ITV sobre alumbrado puede leerse junto a las indicaciones de la DGT. Los resultados y plazos están regulados en el Real Decreto 920/2017. Son referencias complementarias para distinguir mantenimiento, uso del alumbrado y obligaciones después de la revisión.